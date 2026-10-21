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2026臺中購物節網路聲量年增逾12％！網友都在討論什麼？熱門話題與活動攻略一次看

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
翻攝官網／臺中市政府經濟發展局
翻攝官網／臺中市政府經濟發展局

年末消費大戰開打！百貨週年慶優惠接力登場，各縣市購物節也紛紛祭出抽獎、消費回饋等好康。其中「臺中購物節」歷年憑藉高額抽獎與豐富活動，於2023年、2024年及2025年連續三年拿下全臺購物節網路聲量冠軍。今年活動即將登場，網友又在關注哪些話題？從網路聲量、熱門關鍵字到歷年活動亮點，帶你一次掌握臺中購物節的魅力。

連續三年獲得全臺冠軍！臺中購物節網路聲量年增逾12％

翻攝官網／臺中市政府經濟發展局

翻攝官網／臺中市政府經濟發展局

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》比較「臺中購物節」近一年（2025/10/13~2026/10/12）與前一年（2024/10/13～2025/10/12）網路聲量趨勢變化，發現近一年累積聲量達211,255筆，較前一年的188,416筆增加22,839筆、成長約12.1％，顯示臺中購物節的網路討論熱度持續升溫。

臺中購物節熱門關鍵字曝光！消費、抽獎、品牌成關注焦點

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

進一步以《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體來看「臺中購物節」近一年（2025/10/13～2026/10/12）網路熱門關鍵字，可以發現除了活動、抽獎、消費、大獎、加碼、壓軸等相關詞彙，觀光、旅遊、優惠、店家、品牌、盧秀燕等關鍵字詞也受到關注，反映網友討論已涵蓋抽獎話題、消費優惠與城市觀光等面向。

每逢臺中購物節登場，如何把日常消費變成抽獎機會，總能吸引網友關注。活動期間，消費者只要下載「台中通TCPASS」App並登錄消費，就有機會把發票收據變成抽獎券。從歷年成績來看，App下載次數已從首屆2019年的23萬次，成長至2025年的310萬次；消費登錄金額更從25億元一路攀升至374億元，平均每日超過6億元，顯示臺中購物節已成為跨越城市界線的全台消費盛事。

以2025年臺中購物節為例，除了百萬現金、百萬汽車等大獎，活動期間還不定時加碼推出好禮，其中壓軸登場的「精品好宅」更掀起網友討論熱潮，官方臉書留言區湧現各種期待抽中大獎的聲音，像是「我們要抽中房子」、「盧市長快打給我」、「房子抽起來～好運快快來～」，可見高額獎項成功抓住網友目光，也讓抽獎話題持續延燒。

外縣市消費突破64億元！臺中購物節影響力獲國際大獎肯定

翻攝官網／臺中市政府

翻攝官網／臺中市政府

臺中購物節的影響力也延伸至觀光旅遊與地方經濟。2025年活動吸引不少外縣市民眾前往臺中消費，外縣市消費總額突破64億元，其中彰化縣以19億元居冠。隨著合作店家與優惠內容持續擴大，臺中購物節逐漸成為展現城市特色、吸引民眾走訪的活動品牌。去年更接連獲得美國TITAN泰坦創新大獎白金獎、美國國際商業大獎（IBA）公共部門與政府創新類銀獎，以及經濟部國家產業創新獎等肯定；活動帶動全國總體經濟產值逾764億元，創造在地經濟產值超過563億元，兩項數據與2024年相比均增加20億元以上，展現臺中購物節對城市消費與地方經濟的帶動效益。

2026臺中購物節活動即將開跑！天天抽現金、壓軸再抽精品好宅

翻攝FB／臺中購物節

翻攝FB／臺中購物節

2026年第八屆臺中購物節也是臺中市長盧秀燕任內最後一屆，今年活動持續以庶民經濟為核心，串聯不同規模的店家與產業，並深入各生活圈。10月24日至12月25日，民眾只要在活動期間於臺中市合法店家消費並取得發票或收據，即可透過「台中通TCPASS」App或臺中購物節官網登錄抽獎。登錄金額每滿500元可獲得1組抽獎序號、滿1,000元則可獲得2組，以此類推，每筆消費最多可獲得400組抽獎序號。

今年臺中購物節祭出全臺最高額獎金規模，從天天抽3,000元（600名+區域消費專屬抽200名+收據專屬抽200名）、週週抽10萬元（10名+臺中市民專屬抽2名），到月月抽100萬元（1名+臺中市民專屬抽1名），還有外籍人士專屬抽1萬美元（約新臺幣31萬元，3名），以及隔週抽百萬汽車（1名），最受矚目的壓軸大獎更是「精品好宅」（1名），豐富獎項也為活動增添話題。

翻攝官網／2026臺中購物節

翻攝官網／2026臺中購物節

曾經抽中獎金的網友也在社群媒體分享經驗：「我喜歡購物節，因為我有抽到獎金過，但我身邊的婆媽比我抽到更多次，幾乎每年都有聽到他們中，所以是個不錯的小確幸」。除了正式活動，臺中購物節也提前推出暖身活動。

活動也準備了甜點兌換券、糕餅禮盒及超商百元券等共8,000份好禮，讓民眾在正式開跑前搶先體驗購物節的抽獎樂趣。

【2026臺中購物節】活動資訊

活動與消費期間：2026/10/24～2026/12/25

活動官網：https://fun.taichung.gov.tw/

官方臉書：https://www.facebook.com/shoppingtaichung

台中通TCPASS App

iOS：App Store

Android：Google Play

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年10月13日至2025年10月12日、2025年10月13日至2026年10月12日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『臺中購物節』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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