BenQ搶攻Apple生態系！專為Mac用戶打造極簡風桌面周邊、智慧螢幕燈

BenQ宣布擴大布局「AI視覺與顯示」事業，鎖定廣大Mac與Apple生態系用戶需求，推出Mac專屬桌面體驗品牌INFTYLAB，並同步發表專為iMac與雙螢幕使用者打造的iScreenBar及ScreenBar Max等智慧照明新品，從操作手感、觀看角度到桌面光線，全面升級Mac使用者的日常工作與創作體驗。

BenQ深耕使用者研究與人因工程，全新發表的INFTYLAB品牌延續Mac操作邏輯與極簡美學，從握持習慣、螢幕高度、線材收納與桌面配置等細節出發，首波推出全套桌面周邊產品。其中獲2026 iF設計獎肯定的人體工學無線滑鼠for Mac，以85公克的輕量化機身搭配專為macOS調校的滾輪，並提供Quick Pie環形選單，讓使用者能直覺操作Mission Control等常用快捷功能；針對Studio Display與iMac打造的VESA專用螢幕支架，則預先依照產品重量完成調校，實現單手順暢升降，搭配鋁合金噴砂質感與全隱藏式理線設計，完美保留主機背面的Apple標誌，同時讓桌面清爽無雜線；磁吸理線皮革桌墊則透過可自由定位的磁吸線扣與防潑水皮革，輕鬆打造整潔俐落的桌面空間。

除了桌面周邊，BenQ智慧照明系列亦為電腦工作者帶來強大的護眼支援。專為iMac設計的iScreenBar螢幕智能掛燈，全機採用CNC鋁合金與首創磁吸設計，搭載獨家ASYM-Light非對稱光學結構與視訊模式，並支援macOS應用程式智慧連動，可針對不同應用程式自訂亮度與色溫。另外，ScreenBar Max雙螢幕燈則專為雙螢幕多工作業打造，具備ASYM-TriZone Light非對稱光型與36度護眼遮光角，能均勻照亮135公分桌面達500lux以上，結合可調式後背光與智慧調光技術，有效減少環境對比亮度與眩光。

INFTYLAB磁吸理線皮革桌墊搭配可自由定位的磁吸線扣，線材隨手歸位。圖／INFTYLAB提供

專為雙螢幕工作者打造的BenQ ScreenBar Max。圖／BenQ提供

INFTYLAB首波產品延續Mac操作邏輯與極簡美學，打造VESA專用螢幕支架、人體工學無線滑鼠for Mac、磁吸理線皮革桌墊一系列新品。圖／INFTYLAB提供