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日本話題髮梳首登台！ReFa推2款奢華新品 雙層梳齒、24K金設計超狂
梳頭髮不只是整理儀容，也是日常髮絲照護的一環。乾燥受損髮容易打結、冬季靜電造成毛躁，長髮或髮量豐厚者也常遇到梳理不易的問題，讓髮梳選擇逐漸從基本解結功能，延伸至減少拉扯、改善毛躁與提升梳髮舒適度。
由恆隆行總代理的日本美髮品牌ReFa，繼引進社群熱門「愛心梳」大受好評之後，宣布再推出2款高階髮梳ReFa AILE BRUSH RAY流光順髮梳與ReFa AURA鎏金亮髮梳（琥珀象牙），分別針對日常解結與梳髮質感需求設計。
原於日本限定通路販售的ReFa AILE BRUSH RAY，推出曜影黑與玫瑰金2款配色，採用大面積梳面搭配獨特雙層梳齒結構，上層為圓球加工尼龍梳齒，可協助梳開糾結；下層則使用100%天然豬鬃毛，幫助髮絲呈現柔順觸感與自然光澤，並搭配抗靜電設計，減少飛髮與毛躁。大面積梳面適合長髮、髮量豐厚及容易打結的髮質，另附專用底座，方便收納。
另一款ReFa AURA鎏金亮髮梳（琥珀象牙）主打24K金加工梳齒與氣墊結構，180根經24K金加工的梳齒，透過加厚鍍層提升表面平滑度，降低梳理時與髮絲間的摩擦；圓頭梳齒搭配高彈力氣墊，可順應頭部弧度並吸收梳理時的拉扯力道。外觀以象牙色為基底，搭配琥珀與金箔般的紋理，呈現不同於一般髮梳的設計風格。
ReFa AILE BRUSH RAY流光順髮梳即日起於全台百貨專櫃陸續開賣，ReFa AURA鎏金亮髮梳（琥珀象牙）已於A11快閃櫃開放限量預購，並自11月5日起於台北遠東SOGO復興館、忠孝館展開限量預購。
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