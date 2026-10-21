台灣主廚第1人！鹽之華黎俞君獲頒法國農業功勳勳章 法文致詞撼動全場

創立於2004年的台中知名法料餐廳「鹽之華（Fleur de Sel）」，迎來開業以來最高榮譽，創辦人暨主廚黎俞君（Chef Justine Li），寫下台灣餐飲史新里程碑，獲授法國政府國家級「法國農業功勳勳章（Ordre du Mérite agricole）」之「騎士勳位（Chevalier）」，成為台灣餐飲界史上第一位獲得此殊榮的主廚。

◎法國農業功勳勳章肯定卓越貢獻！黎俞君獲頒騎士勳位

創設於1883年的法國農業功勳勳章（Ordre du Mérite Agricole），是法國政府為表彰在農業、食品、餐飲及美食文化領域具有卓越貢獻人士所設立的重要榮譽。黎俞君表示，原本是2025年要在法國授勳，「但是我那段時間正好安排了學習之旅，休店一個月，全員去德國學德國麵包，所以無法成行。」

原訂今年年初在台灣舉行的授勳典禮，因法國在台協會不慎遺失授勳所需的官方證書（Diploma），導致儀式被迫延後。依照法國授勳規定，頒發勳章時必須同時附上官方證書，缺一不可，因此證書遺失後，相關行政程序與補發作業也隨之延宕。直到重新協調典禮的時間與地點，考量到許多朋友都在台北，最終決定於10月19日在台北法國在台協會官邸，由主任龐維德（Frédéric Laplanche）親自授勳，表彰黎俞君主廚作為法國與台灣之間最美好的文化使者的貢獻。

「2004年，當法式料理在台灣仍屬少數之時，黎俞君女士毅然在台中創辦了鹽之華法國餐廳。」龐維德指出：「二十年來，她始終堅持以法式料理的技法與精神為基礎，同時結合台灣優秀的在地食材，向台灣社會展現法國美食文化的深度與魅力。她不僅讓更多台灣消費者認識法國料理，也讓許多年輕廚師因此走向法國學習，成為兩國飲食文化交流的重要推動者。」

◎流利法文致詞！以法式技藝揉合台灣風土，走出自己的料理風格

自創立鹽之華開始，黎俞君主廚便將傳統法式匠藝結合台灣在地食材，展現其料理語彙。二十多年來，她年年帶著團隊飛往法國交流；在頒獎典禮上，身穿香奈兒勁裝的她，更以流利法文致詞：「法國料理教會了我許多，也直到今天，依然不斷帶給我靈感與啟發。隨著歲月的累積，我也逐漸將自己的一部分融入料理之中；我的台灣文化根源、熟悉的家鄉風味，以及這座美麗島嶼隨著四季更迭所孕育的豐富食材，在這兩種文化的交會之中，我的料理逐漸找到了屬於自己的風格與語言。」

黎俞君主廚表示，自己連高中都沒有畢業，卻能在授勳典禮上全程以法文分享心情與想法，讓她格外欣慰。「這讓我覺得，這幾十年來的學習與堅持都是值得的。這座勳章的意義無法用金錢衡量，對我而言，卻是非常重要的肯定。」而黎俞君對法式文化的熱愛，也早已超越料理本身，延伸至藝術、音樂與生活。她每天聽音樂，也喜歡唱法文歌曲，近期尤其欣賞席琳．狄翁（Céline Dion）面對疾病與傷痛，依然渴望重返舞台的毅力。「人生本來就有高低起伏，遇到逆境時，如果能保持正面的態度，往往會有不同的突破與體悟。」

◎「我天天都想退休」！不為賺大錢，堅持站在料理第一線

這份對理想的堅持，同樣體現在她經營「鹽之華」的選擇上。雖然黎俞君直言，「我天天都想退休」；在財務上，擅長投資理財的她，其實也早已財富自由，但她至今依然不改初衷，將第一線的料理工作視為使命。

黎俞君坦言，經營 Fine Dining 從來不是為了賺大錢，畢竟餐飲業既辛苦，投入的時間與心力也遠遠超乎想像。「如果只是為了賺錢，還有很多其他行業或投資可以選擇。但我一直在想，一個城市如果沒有優質的高級餐廳，外國賓客來到台中，難道只能吃小吃嗎？高級餐廳也是代表台灣飲食文化的重要門面。」

在她眼中，餐廳的價值不僅在餐桌上的料理，更牽動著許多人的生計。從員工背後的家庭，到合作的在地農民、漁民，每一環都緊密相扣。「支持農漁民、幫助合作夥伴，對我們來說或許只是舉手之勞，卻可能實際影響他們的生計。這也是我一直堅持經營餐廳的原因。」她認為，既然選擇開餐廳，就必須對客人負責，「所以我不會只掛名、人不在現場，這不是我的做法，因為我不能讓客人失望。」

◎香奈兒外套只為授勳添購！看淡物質名利，想把人生留給更有意義的事

比起物質與名利，黎俞君更在意的是生活的本質。為了出席這場授勳典禮，她考慮許久，才決定添購一件香奈兒外套，以表達對儀式與法國政府的尊重；但回到日常，她的生活其實相當簡單。「人生不是只有賺錢而已，物質與名利都是身外之物。」多年經營餐廳的經歷，也讓她遇見不少累積財富後，選擇捐出身家、投入慈善事業的客人，這些故事令她深受觸動。

「小時候，我的生活過得很辛苦。今天能走到這一步，是台灣這片土地成就了我，我也想回饋社會。」黎俞君透露，希望未來三、四年能逐步騰出更多時間與資源，投入慈善團體及公益事業。她說：「人生不是只有賺錢而已；更重要的是，要做有意義的事。」

黎俞君主廚締造台灣法餐新里程碑。圖／鹽之華提供

「鹽之華」法國餐廳2004年於台中市五權西路成立；2017年搬離舊址，落腳於台中市市政路。圖／鹽之華提供

黎俞君主廚以法文致詞感言。圖／鹽之華提供