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女性專屬療癒旅行！嵨開安旅、山形閣「好眠三日」 雙人入住38,888元

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
深層放鬆 透過頌缽與靜心練習，讓身心回到平靜。圖/嵨開安旅提供提供
深層放鬆 透過頌缽與靜心練習，讓身心回到平靜。圖/嵨開安旅提供提供

女性旅行不一定要追景點，也可以把「睡好一覺」當成目的地。福泰飯店集團旗下嵨開安旅與山形閣首度以女性為核心，推出「她山之息｜好眠三日」深眠假期，分別於12月4日至6日在嵨開安旅、12月11日至13日在礁溪山形閣登場，結合HRV（心率變異度）前後檢測、女性健康講座、睡眠瑜伽與手作體驗，並跨界攜手風車生活及保養品牌DR.WU，將身心放鬆、生活儀式與肌膚照護融入三天兩夜旅程。單人成行每人22,888元，雙人一室38,888元，11月6日前預訂可享9折早鳥優惠。

這趟深眠假期不以排滿行程為目標，而是從日常容易忽略的身心需求出發。兩館皆安排HRV前後檢測，讓參與者觀察體驗前後的身心狀態；另邀請莊靜芬醫師主講女性健康與保養議題，搭配睡眠香包手作，從健康知識到生活練習，為忙碌生活留下一段專屬自己的時間。

專案也將肌膚保養納入旅程。參與者可獲得DR.WU限定護膚組，包含晚安雙膠原胜肽飲及玻尿酸保濕系列等產品，讓夜間保養成為休息儀式的一部分。

兩館則依各自特色規劃不同體驗。嵨開安旅以身心平衡為主軸，從入住時的香草調香開始，安排AVATA Wellness早安瑜伽、Yoga Nidra睡眠瑜伽與頌缽浴，並透過植感料理及自然食材，串連飲食、呼吸與靜心體驗。行程尾聲還安排寫給自己的明信片，將這段休息時光留下紀錄。

山形閣則以礁溪溫泉為旅程核心，住宿期間可不限次數使用美人湯泉，搭配晨間瑜伽、礁溪街道自由散策，以及夜間Yoga Nidra睡眠瑜伽，讓泡湯、活動與休息依自己的步調展開。

「她山之息｜好眠三日」兩館費用相同，單人22,888元、雙人一室38,888元，均包含HRV前後檢測、女性內在保養講座、睡眠香包手作、瑜伽及餐食等體驗，實際內容依館別安排。嵨開安旅場次為12月4日至6日，山形閣場次為12月11日至13日；11月6日前完成訂房可享9折優惠。

專案詳情：https://www.hoteluketamo.com/news_detail/49

礁溪深度走讀，探索在地風土與自然景致，在漫步中感受土地的故事，為身心留一段慢下來的時光。圖/山形閣提供
礁溪深度走讀，探索在地風土與自然景致，在漫步中感受土地的故事，為身心留一段慢下來的時光。圖/山形閣提供

以當季食材與均衡料理，溫柔滋養身心。圖/嵨開安旅提供提供
以當季食材與均衡料理，溫柔滋養身心。圖/嵨開安旅提供提供

在山形閣的靜謐時光裡，放下日常忙碌，讓身心重新歸於平衡。圖/山形閣提供
在山形閣的靜謐時光裡，放下日常忙碌，讓身心重新歸於平衡。圖/山形閣提供

療癒 女性

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