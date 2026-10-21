趙露思飄精緻熟女氣息 代言珠寶新形象 既摩登又傳統

珠寶品牌周大福（Chow Tai Fook）攜手全球品牌代言人趙露思，推出「真實，從來不只有一面」品牌系列形象大片，以清晨獨處、沉澱思緒及喜悅出發三種生活狀態，呈現女性在不同情境下的多元面貌，並透過萬相、傳福與傳頌三大珠寶系列，傳遞忠於自我、不被單一標籤定義的生活態度。

形象大片從清晨時光展開。趙露思配戴萬相系列（DAWN Collection），在晨光映照下展現自在舒展的日常神情。系列設計汲取中華傳統四瓣花、寶相花及團花圖騰靈感，結合絳紅與玄黑鎏彩，將傳統文化元素融入當代珠寶，傳達自我圓滿的寓意，呼應不加修飾、從容自在的真實樣貌。

傳福系列（ROUGE Collection）則呈現另一種內在力量。系列以「福」字紋樣為創作靈感，將中華文化意涵融入現代設計，並以品牌標誌性的紅色象徵力量與信心，讓「福」不只是對美好生活的祈願，更成為專注當下、堅定前行的心意。傳頌系列（SONG Collection）為形象注入明亮愉悅的氛圍。系列傳統文化中的鼓為靈感，將鼓聲所寄託的福喜與美好祝願凝於珠寶之中。趙露思以珠寶展現優雅而富有活力的姿態，象徵在人生不同階段，依然能保有對生活的期待與熱情。

全球品牌代言人趙露思配戴傳福系列珠寶。圖／Chow Tai Fook提供

全球品牌代言人趙露思演繹萬相系列珠寶。圖／Chow Tai Fook提供

傳頌系列黃金鑲鑽鎏彩耳環，13萬4,000元。圖／Chow Tai Fook提供

萬相系列黃金鑲鑽玄黑鎏彩戒指，97,400元。圖／Chow Tai Fook提供

傳福系列(黃金鑲鑽紅色鎏彩耳環，16萬4,000元。圖／Chow Tai Fook提供

傳福系列黃金鑲鑽紅色鎏彩手鐲，44萬1,000元。圖／Chow Tai Fook提供