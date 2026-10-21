LADURÉE「萬聖節馬卡龍」神秘登場！百年巧克力Venchi進駐漢神巨蛋

法國精品甜點LADURÉE迎接萬聖節到來，推出「萬聖節限定馬卡龍禮盒」，帶來法式的甜蜜感。本次禮盒採霧面全黑、襯著品牌印花的神祕盒身設計，並以小黑貓、南瓜、蝙蝠等經典元素點綴，輕啟燈光開關，還能在夜色中散發迷人光芒。每盒12入裝，售價1,980元。

此外，LADURÉE也引應萬聖節推出3款神秘口味。其中「甘草風味馬卡龍」採南瓜橘色的酥脆外殼，深邃的黑色甘草內餡具有濃郁的草本香氣與甜味，入口充滿驚喜。此外，還有「可樂風味馬卡龍」與「椰香紫薯馬卡龍」同步登場，每顆均為120元。

來自義大利的百年歷史巧克力「Venchi」，正式進駐高雄漢神巨蛋店。全新的門市承襲品牌的義式美學，融合現代時尚與古典優雅風格，門口設有巨型 Gelato冰淇淋造型裝飾，並以木質地板、印花壁紙飾面點綴出義式風情。店內提供有招牌的「Chocoviar魚子方巧克力系列」，還有傳承義大利傳統工法的手工 Gelato，亦有多款散裝巧克力、禮盒供民眾挑選，讓南台灣的甜點愛好者也能享受到義大利經典滋味。