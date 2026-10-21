燒鳥名店「員工偷客信用卡」盜刷12萬香奈兒！ fumée Yakitori回應了

位於台北晶華酒店內的人氣燒鳥餐廳「fumée Yakitori」，近日傳出劉姓員工趁結帳時偷換顧客信用卡，並至香奈兒專櫃盜刷12.7萬元的精品包。隨著事件爆發，檢方偵辦，將劉姓員工依業務侵占、偽造私文書及詐欺等罪嫌起訴。業者也發布聲明，指出涉事員工已離職，事件發生後已針對相關作業流程進行檢視與改善，並持續要求各餐廳落實付款安全管理。

「fumée Yakitori」為日本大阪米其林一星燒鳥名店「焼鳥 市松」在台的姊妹店，店內提供精緻的燒鳥料理，深獲許多民眾喜愛，往往都是一位難求。但店內劉姓服務生於2025年9月23日晚間，趁陳姓顧客使用國泰世華銀行信用卡結帳時，替換成自己同款的信用卡，並在隔天持陳姓顧客的信用卡，至遠東SOGO百貨復興館的香奈兒專櫃，刷卡消費12萬7100元香奈兒精品包。

陳姓顧客接獲刷卡簡訊通知之後，立即向銀行確認並停卡，隨即報警，檢方偵辦，依業務侵占、偽造私文書及詐欺等罪嫌起訴劉。最終法官審理認為，劉利用職務之便掉包信用卡還盜刷，考量他犯後認罪，並與被害人調解且履行賠償，犯後態度良好，依業務侵占罪判劉有期徒刑6月，依偽造私文書罪判處4月，訂應執行7月徒刑，得易科罰金21萬元。

對於員工涉入盜刷事件，「fumée Yakitori」所屬的MMHG餐飲集團也發表聲明，指出公司於知悉後即介入了解並進行相關處理，涉事員工已離職。目前司法已有判決，集團尊重司法判決，相關案件細節以公開判決書內容為準。

聲明中並表示，集團重視每位顧客的消費安全與權益，事件發生後已針對相關作業流程進行檢視與改善，並持續要求各餐廳落實付款安全管理。感謝各界關心，針對案件細節，集團不再進一步評論。