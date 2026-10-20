聽新聞
0:00 / 0:00
日本UNIQLO宣布漲價、襪子優惠也取消了 台灣是否跟進？官方回應了
日本休閒服飾巨頭UNIQLO宣布，自11月10日起，部分商品及服務價格將調高約4%，同日起也將停止3雙售價990日圓的「襪子組合優惠。關於漲價原因，UNIQLO解釋「受到原材料和物流成本上漲，以及日圓持續疲軟的影響」。至於台灣UNIQLO是否會跟進、同步迎來新一波調漲？台灣UNIQLO回覆「目前UNIQLO台灣並無跟進相關價格調整的計畫」。
日本UNIQLO漲價項目像是女裝 / 男裝感動西裝外套從6,990日圓調漲至7,990日圓（約＋14.3%）、感動修身長褲 / 長褲從3,990 日圓調漲至4,990日圓（約＋25%）、50色襪子（單雙）從290日圓調整至390日圓（約＋34.5%），襪子組合優惠也取消。
UNIQLO是許多國人到日本補貨、基本款包色的品牌，日方宣布漲價消息也引起台灣消費者關注，台灣UNIQLO回應，「目前UNIQLO台灣並無跟進相關價格調整的計畫，亦會維持不定時推出的限定優惠活動」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。