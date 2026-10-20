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新光三越天母店周年慶 首5日精選逾50項搶手貨4.5折起

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台北天母店2026周年慶將於10/22至11/15登場。圖／新光三越提供
新光三越台北天母店2026周年慶將於10/22至11/15登場。圖／新光三越提供

新光三越台北天母店2026周年慶將於10/22至11/15登場，今年除了會員獨享回饋外，同時也帶來最具話題的「寶可夢30周年」全台獨家冒險企畫。

台北天母店開檔首日邀請天母在地球隊味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」熱血應援見面會；緊接著迎來天母商圈年度最大盛事「天母搞什麼鬼18」號召萬名小魔兵變裝踩街並限量發放2,000個南瓜桶；戶外廣場引進天母獨家「皮卡丘 & 最新御三家」巨型氣球打卡造景。

另外，天母店於首五日(10/22-10/26)精選超過50項搶手排隊夯品，推出下殺6折以下特惠價。包括： SK-II超限量青春加大雙重組10/22首日限定4.7折、雅詩蘭黛小棕修護鐵粉組10/22首日限定5.4折、蘭蔻小黑水雙重組10/22首日限定5.6折、黛珂超微導全能修護精粹超值組10/22首日限定4.5折。

10/24推出adidas TERREX 登山鞋原價3,690元、特價1,999元；10/25有LG PurCare AeroBooster空氣清淨機專業版原價 21,900元、特價15,900元；10/25 iRobot AI滾筒活熱水掃拖旗艦機皇原價46,880元、特價25,999元。

適逢iPhone DUO 10/23開賣，[i]Store迎接換機潮，除了DUO， iPhone 18 Pro Max、iPhone 18 Pro現貨充足供應。B1樓超市周年慶全面9折外，再推出百款買一送一與超值箱購。

新光三越天母店租約將於明年第一季到期，續留動向受各界關注。新光三越表示，與房東國泰人壽已合作20多年，雙方有默契，希望朝「商圈共榮」方向前進，天母店營運布局持續推進，店內持續改裝。

10/22首日限定，雅詩蘭黛小棕修護鐵粉組價值15,904元，特價8,091元。圖／新光三越提供
10/22首日限定，雅詩蘭黛小棕修護鐵粉組價值15,904元，特價8,091元。圖／新光三越提供

10/22首日限定，SK-II超限量青春加大雙重組價值15,904元，特價8,091元。圖／新光三越提供
10/22首日限定，SK-II超限量青春加大雙重組價值15,904元，特價8,091元。圖／新光三越提供

10/22首日限定，蘭蔻小黑水雙重組價值8,038元，特價4,500元。圖／新光三越提供
10/22首日限定，蘭蔻小黑水雙重組價值8,038元，特價4,500元。圖／新光三越提供

新光三越 周年慶 天母

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