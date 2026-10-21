AI也能當私人英文家教！Speak「AI家教通話」新功能讓口說練習更自然

AI不只能解決生活難題、提升工作效率，還能成為隨時陪你練英文的私人家教！AI英語學習平台Speak宣布全球同步推出全新「AI家教通話（AI Tutor Call）」功能，讓使用者像打電話給英文家教一樣，隨時展開沒有腳本限制的即時對話。除了能自由選擇聊天主題、隨時以中文提問，AI還能記住過去的對話內容、追蹤反覆出現的錯誤，並將需要加強的部分轉化為後續複習，讓英文練習不再只是聊過就算，而是能持續累積的個人化學習體驗。

不同於傳統依照特定情境與腳本進行的口說練習，「AI家教通話」讓使用者可以自由聊工作、旅行、面試或日常生活，過程中也能隨時停頓、插話、追問或轉換話題，遇到不知道如何用英文表達的內容，還能直接用中文詢問，降低開口練習的心理門檻，讓對話更貼近真實生活中的溝通情境。

Speak使用數據顯示，使用者透過「AI家教通話」的平均口說量，是平台其他學習體驗的2倍；另有約80%的受訪使用者表示，使用這項功能後，自己在真實生活中說英文的信心有所提升。透過無腳本的即時互動，使用者不只能練習英文表達，也能訓練臨場組織語言、理解對方並即時回應的能力。

這項功能的另一大特色，是AI具備跨通話記憶能力。舉例來說，若使用者曾提到即將進行英文簡報或面試，下次通話時，AI便能延續先前的背景與練習內容，不必重新交代需求。隨著互動增加，AI也能逐步掌握使用者的學習目標、已經熟悉的內容，以及需要加強的弱點。

每次通話結束後，AI還會整理學習資訊，提供即時回饋、追蹤反覆出現的錯誤，並將需要加強的內容轉化為複習練習，串起「開口對話、即時回饋、錯誤追蹤、課後複習、再次練習」的學習循環。Speak認為，AI語言學習的關鍵不只是能自然聊天，更要能記住學習歷程，並根據個人狀況調整後續練習，真正以長期進步為目標。

「AI家教通話」目前已於Speak App上線，為Premium Plus會員專屬功能，每月最多可進行15次通話，每次約10分鐘。Speak正透過程度評估、AI自訂課程、AI家教通話及複習與記憶能力，逐步打造「AI超人家教（Superhuman Tutor）」，讓AI從單次對話工具，進一步成為能長期理解學習者、陪伴練習並追蹤進步的個人化家教。