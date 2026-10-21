快訊

打不起瘦瘦針？網推「窮人版猛健樂」菜單 吃5種天然食材免花大錢

台中悍女大鬧法院…她「經濟狀況富裕」 恐嚇女律師判賠8萬元

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

聽新聞
0:00 / 0:00

李洙赫變身造「浪」者？隨身這咖Waves包 比利時王室也愛用

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
李洙赫。圖／Delvaux提供
李洙赫。圖／Delvaux提供

比利時奢華皮件品牌Delvaux於上海新店開幕，邀請韓國超人氣男星李洙赫出席，活動上李洙赫手提最新Tempête XL Waves松木棕手袋登場，包款選用Nubuck Allure磨砂牛皮，拼接Derby Calf紋理牛皮，配置金屬扣飾與可調節肩帶，將自然形態轉化為視覺焦點，更成為秋冬工藝新作。

模特兒出身的李洙赫則以擁有精緻五官與低沉嗓音，早期以清冷氣質登上國際時裝周後轉型演員，並在古裝劇《夜行書生》中飾演吸血鬼「鬼」；近期他持續挑戰多元題材，不僅主演奇幻漫改劇《S LINE》，更在驚悚電影《Sister》中飾演主謀綁架犯，展現突破性的演技。

本次他出席上海活動的Delvaux則是創立於1829年布魯塞爾的比利時奢華皮具世家。品牌透過精湛工藝，於1883年獲頒比利時皇家御用供應商殊榮，長年深受比利時王室愛用，奠定其尊貴地位，並以包含Le Pin、Tempête、Le Brillant多個系列知名。

Delvaux本季主打的Waves工藝系列靈感汲取自竹枝流線，工匠運用皮革拼接層技術，將兩款相異質感的皮革切片精準縫合、勾勒出波浪立體線條，包款的光線折射將顯現表面的明暗對比，同時皮革結構與材質的和諧更展現了Delvaux對皮革工藝的持續研發。

全新Waves系列藉由波浪線條融合經典包型輪廓，賦予包款的立體層次，這項波紋技術同步延伸至品牌的其他經典設計，像是Brillant Mini Waves選用晨霧紫搭配安哥拉白Box Calf小牛皮，Tempête PM Waves結合Alpina Calf皮革，並運用檀木黑對比茶色Crispy Calf皮革；Pin Mini Bucket Waves水桶包則採用Taurillon Soft柔軟粒面牛皮，呈現石韻灰對比深檀木黑Jumping Calf皮革，呈現出靜謐的古典氣質。

Delvaux Tempête XL Waves包松木棕色款，價格店洽。圖／Delvaux提供
Delvaux Tempête XL Waves包松木棕色款，價格店洽。圖／Delvaux提供

Delvaux本季的Waves系列拓展至品牌多個經典包款，呈現皮革裁片的精準縫合與對接、更有百年老牌對工藝的持續研發。圖／Delvaux提供
Delvaux本季的Waves系列拓展至品牌多個經典包款，呈現皮革裁片的精準縫合與對接、更有百年老牌對工藝的持續研發。圖／Delvaux提供

李洙赫出席Delvaux上海專門店開幕時，以懷舊風格造型並選用了一款Tempête XL Waves包。圖／Delvaux提供
李洙赫出席Delvaux上海專門店開幕時，以懷舊風格造型並選用了一款Tempête XL Waves包。圖／Delvaux提供

Delvaux Pin Mini Bucket Waves包石韻灰與深檀木黑款，價格店洽。圖／Delvaux提供
Delvaux Pin Mini Bucket Waves包石韻灰與深檀木黑款，價格店洽。圖／Delvaux提供

Delvaux Tempête PM Waves包檀木黑與茶色款，價格店洽。圖／Delvaux提供
Delvaux Tempête PM Waves包檀木黑與茶色款，價格店洽。圖／Delvaux提供

比利 王室 比利時

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

低調人秋冬包款新選擇 agnès b.新包簡約輪廓注入實用細節

從出發一路時髦到雪場！2026 LV Ski滑雪系列把滑雪小屋變成包包

日常也能配戴的珠寶引進頂級製作技術！寶格麗TUBOGAS寬窄收縮自如

韓劇男神戶外品牌大戰 朴寶劍、許楠儁示範秋冬山系型格穿搭

相關新聞

李洙赫變身造「浪」者？隨身這咖Waves包 比利時王室也愛用

比利時奢華皮件品牌Delvaux於上海新店開幕，邀請韓國超人氣男星李洙赫出席，活動上李洙赫手提最新Tempête XL Waves松木棕手袋登場，包款選用Nubuck Allure磨砂牛皮，拼接Derby Calf紋理牛皮，配置金屬扣飾與可調節肩帶，將自然形態轉化為視覺焦點，更成為秋冬工藝新作。

2026臺中購物節網路聲量年增逾12％！網友都在討論什麼？熱門話題與活動攻略一次看

台中購物節將於10月24日至12月25日登場，活動除了天天抽現金、週週抽10萬元，還有百萬汽車與精品好宅，帶你掌握消費登錄方式與抽獎規則。

天冷吃鍋！哪種湯底最多人討論？十大排行出爐

吃火鍋推薦什麼？海鮮鍋、壽喜燒、牛奶鍋、藥膳鍋各有擁護者！本文揭曉網友最關注的全台十大火鍋湯底排行榜，一次看懂各款湯頭特色與代表性名店。

全台十大連鎖「港式」餐廳　點點心、添好運誰第一？

一秒到香港！KEYPO大數據揭曉全台十大連鎖港式餐廳，點點心、添好運、漢來名人坊誰最受網友關注？

LADURÉE「萬聖節馬卡龍」神秘登場！百年巧克力Venchi進駐漢神巨蛋

法國精品甜點LADURÉE迎接萬聖節到來，推出「萬聖節限定馬卡龍禮盒」，帶來法式的甜蜜感。本次禮盒採霧面全黑、襯著品牌印花的神祕盒身設計，並以小黑貓、南瓜、蝙蝠等經典元素點綴，輕啟燈光開關，還能在夜色中散發迷人光芒。每盒12入裝，售價1,980元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。