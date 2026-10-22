「現代藝術百年：莫內到馬諦斯」集結53位大師、57件真跡 10月20日預售開賣單人票400元！

一池睡蓮，如何成為莫內晚年的宏大夢想？一片金色麥田，藏著梵谷怎樣的生命思索？畢卡索筆下戴黑帽的女子，又如何同時走進他的愛情與藝術革命？富邦美術館將於2026年12月12日至2027年4月13日推出「現代藝術百年：莫內到馬諦斯─托雷多美術館珍藏展Ⅱ」，匯聚53位藝術家的57件館藏真跡，邀請觀眾從名畫背後的人生故事出發，走進改變藝術史的百年現場。展覽預售票於10月20日正式開賣，單人票400元，享原價500元八折優惠。

繼「古典光影大師：林布蘭到哥雅」後，富邦美術館、時藝多媒體再度將藝術旅程推進至現代藝術的誕生與發展。莫內、雷諾瓦、塞尚、梵谷、高更、畢卡索、馬諦斯、蒙德里安等重要藝術家齊聚，讓觀眾有機會在同一個展覽中，看見熟悉的世界如何在大師筆下一次次被重新想像。

莫內《睡蓮》：走近巴黎橘園藝術夢的創作現場

巴黎橘園美術館的環景《睡蓮》，是許多旅人心中的藝術目的地。本次來台的莫內《睡蓮》，便與這項晚年巨作計畫密切相關。據托雷多美術館研究，這件約1922年完成的作品，可能是橘園組畫〈晨曦〉其中一幅畫板的習作，讓觀眾得以一窺莫內構思大型環景作品的過程。

高、寬皆超過兩公尺的畫布上，沒有清楚的地平線，水面、天空與植物的倒影交融，觀看風景的方向也隨之鬆動。莫內曾想像一個四周被睡蓮環繞的空間，讓人置身其中，感受水面的寧靜。本次展出的作品，正是走近這個宏大夢想的一扇窗口。站在真跡前，觀眾可以沿著筆觸與色彩，感受一位畫家如何用生命最後的歲月，持續探索眼前那座池塘。

克勞德・莫內《睡蓮》，約1922，油彩、畫布。Toledo Museum of Art, Purchased with funds from the Libbey Endowment, Gift of Edward Drummond Libbey。圖/富邦美術館、時藝多媒體提供

梵谷《奧維的麥田與收割者》：金色風景裡的生命提問

1890年，梵谷來到巴黎近郊的奧維，並在這裡度過生命最後兩個月。《奧維的麥田與收割者》描繪他深受吸引的田野：收割者在麥田中工作，成束的麥穗向遠方村落與山丘延伸，一個尋常的勞動場景，也連結著藝術家對生命的思索。

托雷多美術館的館藏解說指出，收割者對梵谷而言，有時帶有生命終將如成熟麥穗般被收割的寓意。他曾在1889年寫給弟弟西奧的信中，談及這樣的死亡意象，卻將它放在明亮日光與金色光芒之中。帶著這段背景再看畫中的收割者，觀眾看見的便不只是田野風景，也是一位藝術家面對自然、勞動與生命循環的深刻凝視。

文森・梵谷《奧維的麥田與收割者》，1890，油彩、畫布。Toledo Museum of Art, Purchased with funds from the Libbey Endowment, Gift of Edward Drummond Libbey。圖／富邦美術館、時藝多媒體提供

畢卡索《戴黑帽的女子》：一段波折愛情，也是一場觀看革命

《戴黑帽的女子》中的主角，是藝術家兼模特兒費爾南德・奧利維耶。她與畢卡索於1904年在巴黎相識，隨後共同生活，並成為他早期創作中反覆出現的人物。兩人的關係充滿波折，奧利維耶日後更不顧畢卡索反對，將這段往事寫入回憶錄。

這幅1909年的肖像，也留下畢卡索探索立體派的身影。他不再依循單一視角描繪人物，而是將形體拆解為重疊的幾何面，讓不同觀看角度同時出現在畫布上。畫中女子既是一位與他共享生活的伴侶，也是這場藝術實驗的重要主角。觀眾可以從她的面容與姿態中，看見私人情感與藝術突破如何交會。

文森・梵谷《奧維的麥田與收割者》，1890，油彩、畫布。Toledo Museum of Art, Purchased with funds from the Libbey Endowment, Gift of Edward Drummond Libbey。圖/富邦美術館、時藝多媒體提供

馬諦斯《休憩中的舞者》：畫裡藏著另一幅畫

以色彩與線條開拓現代繪畫的馬諦斯，在1940年完成《休憩中的舞者》。這件作品創作於他轉向晚年剪紙藝術之前，匯聚他長年關注的人體、鮮明色彩與裝飾圖案，也留下創作生涯轉折前的身影。

畫面還設下一個值得現場尋找的細節：右上角畫架上，出現了馬諦斯自己的另一幅人物畫。當觀眾欣賞眼前的作品，也同時看見「畫中的畫」，彷彿走進藝術家的工作室，發現他如何將自己的創作世界重新放進畫布。

亨利・馬諦斯《休憩中的舞者》，1940，油彩、畫布。Toledo Museum of Art, Gift of Mrs. C. Lockhart McKelvy. © 2026 Succession H. Matisse / Artists Rights Society (ARS), New York。圖/富邦美術館、時藝多媒體提供

蒙德里安的幾何世界：幾條黑線，藏著改變世界的理想

《紅、藍、黃、黑與灰的構圖》看似簡單，背後卻有蒙德里安對理想世界的想像。他希望透過線條、形狀與色彩的平衡，呈現和諧、清晰而有秩序的關係，並以此指向更美好的未來。

細看這件1922年的作品，左上角的紅色長方形，與右下角狹長的黃、藍、黑色塊彼此呼應；部分黑色格線沒有一路延伸至畫布邊緣，又為看似穩定的構圖留下空間上的曖昧。觀眾可以在現場試著追蹤每條線、比較每個色塊，發現抽象畫裡精密而充滿張力的安排。

皮特・蒙德里安《紅、藍、黃、黑與灰的構圖》，1922，油彩、畫布。Toledo Museum of Art, Purchased with funds from the Libbey Endowment, Gift of Edward Drummond Libbey。圖/富邦美術館、時藝多媒體提供

從熟悉的大師出發，找到讓自己停留的作品

本次展覽以「描繪現代生活」、「世界新視角」、「人物新形象」、「日常重構」與「抽象匯流」五個篇章，串起從印象派到抽象藝術的發展。除了焦點大師，也將呈現莫里索、莫迪里亞尼、克利等藝術家的創作，讓觀眾探索現代藝術更豐富的面貌。

不必先熟悉流派與年代，也能從一幅畫、一個人物或一段故事開始。從莫內晚年的藝術夢，到梵谷對生命的思考，再到畢卡索對人物形象的拆解，這些作品讓藝術史有了可以親近的溫度，也邀請觀眾與家人朋友交換自己的觀看與發現。

10月20日起預售開賣，400元走進大師的百年世界。展覽預售期間為2026年10月20日至12月11日，單人預售票400元，原價500元。這個冬天，邀請觀眾為心中的大師安排一次見面，在57件真跡之間，發現名畫背後值得親自走近的故事。購票請至 udn售票網 。

【 展覽資訊 】

展覽名稱｜現代藝術百年：莫內到馬諦斯─托雷多美術館珍藏展Ⅱ

展覽日期｜2026年12月12日至2027年4月13日

展覽地點｜富邦美術館1樓（台北市信義區松高路79號）

預售期間｜2026年10月20日至12月11日

預售單人票｜400元（原價500元）

購票通路｜富邦美術館、時藝多媒體

主辦單位｜富邦美術館、時藝多媒體、托雷多美術館

協辦單位｜臺北市政府文化局

主要贊助｜富邦金控、台灣大哥大

公益夥伴｜富邦人壽

公益贊助｜力晶文化基金會