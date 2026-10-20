金門高粱酒國際賽狂掃57面獎牌！全台門市限時優惠 滿額再送刮刮卡
金門高粱酒再傳國際捷報！金門酒廠今年在國際烈酒競賽累計抱回57面獎牌，其中金牌達28面，包含雙金獎，創下品牌參賽以來新高。此外，更首度有台灣中式白酒酒廠入選英國國際葡萄酒暨烈酒競賽（IWSC）「中式白酒年度最佳蒸餾廠」決選名單，並入圍美國舊金山世界烈酒大賽（SFWSC）「最佳中式白酒」，展現台灣白酒進軍國際市場的實力。
金門酒廠表示，今年參賽成績涵蓋SFWSC、IWSC、國際烈酒競賽（ISC）及比利時世界品質評鑑大賞（Monde Selection）四大賽事，合計獲得57面獎牌，其中28面為金牌，包含雙金獎。獲獎酒款橫跨不同酒齡與產品系列，從「金門高粱酒原釀21」、「陳年金門高粱酒（5年）」到「窖藏恆久金門高粱酒」等，均獲評審肯定。經典款「38度金門高粱酒」更一舉拿下SFWSC、IWSC及ISC三項金獎，成為本屆亮點之一。
為與全台民眾共享這份世界級的微醺榮耀，金門酒廠將於 115年11月1日至11月15日，於全台金門酒廠直營門市，限時舉辦「2026年國際烈酒競賽得獎酒品促銷活動」。活動期間內，消費者至直營門市購買指定的10款國際大獎鍍金好酒，其中包含：「0.6L-56度8年陳年金門高粱酒」、「0.6L-56度陳年金門高粱酒(燙金得獎版/紅盒)」、「0.75L-52度SONARE奏鳴曲-桶陳金門高粱酒」、「0.75L-56度金酒典藏珍品」、「0.75L-58度金門高粱酒」、「0.5L-58度金門高粱酒 原釀21」、及「0.75L-38度金門高粱酒」等多款金牌酒款，皆可享有超值的專屬特惠折扣。活動期間，配合門市單筆消費滿3,000元可獲刮刮卡1張，滿6,000元可獲2張，刮中並經現場確認，即可免費獲得一瓶0.6公升、58度金門高粱酒。
此外，適逢紅標金門高粱酒發行20週年，酒廠也將推出「58度金門高粱酒（紅標20週年特仕版）」，以純糧固態發酵工藝呈現梨果、花蜜與糧香交織的風味，並以細緻果香及悠長餘韻展現酒體特色，為經典酒款增添紀念意義。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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