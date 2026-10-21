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SNOOPY、吉伊卡哇聯名新品開賣！環保杯、耐熱餐具、晴雨摺傘一次收藏

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
樂扣樂扣Snoopy「嚼對FUN飲不鏽鋼吸管杯」。圖／樂扣樂扣提供
樂扣樂扣Snoopy「嚼對FUN飲不鏽鋼吸管杯」。圖／樂扣樂扣提供

可愛魅力無法擋！生活品牌持續跨界推出話題度極高的IP聯名好物，將人氣角色融入日常用品中。從環保杯、耐熱餐具到晴雨抗UV折傘，帶著出門不僅療癒感十足，更精準解決通勤與備餐的生活痛點，趁周年慶入手正是時候。

樂扣樂扣首度攜手SNOOPY與呆萌家族成員Olaf，以「日常微度假」為主題推出6大品項、11款生活好物，全台直營門市與線上通路同步開賣。本次設計擺脫傳統單一圖案套用，依據不同使用情境調配奶茶色、柔和藍等大人感色調。主打的「嚼對FUN飲不鏽鋼吸管杯」採316不鏽鋼內膽，具備14小時保冷與7小時保溫實力，還可搭配360度寬口徑搖搖吸管，買手搖超方便；另有全不鏽鋼可微波隔熱便當盒、白金矽膠好站密封袋及首度登場的寶寶副食品玻璃調理盒，滿足跨世代使用者需求。

康寧餐具即日起至12月20日於全台百貨專櫃周年慶檔期，正價商品全面6.6折，指定限定套組與人氣爆款最低3.7折起。系列集結SNOOPY花野拾光、露營趣、復刻黑白等熱門圖樣，推出保溫瓶杯、SNAPWARE提帶隨行玻璃杯、PYREX耐熱玻璃水壺與雙層玻璃杯組，以及不鏽鋼與耐熱玻璃保鮮盒，將經典卡通圖樣融入極致耐用的餐廚精品中。周年慶期間更重磅推出「SNOOPY保溫瓶杯、玻璃杯壺及保鮮盒系列買1送1」超值優惠，購買指定保溫瓶杯即加贈水壺袋，滿額最高再送4,080元義大利不沾炒鍋。

雨傘王首度推出日本正版授權「吉伊卡哇（CHIIKAWA）」晴雨系列，包含2款輕量防曬折傘與防水吸水收納包，於全台33家門市與官網限定販售，將吉伊卡哇、小八貓與兔兔融入傘面與配件設計，「BigRed極輕輕自動折傘」重約235g，具UPF50+防曬並可有效降溫8.6°C；「BigRed太扁手開折傘」重僅172g、厚度僅2cm，極致輕薄好收納；「BigRed好神包」則整合吸水擦拭與防水層，專治雨傘濕漉漉貼身困擾。購買吉伊卡哇系列傘款同樣享有雨傘王BigRed終身免費維修服務，讓心愛傘具獲得長久實用保障，數量有限售完為止。

樂扣樂扣Snoopy「白金矽膠好站密封袋」。圖／樂扣樂扣提供
樂扣樂扣Snoopy「白金矽膠好站密封袋」。圖／樂扣樂扣提供

樂扣樂扣Snoopy「寶寶副食品耐熱玻璃調理盒」。圖／樂扣樂扣提供
樂扣樂扣Snoopy「寶寶副食品耐熱玻璃調理盒」。圖／樂扣樂扣提供

康寧餐具SNOOPY早午餐杯瓶系列。圖／康寧餐具提供
康寧餐具SNOOPY早午餐杯瓶系列。圖／康寧餐具提供

康寧餐具SNOOPY花野拾光杯瓶系列。圖／康寧餐具提供
康寧餐具SNOOPY花野拾光杯瓶系列。圖／康寧餐具提供

樂扣樂扣Snoopy「可微波玩美Match不鏽鋼隔熱便當盒」。圖／樂扣樂扣提供
樂扣樂扣Snoopy「可微波玩美Match不鏽鋼隔熱便當盒」。圖／樂扣樂扣提供

雨傘王首度推出吉伊卡哇晴雨系列，包含2款輕量防曬折傘與防水吸水收納包。記者黃筱晴／攝影
雨傘王首度推出吉伊卡哇晴雨系列，包含2款輕量防曬折傘與防水吸水收納包。記者黃筱晴／攝影

2款吉伊卡哇BigRed極輕輕自動折傘、BigRed太扁手開折傘，輕巧又實用。記者黃筱晴／攝影
2款吉伊卡哇BigRed極輕輕自動折傘、BigRed太扁手開折傘，輕巧又實用。記者黃筱晴／攝影

康寧餐具SNOOPY復刻黑白保鮮盒系列。圖／康寧餐具提供
康寧餐具SNOOPY復刻黑白保鮮盒系列。圖／康寧餐具提供

環保杯 吉伊卡哇 餐具

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