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趙露思飄精緻熟女氣息 代言珠寶新形象 既摩登又傳統

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
萬相系列黃金鑲鑽鎏彩項鍊，24萬1,000元。圖／Chow Tai Fook提供
萬相系列黃金鑲鑽鎏彩項鍊，24萬1,000元。圖／Chow Tai Fook提供

珠寶品牌周大福（Chow Tai Fook）攜手全球品牌代言人趙露思，推出「真實，從來不只有一面」品牌系列形象大片，以清晨獨處、沉澱思緒及喜悅出發三種生活狀態，呈現女性在不同情境下的多元面貌，並透過萬相、傳福與傳頌三大珠寶系列，傳遞忠於自我、不被單一標籤定義的生活態度。

形象大片從清晨時光展開。趙露思配戴萬相系列（DAWN Collection），在晨光映照下展現自在舒展的日常神情。系列設計汲取中華傳統四瓣花、寶相花及團花圖騰靈感，結合絳紅與玄黑鎏彩，將傳統文化元素融入當代珠寶，傳達自我圓滿的寓意，呼應不加修飾、從容自在的真實樣貌。

傳福系列（ROUGE Collection）則呈現另一種內在力量。系列以「福」字紋樣為創作靈感，將中華文化意涵融入現代設計，並以品牌標誌性的紅色象徵力量與信心，讓「福」不只是對美好生活的祈願，更成為專注當下、堅定前行的心意。傳頌系列（SONG Collection）為形象注入明亮愉悅的氛圍。系列傳統文化中的鼓為靈感，將鼓聲所寄託的福喜與美好祝願凝於珠寶之中。趙露思以珠寶展現優雅而富有活力的姿態，象徵在人生不同階段，依然能保有對生活的期待與熱情。

全球品牌代言人趙露思配戴傳福系列珠寶。圖／Chow Tai Fook提供
全球品牌代言人趙露思配戴傳福系列珠寶。圖／Chow Tai Fook提供

全球品牌代言人趙露思演繹萬相系列珠寶。圖／Chow Tai Fook提供
全球品牌代言人趙露思演繹萬相系列珠寶。圖／Chow Tai Fook提供

傳頌系列黃金鑲鑽鎏彩耳環，13萬4,000元。圖／Chow Tai Fook提供
傳頌系列黃金鑲鑽鎏彩耳環，13萬4,000元。圖／Chow Tai Fook提供

萬相系列黃金鑲鑽玄黑鎏彩戒指，97,400元。圖／Chow Tai Fook提供
萬相系列黃金鑲鑽玄黑鎏彩戒指，97,400元。圖／Chow Tai Fook提供

傳福系列(黃金鑲鑽紅色鎏彩耳環，16萬4,000元。圖／Chow Tai Fook提供
傳福系列(黃金鑲鑽紅色鎏彩耳環，16萬4,000元。圖／Chow Tai Fook提供

傳福系列黃金鑲鑽紅色鎏彩手鐲，44萬1,000元。圖／Chow Tai Fook提供
傳福系列黃金鑲鑽紅色鎏彩手鐲，44萬1,000元。圖／Chow Tai Fook提供

全球品牌代言人趙露思配戴傳頌系列珠寶。圖／Chow Tai Fook提供
全球品牌代言人趙露思配戴傳頌系列珠寶。圖／Chow Tai Fook提供

趙露思 珠寶 周大福

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