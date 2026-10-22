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《明星養老院》封箱場 12月登北藝中心 歌舞中笑談熟齡人生

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖說：洪都拉斯在舞台劇《明星養老院》當中精彩演出。圖／聯合數位文創提供
圖說：洪都拉斯在舞台劇《明星養老院》當中精彩演出。圖／聯合數位文創提供

本週末金鐘獎即將揭曉，第六次入圍的洪都拉斯能否敲響金鐘、拿下影帝，令人期待，舞台劇《明星養老院》的明星們也為他祈禱，他們將在十二月聖誕節檔期合體演出，洪都拉斯將與楊烈、郎祖筠、黃嘉千、方文琳、羅美玲、陳漢典、黃浩詠及網紅泰國娘娘，以演唱會等級的歌舞與趣味橫生的劇情，演出明星光環背後的熟齡心事，許多觀眾看過都覺得非常過癮又感動，像是一同再度走過青春。尤其這輪演出將是《明星養老院》的最終封箱場，許多劇迷都訂好票，真的是「看一場少一場」！

《明星養老院》描述一群資深大明星在一起共居的生活，其中包括院長方文琳，還有追星追了一輩子的羅美玲，而黃嘉千與郎祖筠飾演年少時因誤會吵翻的女團搭檔，到了晚年終於和好；楊烈與郎祖筠曾有段戀情，分手後老死不相往來，也在養老院重逢；眾人為了守護共同的家園，願意化解恩怨、攜手合作，劇情主角雖是偶像明星，實際也是普羅大眾面對熟齡、對於人生的體會。

洪都拉斯在舞台劇中與黃浩詠飾演喜劇搭檔，看似經常吵嘴，其實很在意彼此，洪都拉斯在劇中劇的橋段演出逗趣的綜藝摔、綜藝跑，也是像自己的演藝生涯致敬。而網紅泰國娘娘的加入，帶著資深藝人們迎上網紅時代的挑戰，從世代碰撞中，重新找回自己的位置與價值。《明星養老院》是舞台劇、更是精彩的歌舞表演，歡迎觀眾約老友、同學、家人進劇場，在歌聲與笑聲中，想想還有哪些失聯的朋友該聯絡、哪些心願值得再試一次。

舞台劇《明星養老院》由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助。將於12月25日至27日在臺北表演藝術中心演出，售票請洽udn售票網。

養老院 人生 郎祖筠

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