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佳士得歡慶進駐亞洲40年！史上最高估價拍賣陣容 百達翡麗領銜

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
佳士得「傳奇40」名表晚間拍賣，百達翡麗《Celestial 型號 6104/12G-010》，18K白金鑲長方形紅寶石自動上鍊天文腕表，配星空圖表、月相及月亮軌跡顯示、天狼星及月亮中天及日曆顯示，約2017年製，估價1,200萬港元起。圖／佳士得提供
佳士得「傳奇40」名表晚間拍賣，百達翡麗《Celestial 型號 6104/12G-010》，18K白金鑲長方形紅寶石自動上鍊天文腕表，配星空圖表、月相及月亮軌跡顯示、天狼星及月亮中天及日曆顯示，約2017年製，估價1,200萬港元起。圖／佳士得提供

為慶祝進駐亞洲四十週年，佳士得香港名表部將於今年11月雅逸精品周期間於香港佳士得亞太區總部呈獻兩場現場拍賣——11月25日登場的「傳奇40」名表晚間拍賣，以及11月26日舉槌的「精緻名表拍賣」。兩場拍賣共匯聚逾300件時計臻品，總低估價突破3.3億港元，刷新亞洲名表拍賣歷來最高估價總額紀錄。

本次拍賣由佳士得歷來最重要單一藏家私人珍藏之一的「克羅諾思：時間之巔」隆重領銜。全場最引人注目的焦點莫過於百達翡麗（Patek Philippe）Sky Moon Tourbillon型號6002G與其傳奇前作型號5002R首度同時亮相拍場，無疑是現代鐘表史上的重要里程碑。其中型號6002G-010配備大教堂鐘聲三問、陀飛輪、萬年曆、星空圖及月相軌跡等高達十二項複雜功能，並以巧奪天工的手工雕刻與掐絲琺瑯表盤備受推崇。而超稀有的紅金版本型號5002R全球僅發行二十五枚，至今仍是百達翡麗極具代表性的超級複雜功能傳奇之作。

融合高級製表與珠寶工藝的高階複雜功能珠寶表亦為本次拍賣一大焦點。精選拍品包含極珍罕的百達翡麗Celestial型號6104/12G-010白金自動上鍊天文腕表，表鑲嵌長方形紅寶石，因此前世上從未見過相同的配置，應為獨一無二之孤品。同場亦呈獻鑲嵌八十顆長方形切割祖母綠的型號5271/13P-001鉑金萬年曆計時腕表，僅為品牌最尊貴顧客限量製造；歷來第二次現身拍場的型號5130P/13P-010世界時間腕表，無疑也是珍罕難求的收藏機會。

像賴備受資深藏家喜愛的獨立製表典範F.P. Journe，於四十周年紀念拍賣上特別呈獻向獨立製表大師F.P. Journe致敬的一系列時計傑作。領銜之作為超稀有的Tourbillon Souverain紅寶石表盤鉑金陀飛輪腕表，此鉑金版本發行量極少，配有瑰麗紅寶石表盤的版本更是絕無僅有，並巧妙結合一分鐘陀飛輪和恆定動力擺輪，彰顯登峰造極的製表造詣。同場亦呈現早期技術突破的Chronomètre à Résonance「Pre-Souscription」雙獨立擒縱腕表，以及可精確計時至百分之一秒的專門店限定版Centigraphe Souverain "Black Label"計時腕表，全方位展現品牌的前衛創新精神。

而以獨到造型表殼美學在製表史上站穩重要地位的卡地亞（Cartier），拍品陣容同樣令人驚豔，由一座華麗的十八K白金鑲祖母綠、藍寶石與鑽石神祕座鐘領銜，配備八天動力儲存，盡顯頂級工藝。另有造型前衛的Crash "NSO"不對稱腕表以及多款稀有Tank系列腕表，完美詮釋卡地亞兼具創意、精湛工藝的雋永設計美學。

佳士得「傳奇40」名表晚間拍賣，克羅諾思：時間之巔系列，百達翡麗《Sky Moon Tourbillon 型號 5002R》，18k紅金雙表盤腕錶，配十二項功能包括大教堂鐘聲三問功能、陀飛輪、萬年曆、逆返日曆、月行軌跡、恆星時間、星空圖，估價800萬港元起。圖／佳士得提供
佳士得「傳奇40」名表晚間拍賣，克羅諾思：時間之巔系列，百達翡麗《Sky Moon Tourbillon 型號 5002R》，18k紅金雙表盤腕錶，配十二項功能包括大教堂鐘聲三問功能、陀飛輪、萬年曆、逆返日曆、月行軌跡、恆星時間、星空圖，估價800萬港元起。圖／佳士得提供

佳士得「傳奇40」名表晚間拍賣，F.P. Journe《Tourbillon Souverain》，鉑金陀飛輪腕表，配恒定力裝置、跳秒功能、動力儲存及紅寶石錶盤，錶殼編號758-TN，估價1,600萬港元起。圖／佳士得提供
佳士得「傳奇40」名表晚間拍賣，F.P. Journe《Tourbillon Souverain》，鉑金陀飛輪腕表，配恒定力裝置、跳秒功能、動力儲存及紅寶石錶盤，錶殼編號758-TN，估價1,600萬港元起。圖／佳士得提供

佳士得精緻名表拍賣，卡地亞《型號 HPH00031》神秘座鐘，18K白金鑲祖母綠、藍寶石、藍玉髓、水晶、赤鐵礦、灰鑽石及鑲圓形鑽石，配8天動力儲存，約2007年製，估價600萬港元起。圖／佳士得提供
佳士得精緻名表拍賣，卡地亞《型號 HPH00031》神秘座鐘，18K白金鑲祖母綠、藍寶石、藍玉髓、水晶、赤鐵礦、灰鑽石及鑲圓形鑽石，配8天動力儲存，約2007年製，估價600萬港元起。圖／佳士得提供

佳士得「傳奇40」名表晚間拍賣，克羅諾思：時間之巔系列，百達翡麗《Sky Moon Tourbillon 型號 6002G-010》，18k白金雙錶盤腕表，配十二項功能包括大教堂鐘聲三問功能、陀飛輪、萬年曆、逆返日曆、閏年顯示、恆星時間、星空圖、月相及月球軌跡及掐絲琺瑯表盤，估價2,650萬港元起。圖／佳士得提供
佳士得「傳奇40」名表晚間拍賣，克羅諾思：時間之巔系列，百達翡麗《Sky Moon Tourbillon 型號 6002G-010》，18k白金雙錶盤腕表，配十二項功能包括大教堂鐘聲三問功能、陀飛輪、萬年曆、逆返日曆、閏年顯示、恆星時間、星空圖、月相及月球軌跡及掐絲琺瑯表盤，估價2,650萬港元起。圖／佳士得提供

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