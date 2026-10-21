李洙赫變身造「浪」者？隨身這咖Waves包 比利時王室也愛用
比利時奢華皮件品牌Delvaux於上海新店開幕，邀請韓國超人氣男星李洙赫出席，活動上李洙赫手提最新Tempête XL Waves松木棕手袋登場，包款選用Nubuck Allure磨砂牛皮，拼接Derby Calf紋理牛皮，配置金屬扣飾與可調節肩帶，將自然形態轉化為視覺焦點，更成為秋冬工藝新作。
模特兒出身的李洙赫則以擁有精緻五官與低沉嗓音，早期以清冷氣質登上國際時裝周後轉型演員，並在古裝劇《夜行書生》中飾演吸血鬼「鬼」；近期他持續挑戰多元題材，不僅主演奇幻漫改劇《S LINE》，更在驚悚電影《Sister》中飾演主謀綁架犯，展現突破性的演技。
本次他出席上海活動的Delvaux則是創立於1829年布魯塞爾的比利時奢華皮具世家。品牌透過精湛工藝，於1883年獲頒比利時皇家御用供應商殊榮，長年深受比利時王室愛用，奠定其尊貴地位，並以包含Le Pin、Tempête、Le Brillant多個系列知名。
Delvaux本季主打的Waves工藝系列靈感汲取自竹枝流線，工匠運用皮革拼接層技術，將兩款相異質感的皮革切片精準縫合、勾勒出波浪立體線條，包款的光線折射將顯現表面的明暗對比，同時皮革結構與材質的和諧更展現了Delvaux對皮革工藝的持續研發。
全新Waves系列藉由波浪線條融合經典包型輪廓，賦予包款的立體層次，這項波紋技術同步延伸至品牌的其他經典設計，像是Brillant Mini Waves選用晨霧紫搭配安哥拉白Box Calf小牛皮，Tempête PM Waves結合Alpina Calf皮革，並運用檀木黑對比茶色Crispy Calf皮革；Pin Mini Bucket Waves水桶包則採用Taurillon Soft柔軟粒面牛皮，呈現石韻灰對比深檀木黑Jumping Calf皮革，呈現出靜謐的古典氣質。
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