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花雕醉熟大閘蟹、生拆蟹粉拌麵上桌！米其林一星「雋」享秋蟹旬味

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
帝皇蟹兩食：海膽醬焗蟹腿／順德大良炒蟹肉。記者陳睿中／攝影
帝皇蟹兩食：海膽醬焗蟹腿／順德大良炒蟹肉。記者陳睿中／攝影

為讓饕客盡興品嚐秋蟹旬味，高雄米其林星級中餐廳「雋」近日特別打造一日限定「蟹饌千秋｜古味今呈」蟹宴，一次集結帝王蟹、大閘蟹、處女蟳等6種鮮美活蟹，打造出各具特色的蟹蟳料理。同時「雋」也預告，部份餐點將列入蟹季單點菜單之中，讓喜愛秋蟹的食客能夠同享時令滋味。

雋所打造的一日蟹宴活動於10月17日登場，共計限量80席，開賣即銷售一空。全套蟹宴共使用帝王蟹、大閘蟹、日本沢蟹、藍花蟹、處女蟳與紅蟳等6個品種的蟹蟳入饌，依其肉質、特色進行料理變化。擔任開場的「沙律帝皇蟹春卷／椒鹽日本沢蟹」取帝王蟹飽滿腿肉，搭配清爽沙律以春捲皮包裹，輕盈中可見鮮明蟹香。尺寸小巧的日本沢蟹則酥炸至脆口，結合椒鹽調味，帶來鹹香開胃的食趣。

「花雕熟醉大閘蟹」以生醃活蟹為靈感，將大閘蟹以熟醉手法處理，藉由花彫酒、橙子與秘製調料作為醬汁底蘊，帶來甘醇圓潤的醬香，襯托出大閘蟹的香甜。另道「生拆蟹皇燴鮑翅」由師傅細拆紅蟳蟹肉與蟹黃，取精華融入醇厚湯汁，入口飽滿鮮香。

「帝皇蟹兩食」將帝王蟹肉分別製成「海膽醬焗蟹腿」與「順德大良炒蟹肉」，展現出一蟹二吃的多樣表情。「薑米麻油香煎處女蟳」則是將處女蟳敷以麻油薑米後香煎，透過帶著成熟感的薑味與麻油香氣，凸顯蟳肉甘甜本質。除此之外，套餐中還安排「藍花蟹兩食」、「蟹肉扒竹笙」、「生拆大閘蟹粉拌麵」等多款特色料理。

隨著蟹宴落幕，雋也將「花雕醉熟大閘蟹」、「帝皇蟹兩食」、「薑米麻油香煎處女蟳」、「生拆大閘蟹粉拌麵」列入蟹季菜單之中，民眾可提前三日預訂。除此之外，蟹季期間，店內還將供應帝王蟹三吃、松葉蟹兩吃、清蒸大閘蟹、咖哩滑蛋沙公配現炸小饅頭等不同料理。

薑米麻油香煎處女蟳。記者陳睿中／攝影
薑米麻油香煎處女蟳。記者陳睿中／攝影

藍花蟹兩食：台山焗蟹砵／香杏百花炸蟹鉗。記者陳睿中／攝影
藍花蟹兩食：台山焗蟹砵／香杏百花炸蟹鉗。記者陳睿中／攝影

雋中餐廳主廚李雲浩。記者陳睿中／攝影
雋中餐廳主廚李雲浩。記者陳睿中／攝影

生拆大閘蟹粉拌麵。記者陳睿中／攝影
生拆大閘蟹粉拌麵。記者陳睿中／攝影

花雕熟醉大閘蟹。記者陳睿中／攝影
花雕熟醉大閘蟹。記者陳睿中／攝影

蟹肉扒竹笙。記者陳睿中／攝影
蟹肉扒竹笙。記者陳睿中／攝影

沙律帝皇蟹春卷／椒鹽日本沢蟹。記者陳睿中／攝影
沙律帝皇蟹春卷／椒鹽日本沢蟹。記者陳睿中／攝影

大閘蟹 米其林 料理

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