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蘇格登驚喜攜手林宥嘉！12月「離線登入」音樂會 240張門票等你來抽

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
單一麥芽威士忌品牌蘇格登（The Singleton），宣布邀請歌手林宥嘉擔任年度代言人。圖／帝亞吉歐提供
單一麥芽威士忌品牌蘇格登（The Singleton），宣布邀請歌手林宥嘉擔任年度代言人。圖／帝亞吉歐提供

單一麥芽威士忌品牌蘇格登（The Singleton），宣布邀請歌手林宥嘉擔任年度代言人，以「真實投入．盡情此刻」為全新品牌主張，並將於12月4日在台北文創舉辦「蘇格登離線登入音樂會」，結合音樂與威士忌風味，邀請消費者暫時放下手機，在旋律、交談與碰杯之間，重新感受面對面相聚的樂趣。

蘇格登認為，真正的陪伴不只是人出現在聚會現場，更在於心思也留在當下。無論與好友共享晚餐，或在深夜暢談心事，放下螢幕與日常瑣事，才能讓交流回到真實而直接的情感連結。此次攜手林宥嘉，正是希望透過音樂喚醒感官，讓人們從忙碌生活中短暫抽離，專注感受相聚的每一刻。

從歌手身分到丈夫、父親的日常角色，林宥嘉也更加珍惜與家人相伴的時光。蘇格登同步推出全新形象廣告，以開瓶為故事起點，描繪好友們從各自忙碌的思緒中抽身，重新投入眼前聚會的過程。酒款方面，「蘇格登12年」展現雙桶熟成帶來的莓果甜香與香草口感；「蘇格登12年甜醺三桶」則以三桶工藝呈現更豐富的風味層次，為品牌主打的甜順口感增添新選擇。

「蘇格登離線登入音樂會」將於12月4日登場，現場規劃多組表演嘉賓，林宥嘉則將壓軸帶來不插電演出，完整卡司將另行公布。活動門票抽獎自10月19日至11月20日開放參加，消費者於指定通路單筆購買「蘇格登12年甜醺三桶」一瓶，加入帝亞吉歐威士忌會所LINE官方帳號及帝家酒藏俱樂部會員，完成消費資料登錄並通過審核，即可參加抽獎，預計抽出120名得獎者，每人可獲兩張門票。活動詳情以官方公告為準。

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蘇格登12年單一麥芽威士忌，酒精濃度40%，容量700ml，建議售價1,340元。圖／帝亞吉歐提供
蘇格登12年單一麥芽威士忌，酒精濃度40%，容量700ml，建議售價1,340元。圖／帝亞吉歐提供

蘇格登12年甜醺三桶，香氣濃郁豐醇且帶有極其顯著的甜美調性。圖／帝亞吉歐提供
蘇格登12年甜醺三桶，香氣濃郁豐醇且帶有極其顯著的甜美調性。圖／帝亞吉歐提供

蘇格登12年甜醺三桶專為台灣濃厚人情文化與威士忌味蕾打造 獨特三桶工藝打破風味極限。圖／帝亞吉歐提供
蘇格登12年甜醺三桶專為台灣濃厚人情文化與威士忌味蕾打造 獨特三桶工藝打破風味極限。圖／帝亞吉歐提供

蘇格登12年單一麥芽威士忌甜醺三桶，酒精濃度40%，容量700ml，建議售價1,200元。圖／帝亞吉歐提供
蘇格登12年單一麥芽威士忌甜醺三桶，酒精濃度40%，容量700ml，建議售價1,200元。圖／帝亞吉歐提供

林宥嘉 驚喜 音樂會

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