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平價餐飲漲價潮來了！梁社漢排骨也漲了 平均漲幅約5%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

連鎖餐飲業成本壓力持續升高，繼王品集團旗下石二鍋調整菜單價格後，八方雲集（2753）旗下梁社漢排骨也調整雞肉類餐點售價，調漲金額介於4至7元，平均漲幅約5%。八方雲集指出，近年雞肉、食用油及包材成本均已上漲三成，豬肉價格也上揚17%，加上明年基本工資將再度調升，經過兩年自行吸收成本後，決定優先調整雞肉商品售價，豬肉類餐點則暫時維持原價。

石二鍋與梁社漢排骨均主打庶民經濟，以平實價格搶攻日常外食市場，也是價格敏感度較高的消費族群經常選擇的連鎖品牌。如今兩大品牌接連調漲售價，顯示原物料、人力及營運成本上升的壓力，已進一步延燒至庶民餐飲市場。面對成本與價格競爭的雙重壓力，業者採取選擇性調價策略，保留若干商品原價，力求在維持平價定位與獲利能力之間取得平衡。

此次梁社漢排骨調價品項包括炸雞腿飯、玫瑰油雞飯，由原價128元調整為135元；椒麻雞飯從138元調整至145元；雞菲力排飯由110元調整為115元；椒鹽雞塊飯則從95元調整為99元，相關麵食餐點也同步調整。

八方雲集表示，梁社漢排骨已連續兩年未調整售價，期間其他連鎖餐飲品牌陸續調漲價格，公司仍持續自行吸收成本，盡可能維持價格穩定。然而，近年雞肉原料、油品及包材成本均已上漲30%，豬肉價格也上揚17%，尚未計入水電、人力等營運支出，明年基本工資再度調升，更將增加經營壓力。

八方雲集指出，近期豬肉價格持續處於高檔，且持續有上漲壓力，但公司目前仍決定維持豬肉類商品原價，盡可能自行吸收成本。此外，食用油價格近年大幅攀升，從過去每桶數百元漲至突破千元，對餐飲業者形成沉重負擔。公司強調，能不調價就盡量不調價，希望在成本壓力下，持續維持平價餐飲的市場定位。

以炸雞腿飯為例，即使調整至135元，目前售價仍低於其他連鎖品牌同類商品，公司將持續兼顧價格競爭力與餐點品質，對於能夠自行吸收的成本，仍會盡最大努力承擔，避免頻繁調價。

排骨 漲價 漲幅

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