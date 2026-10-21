聽新聞
0:00 / 0:00
趙露思飄精緻熟女氣息 代言珠寶新形象 既摩登又傳統
珠寶品牌周大福（Chow Tai Fook）攜手全球品牌代言人趙露思，推出「真實，從來不只有一面」品牌系列形象大片，以清晨獨處、沉澱思緒及喜悅出發三種生活狀態，呈現女性在不同情境下的多元面貌，並透過萬相、傳福與傳頌三大珠寶系列，傳遞忠於自我、不被單一標籤定義的生活態度。
形象大片從清晨時光展開。趙露思配戴萬相系列（DAWN Collection），在晨光映照下展現自在舒展的日常神情。系列設計汲取中華傳統四瓣花、寶相花及團花圖騰靈感，結合絳紅與玄黑鎏彩，將傳統文化元素融入當代珠寶，傳達自我圓滿的寓意，呼應不加修飾、從容自在的真實樣貌。
傳福系列（ROUGE Collection）則呈現另一種內在力量。系列以「福」字紋樣為創作靈感，將中華文化意涵融入現代設計，並以品牌標誌性的紅色象徵力量與信心，讓「福」不只是對美好生活的祈願，更成為專注當下、堅定前行的心意。傳頌系列（SONG Collection）為形象注入明亮愉悅的氛圍。系列傳統文化中的鼓為靈感，將鼓聲所寄託的福喜與美好祝願凝於珠寶之中。趙露思以珠寶展現優雅而富有活力的姿態，象徵在人生不同階段，依然能保有對生活的期待與熱情。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。