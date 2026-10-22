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「現代藝術百年：莫內到馬諦斯」集結53位大師、57件真跡 10月20日預售開賣單人票400元！

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「現代藝術百年：莫內到馬諦斯－托雷多美術館珍藏展Ⅱ」展覽主視覺。圖文/富邦美術館、時藝多媒體提供
「現代藝術百年：莫內到馬諦斯－托雷多美術館珍藏展Ⅱ」展覽主視覺。圖文/富邦美術館、時藝多媒體提供

一池睡蓮，如何成為莫內晚年的宏大夢想？一片金色麥田，藏著梵谷怎樣的生命思索？畢卡索筆下戴黑帽的女子，又如何同時走進他的愛情與藝術革命？富邦美術館將於2026年12月12日至2027年4月13日推出「現代藝術百年：莫內到馬諦斯─托雷多美術館珍藏展Ⅱ」，匯聚53位藝術家的57件館藏真跡，邀請觀眾從名畫背後的人生故事出發，走進改變藝術史的百年現場。展覽預售票於10月20日正式開賣，單人票400元，享原價500元八折優惠。

繼「古典光影大師：林布蘭到哥雅」後，富邦美術館、時藝多媒體再度將藝術旅程推進至現代藝術的誕生與發展。莫內、雷諾瓦、塞尚、梵谷、高更、畢卡索、馬諦斯、蒙德里安等重要藝術家齊聚，讓觀眾有機會在同一個展覽中，看見熟悉的世界如何在大師筆下一次次被重新想像。

莫內《睡蓮》：走近巴黎橘園藝術夢的創作現場

巴黎橘園美術館的環景《睡蓮》，是許多旅人心中的藝術目的地。本次來台的莫內《睡蓮》，便與這項晚年巨作計畫密切相關。據托雷多美術館研究，這件約1922年完成的作品，可能是橘園組畫〈晨曦〉其中一幅畫板的習作，讓觀眾得以一窺莫內構思大型環景作品的過程。

高、寬皆超過兩公尺的畫布上，沒有清楚的地平線，水面、天空與植物的倒影交融，觀看風景的方向也隨之鬆動。莫內曾想像一個四周被睡蓮環繞的空間，讓人置身其中，感受水面的寧靜。本次展出的作品，正是走近這個宏大夢想的一扇窗口。站在真跡前，觀眾可以沿著筆觸與色彩，感受一位畫家如何用生命最後的歲月，持續探索眼前那座池塘。

克勞德・莫內《睡蓮》，約1922，油彩、畫布。Toledo Museum of Art, Purchased with funds from the Libbey Endowment, Gift of Edward Drummond Libbey。圖/富邦美術館、時藝多媒體提供
克勞德・莫內《睡蓮》，約1922，油彩、畫布。Toledo Museum of Art, Purchased with funds from the Libbey Endowment, Gift of Edward Drummond Libbey。圖/富邦美術館、時藝多媒體提供

梵谷《奧維的麥田與收割者》：金色風景裡的生命提問

1890年，梵谷來到巴黎近郊的奧維，並在這裡度過生命最後兩個月。《奧維的麥田與收割者》描繪他深受吸引的田野：收割者在麥田中工作，成束的麥穗向遠方村落與山丘延伸，一個尋常的勞動場景，也連結著藝術家對生命的思索。

托雷多美術館的館藏解說指出，收割者對梵谷而言，有時帶有生命終將如成熟麥穗般被收割的寓意。他曾在1889年寫給弟弟西奧的信中，談及這樣的死亡意象，卻將它放在明亮日光與金色光芒之中。帶著這段背景再看畫中的收割者，觀眾看見的便不只是田野風景，也是一位藝術家面對自然、勞動與生命循環的深刻凝視。

文森・梵谷《奧維的麥田與收割者》，1890，油彩、畫布。Toledo Museum of Art, Purchased with funds from the Libbey Endowment, Gift of Edward Drummond Libbey。圖／富邦美術館、時藝多媒體提供
文森・梵谷《奧維的麥田與收割者》，1890，油彩、畫布。Toledo Museum of Art, Purchased with funds from the Libbey Endowment, Gift of Edward Drummond Libbey。圖／富邦美術館、時藝多媒體提供

畢卡索《戴黑帽的女子》：一段波折愛情，也是一場觀看革命

《戴黑帽的女子》中的主角，是藝術家兼模特兒費爾南德・奧利維耶。她與畢卡索於1904年在巴黎相識，隨後共同生活，並成為他早期創作中反覆出現的人物。兩人的關係充滿波折，奧利維耶日後更不顧畢卡索反對，將這段往事寫入回憶錄。

這幅1909年的肖像，也留下畢卡索探索立體派的身影。他不再依循單一視角描繪人物，而是將形體拆解為重疊的幾何面，讓不同觀看角度同時出現在畫布上。畫中女子既是一位與他共享生活的伴侶，也是這場藝術實驗的重要主角。觀眾可以從她的面容與姿態中，看見私人情感與藝術突破如何交會。

文森・梵谷《奧維的麥田與收割者》，1890，油彩、畫布。Toledo Museum of Art, Purchased with funds from the Libbey Endowment, Gift of Edward Drummond Libbey。圖/富邦美術館、時藝多媒體提供
文森・梵谷《奧維的麥田與收割者》，1890，油彩、畫布。Toledo Museum of Art, Purchased with funds from the Libbey Endowment, Gift of Edward Drummond Libbey。圖/富邦美術館、時藝多媒體提供

馬諦斯《休憩中的舞者》：畫裡藏著另一幅畫

以色彩與線條開拓現代繪畫的馬諦斯，在1940年完成《休憩中的舞者》。這件作品創作於他轉向晚年剪紙藝術之前，匯聚他長年關注的人體、鮮明色彩與裝飾圖案，也留下創作生涯轉折前的身影。

畫面還設下一個值得現場尋找的細節：右上角畫架上，出現了馬諦斯自己的另一幅人物畫。當觀眾欣賞眼前的作品，也同時看見「畫中的畫」，彷彿走進藝術家的工作室，發現他如何將自己的創作世界重新放進畫布。

亨利・馬諦斯《休憩中的舞者》，1940，油彩、畫布。Toledo Museum of Art, Gift of Mrs. C. Lockhart McKelvy. © 2026 Succession H. Matisse / Artists Rights Society (ARS), New York。圖/富邦美術館、時藝多媒體提供
亨利・馬諦斯《休憩中的舞者》，1940，油彩、畫布。Toledo Museum of Art, Gift of Mrs. C. Lockhart McKelvy. © 2026 Succession H. Matisse / Artists Rights Society (ARS), New York。圖/富邦美術館、時藝多媒體提供

蒙德里安的幾何世界：幾條黑線，藏著改變世界的理想

《紅、藍、黃、黑與灰的構圖》看似簡單，背後卻有蒙德里安對理想世界的想像。他希望透過線條、形狀與色彩的平衡，呈現和諧、清晰而有秩序的關係，並以此指向更美好的未來。

細看這件1922年的作品，左上角的紅色長方形，與右下角狹長的黃、藍、黑色塊彼此呼應；部分黑色格線沒有一路延伸至畫布邊緣，又為看似穩定的構圖留下空間上的曖昧。觀眾可以在現場試著追蹤每條線、比較每個色塊，發現抽象畫裡精密而充滿張力的安排。

皮特・蒙德里安《紅、藍、黃、黑與灰的構圖》，1922，油彩、畫布。Toledo Museum of Art, Purchased with funds from the Libbey Endowment, Gift of Edward Drummond Libbey。圖/富邦美術館、時藝多媒體提供
皮特・蒙德里安《紅、藍、黃、黑與灰的構圖》，1922，油彩、畫布。Toledo Museum of Art, Purchased with funds from the Libbey Endowment, Gift of Edward Drummond Libbey。圖/富邦美術館、時藝多媒體提供

從熟悉的大師出發，找到讓自己停留的作品

本次展覽以「描繪現代生活」、「世界新視角」、「人物新形象」、「日常重構」與「抽象匯流」五個篇章，串起從印象派到抽象藝術的發展。除了焦點大師，也將呈現莫里索、莫迪里亞尼、克利等藝術家的創作，讓觀眾探索現代藝術更豐富的面貌。

不必先熟悉流派與年代，也能從一幅畫、一個人物或一段故事開始。從莫內晚年的藝術夢，到梵谷對生命的思考，再到畢卡索對人物形象的拆解，這些作品讓藝術史有了可以親近的溫度，也邀請觀眾與家人朋友交換自己的觀看與發現。

10月20日起預售開賣，400元走進大師的百年世界。展覽預售期間為2026年10月20日至12月11日，單人預售票400元，原價500元。這個冬天，邀請觀眾為心中的大師安排一次見面，在57件真跡之間，發現名畫背後值得親自走近的故事。購票請至 udn售票網

【 展覽資訊 】

展覽名稱｜現代藝術百年：莫內到馬諦斯─托雷多美術館珍藏展Ⅱ

展覽日期｜2026年12月12日至2027年4月13日

展覽地點｜富邦美術館1樓（台北市信義區松高路79號）

預售期間｜2026年10月20日至12月11日

預售單人票｜400元（原價500元）

購票通路｜富邦美術館、時藝多媒體

主辦單位｜富邦美術館、時藝多媒體、托雷多美術館

協辦單位｜臺北市政府文化局

主要贊助｜富邦金控、台灣大哥大

公益夥伴｜富邦人壽

公益贊助｜力晶文化基金會

莫內 預售 梵谷

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「現代藝術百年：莫內到馬諦斯」集結53位大師、57件真跡 10月20日預售開賣單人票400元！

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