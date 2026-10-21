天冷吃鍋！哪種湯底最多人討論？十大排行出爐

吃火鍋，你最在意肉片、海鮮，還是那一口湯？有人偏愛麻辣鍋的花椒香氣，有人喜歡海鮮入鍋後的清甜，也有人每次都選濃郁滑順的牛奶起司鍋。同樣一盤食材，換個湯底，就能吃出不同滋味。

火鍋口味這麼多，哪些最受網友關注？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理網路討論度最高的10大熱門火鍋湯底排行榜，海鮮鍋、麻辣鍋與壽喜鍋包辦前三名，台式爆香、韓式鍋物也各有支持者，一起看看你的吃鍋首選有沒有上榜！

No.10 藥膳鍋

《網路溫度計DailyView》

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湯底特色：藥膳香氣鮮明，融合高湯的甘醇滋味

代表店家：無老鍋、天香回味

藥膳鍋常以當歸、枸杞、黃耆、紅棗等食材搭配高湯熬煮，特色是帶有草本香氣與甘醇尾韻。各家配方不同，有的藥材香氣鮮明，有的則以肉湯為主、草本風味為輔，搭配羊肉、牛肉或雞肉，又能呈現不同層次。

像是紅遍全台的「無老鍋」將中藥香辛料與雞骨、豬大骨慢燉成無老養生鍋，紅、白湯頭都帶有淡雅的藥膳香氣；「天香回味」則主打蒙古藥膳風格的天香鍋，號稱使用多種植物長時間熬煮而成，讓食材不需沾醬就十分入味。愛吃藥膳鍋的網友提到：「喜歡藥膳湯底涮肉後吃進去的清甜香」、「藥膳濃郁，相當清甜，一口就讓我可以喝完的味道，超棒」。

No.9 泰式酸辣鍋

湯底特色：香茅、檸檬葉與南薑帶出香氣，酸辣開胃

代表店家：藍象廷泰式火鍋、泰滾 Rolling Thai

喜歡酸辣重口味的人絕對不能錯過泰式鍋，其以香茅、檸檬葉、南薑等泰式香料為基底，酸爽鮮甜的湯底帶有香辣勁道，再加入椰奶中和辣度，每一口都充滿東南亞熱帶風情，不管是涮海鮮或肉片都極具特色。

像是「藍象廷泰式火鍋」提供檸檬香茅鍋、泰味番茄鍋、泰北香辣鍋等，滿豐富泰式風格的湯底。「泰滾 Rolling Thai」則主打招牌冬蔭功，還可以選鴛鴦鍋組合，同時嘗試椰奶雞湯、綠咖哩、南洋叻沙等口味，能讓饕客彷彿一秒飛到泰國度假。

網友推薦：「泰式米粉搭冬蔭功湯底一起煮，米粉吸入湯汁後非常好吃」、「招牌冬蔭功酸辣夠味，拿來涮大頭蝦和海鮮超級搭」、「泰式風味的湯頭很不錯，加湯都是加原湯」。

No.8 石頭火鍋

湯底特色：配料先炒後煮，融合爆香氣息與蔬菜甜味

代表店家：萬客什鍋、石二鍋、松江自助石頭火鍋、雅香石頭火鍋、小紅莓石頭火鍋城

石頭火鍋最有辨識度的，就是加湯前的爆香步驟。先讓洋蔥、蒜頭等配料在鍋中炒出香氣，部分店家也會先拌炒肉片，再倒入高湯，讓湯頭融合油脂香氣與蔬菜甜味。

人氣火鍋品牌「石二鍋」的招牌石頭鍋爆炒出的肉香與濃郁湯頭深受大家喜愛；「松江自助石頭火鍋」與「雅香石頭火鍋」則是讓饕客自行選擇食材，現場進行爆香熱炒，滿滿的台式鍋氣令人直呼過癮。台北40年老字號的「小紅莓石頭火鍋城」也有不少忠實粉絲，許多饕客推薦要加入乾魷魚、蒜苗爆炒，湯頭最濃郁。另外，「萬客什鍋」的石頭爆炒鍋，以高溫爆炒逼出鑊氣，也是網路爆紅的店家之一。





愛吃石頭火鍋的網友大力稱讚：「石頭爆香那一刻香氣撲鼻、湯頭濃郁又順口」、「經過鐵鍋大火爆炒，湯底整個香氣炸開，一喝下去先是鹹香撲鼻，接著舌尖慢慢帶出微甜收尾，層次感超級豐富，卻完全不油不膩，連喝好幾碗都不會膩」。

No.7 酸菜鍋

《網路溫度計DailyView》

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湯底特色：發酵酸白菜帶出酸香，搭配白肉更添鮮甜

代表店家：圍爐酸菜白肉鍋、台電勵進酸菜白肉鍋、老舅的家鄉味、泰和樓、富馨園麵食館、都一處

吃膩了傳統台式火鍋嗎？來一鍋酸爽開胃的酸菜鍋吧！此類鍋底以自然發酵的酸菜入鍋熬煮，自然的酸香會微微回甘。搭配帶有油花的五花肉片（白肉），當肉片的油脂香氣與酸菜風味相互襯托，會越煮越有滋味，是老饕們念念不忘的經典東北風味。

提到這味，絕對不能不提經典名店「圍爐酸菜白肉鍋」。店家使用傳統炭火紫銅鍋，酸菜發酵甘甜與手切肉品堪稱一絕；老字號「台電勵進酸菜白肉鍋」與被封為知名導演李安愛店的「老舅的家鄉味」，同樣以酸爽不嗆口的名門湯底遠近馳名。Threads上有網友特別列出口袋名單，包含泰和樓、富馨園麵食館、都一處、成家小館等店家都榜上有名，愛酸人千萬別錯過。

No.6 韓式鍋

《網路溫度計DailyView》

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湯底特色：依鍋物而異，常見泡菜酸辣、辣醬鹹香或豬骨濃湯風味

代表店家：涓豆腐、豆腐村、安妞韓館안녕

韓式鍋物的選擇相當多元，泡菜鍋以發酵酸香為主，部隊鍋常加入午餐肉、香腸、拉麵與起司，馬鈴薯排骨鍋則著重豬骨與配料熬煮的濃厚滋味。雖然同屬韓式料理，各款鍋物的湯頭與食材組合仍有明顯差異。

「涓豆腐」與「豆腐村」的韓式嫩豆腐鍋，讓喜歡滑嫩口感的人多了一種選擇；想吃配料豐富、適合分食的鍋物，也可留意「安妞韓館안녕」等店家的部隊鍋。

韓式鍋物也常出現在網友分享的居家食譜中。先將洋蔥與泡菜炒香，再加入高湯及適量韓式辣醬，搭配豆腐、蔬菜、肉片等食材，就能依個人口味調整酸度與辣度，煮出自己的版本。

No.5 雞湯鍋

《網路溫度計DailyView》

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湯底特色：雞肉與雞骨熬出鮮味，清爽甘甜、濃厚醇香各有特色

代表店家：驥園川菜餐廳、雞窩餐廳

雞湯鍋的大眾接受度極高，亦被認為是滋補暖身的首選。不少店家使用老母雞或雞大骨長時間慢火熬煮，湯頭呈現乳白色或金黃色澤，富含膠質與蛋白質。喝上一口濃郁香醇，入唇還帶有些許黏唇感，涮入高麗菜與各式肉片都能完美融合，美味又養生。網友提到雞湯鍋都讚不絕口，友人分享：「計畫要把我的雞湯火鍋地圖都吃一遍，滿足我的雞湯慾」、「雞湯真的很經典，我都想單獨買一鍋回家煮麵、加料，分次吃」。

提及雞湯天花板，絕對少不了台北老字號名店「驥園川菜餐廳」，其靈魂砂鍋雞湯以老母雞與金華火腿精燉十多個小時，湯頭濃郁、膠質滿滿；「星曜雞湯」則以伯爵油雞與頂級食材細火慢燉出黃金湯底，搭配精緻擺盤與裝潢，成為年輕族群的愛店。

No.4 牛奶起司鍋

湯底特色：奶香融合起司鹹香，口感濃郁滑順

代表店家：加分100%浜中特選昆布鍋物、聚 日式鍋物

起司控與奶香愛好者必點的湯底就是牛奶起司鍋！以香醇牛奶或鮮奶為基底，加入起司片增加濃郁度，白醇順口的湯頭覆蓋在蔬菜與肉品上，讓食材入口更加滑嫩。溫和的奶香味不僅大人喜歡，也是小朋友的最愛，最後留下的湯底還能加飯煮成香濃的奶油燉飯！

網友推薦的口袋名單包含「加分100%浜中特選昆布鍋物」義式白醬牛奶鍋，附餐附贈的起司片供顧客自行融化，網友說：「香濃滑順卻不會膩口，真的會讓人想一直喝湯」、「我會在最後煮王子麵時，把起司片鋪在麵上，再把蛋打上去 根本人間美味啊」。

另外，「聚 日式鍋物」則推出超萌的「札幌熊起司牛奶鍋」，可愛牛奶熊造型在湯底中慢慢融化，湯頭口感滑順濃郁，網友分享：「結合牛奶與起司的濃郁香氣」、「放進鍋裡融化前一定要多拍兩張」！

No.3 壽喜燒

湯底特色：以醬油與糖等調製鹹甜醬汁，襯托肉香與蔬菜甜味

代表店家：MO-MO-PARADISE、一丁二代目、一番地、黑毛屋





源自日本的壽喜燒鍋物，在關東與關西有著截然不同的做法與風味。關東嚴選醬油、味醂、清酒與砂糖慢火煮開，調製成鹹甜交織的醬汁倒入鍋中，再將肉片與蔬菜放入燉煮；關西則直接在平底鍋或鐵鍋中融化牛油，將牛肉下鍋煎，撒上白糖、淋上醬油與清酒調味，讓肉片裹上焦糖香氣先享用，接著加入大白菜、豆腐等蔬菜，利用蔬菜釋放的水分調整醬汁濃度。

《網路溫度計DailyView》曾報導雙北人氣壽喜燒TOP 10。其中，「MO-MO-PARADISE」使用日本道地壽喜醬、以特選醬油及黑糖為基底，調配出最經典的鹹甜黃金比例，奪下該榜單人氣第一的寶座。

No.2 麻辣鍋

網友孜孜提供、《網路溫度計DailyView》

網友孜孜提供、《網路溫度計DailyView》

湯底特色：花椒麻香與辣椒辛辣交織，香料風味層次豐富

代表店家：青花驕、鼎王麻辣鍋、蔣老爹愛吃鍋

麻辣鍋的魅力，在於花椒、辣椒與香辛料交織的風味。有些店家強調厚實濃郁，有些偏重花椒香氣，也有適合不太能吃辣的人嘗試的溫和版本。除了肉片，吸飽湯汁的鴨血、豆腐與老油條，也是不少人吃麻辣鍋的重點。

像是知名連鎖品牌「青花驕」加入重慶江津九葉青花椒，打造出清香麻爽而不躁烈的獨門口感，街邊店營業至凌晨01:00，成為深夜聚餐的最佳選擇之一。網友提到：「幫家人慶生來吃頓好的，首選就是青花驕，湯頭選青麻椒肥牛鍋」、「獨特的青花椒麻辣湯頭香氣濃郁，搭配精緻的肉品與各式食材，口味維持一貫的高水準，吃起來非常過癮」。

另外，老字號「鼎王麻辣鍋」提供鴨血豆腐無限續加，征服無數麻辣成癮者，榮登許多韓星來台必訪的愛店；近期社群熱門餐廳「蔣老爹愛吃鍋」在中山區開設旗艦店，招牌麻辣鍋與牛肉爐吸引許多饕客前往用餐。

No.1 海鮮鍋

《網路溫度計DailyView》

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湯底特色：海鮮入鍋釋放鮮甜，搭配清爽高湯凸顯食材原味

代表店家：肉老大、尬鍋

獲得最多網友討論的，就是海鮮火鍋。台灣人對海鮮鍋的熱愛無庸置疑，許多餐廳在湯頭中加入爆量海鮮，不論是蛤蜊爆棚的痛風鍋、龍蝦海鮮鍋、還是鮮魚昆布鍋，新鮮海產入鍋熬煮後，釋放出的天然甘甜與大海鮮味，會讓湯頭越煮越濃郁，最後加入白飯、雞蛋與蔥花煮成「精華雜炊粥」，絕對是最完美的Ending！

網友提到：「清淡的火鍋配上蔬菜和海鮮，湯頭變得很鮮甜」、「最愛海鮮鍋，火鍋湯底清爽、深得我心」、「最近愛上蛤蠣鍋，肉老大跟尬鍋都有～喝了之後發現蛤蠣精華完全進湯裡，回甘到不行」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月7日至2026年10月6日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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