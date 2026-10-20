皇家禮炮第八代馬球威士忌登場！PX雪莉桶添果乾辛香 沙漠美學成亮點

蘇格蘭威士忌品牌皇家禮炮推出21年馬球系列第八代「流金沙漠限定版」，以阿拉伯世界為靈感，將杜拜、阿布達比的沙漠風光、傳統文化與摩登奢華融入酒液及包裝設計。新品延續品牌自2017年展開的馬球系列探索，透過特殊桶藝與高年份原酒調和，呈現果香、甜韻與辛香交織的全新風味。

此次新品的風味關鍵，在於PX（Pedro Ximénez）雪莉桶過桶工藝。皇家禮炮選用21年以上的珍稀調和原酒，再以PX雪莉桶熟成18個月，讓酒液經歷至少22.5年熟成。PX雪莉酒以陽光日曬濃縮的葡萄釀製，賦予酒液濃郁的葡萄乾香氣與甜潤口感，也為威士忌增添更深邃的風味層次。

品飲表現則呼應中東飲食文化，入口先浮現芒果與血橙的果香，接著帶出蜜漬椰棗、李子乾的甜潤氣息，並交織橙皮與粉紅胡椒的細緻辛香，最後以溫暖薑香收尾，呈現豐厚卻不失平衡的風味。

瓶身設計則以寶石藍綠色為主調，象徵沙漠中珍稀的綠洲；外盒以沙色描繪白晝沙丘、市集與城市建築，內盒則轉入杜拜、阿布達比的璀璨夜景，並融入阿聯酋獵鷹圖騰及品牌全球馬球大使Malcolm Borwick的紅色馬球頭盔，呈現傳統與當代交融的視覺意象。

皇家禮炮21年馬球系列第八代「流金沙漠限定版」容量700ml、酒精濃度40%，建議售價4,900元。即日起於指定菸酒專賣店購買兩瓶700ml正裝酒，可獲同款50ml迷你酒乙瓶。

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皇家禮炮21年馬球系列第八代「流金沙漠限定版」入口首先綻放芒果與血橙的鮮明果香，隨後蜜漬椰棗與李子乾的馥郁甜潤層層展開。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

皇家禮炮21年馬球系列第八代「流金沙漠限定版」演繹流金沙漠美學。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康