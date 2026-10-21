遠東SOGO周年慶將開跑 業績目標130億元

遠東SOGO周年慶將於11月5日開跑，檔期目標130億元，較去年成長12.5%。董事長黃晴雯表示，台灣經濟相當好，中經院才剛調高今年台灣經濟成長率12.12%，是近38年新高，景氣回來大家都很開心，也帶動百貨零售業欣欣向榮，今年周年慶也推出眾多優惠，回饋率最高達25%，希望吸引精明消費者上門消費。

黃晴雯也說，今年前九月台灣百貨業成長約8.6%，但遠東SOGO有大巨蛋商場Garden City加入，帶動成長動能，看好檔期業績成長率高於市場，加上薪資與經濟同步成長，看好第四季的消費動能，全年業績挑戰成長10.5%。

明年政府規劃普發一萬元現金，黃晴雯認為，對於消費也是利多，雖然趕不上今年周年慶，但預估可以反映在去年春節檔期上。

對於今年表現，黃晴雯指出，復興館在精品品牌改裝完成後，今年前九月業績有11%成長，忠孝館上半年引進20個新品牌，業績成長達5%，加上今年適逢30年來最大交屋潮，家電成長可期。

遠東SOGO主管也說，高客單價商品與彩妝市場回穩，化妝品業態今年表現亮眼，至今有6%的成長，復甦速度比預期更快。因此有化妝品「天后宮」之稱的忠孝店周年慶檔期業績上看30.2億元，年增1%，

黃晴雯指出，Garden City開幕至今，業績表現比預期高出26%，以餐飲與家電最好，且運動賽事與演唱會的人潮，有4成會進入到商場消費，也改變遠東SOGO的消費者結構，符合品牌需求，同時對忠孝館、復興館的衝擊比預期更小。