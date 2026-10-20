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從環遊世界到台灣深度慢旅 2026 ITF旅展聚焦主題旅行新選擇

聯合新聞網／ 聯合數位文創
極光之旅是冬季熱門行程。圖／永信旅遊提供
極光之旅是冬季熱門行程。圖／永信旅遊提供

ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在台北南港展覽館登場。從南極探險、北極圈極光、景觀列車、郵輪，到跨年煙火、雪季與春節限定行程，今年旅展可看到更多強調獨特體驗、季節特色與深度內容的旅遊產品，也反映旅人規劃行程時，除了地點，更重視特殊體驗、限定活動與主題內容。

「2027璽寶追夢號南極半島20日」，搭乘奢華郵輪穿越德瑞克海峽，登陸冰原近距離觀賞企鵝與冰川。圖/雄獅旅遊提供
「2027璽寶追夢號南極半島20日」，搭乘奢華郵輪穿越德瑞克海峽，登陸冰原近距離觀賞企鵝與冰川。圖/雄獅旅遊提供

高品質深度長線遊程升溫 環遊世界、極地探險夯

近年旅客越來越重視旅行品質與獨特體驗，各旅行社也推出長天數環遊世界、極地探險、鐵道、郵輪與健行、探索自然等主題產品。東南旅遊獨家代理「和平船」環遊世界航程，2027年可從基隆出發，104天橫跨非洲、阿拉斯加等地，49萬元起；2028年則從高雄啟航，106天串聯冰島極光、玻里尼西亞與馬丘比丘，52.5萬元起，提供「一次走遍世界」的長旅行選擇。雄獅旅遊推出「2027璽寶追夢號南極半島20日」，搭乘奢華郵輪穿越德瑞克海峽，由探險隊帶領登陸冰原，近距離欣賞企鵝與冰川，旅費百萬元起；「德瑞阿爾卑斯夏境14日」結合冰河列車、景觀列車一等艙，以及少女峰、馬特洪峰等體驗。另有芬蘭玻璃屋、加拿大黃刀鎮極光、東非動物大遷徙及地中海郵輪等主題產品，提供旅人更多深度旅行選擇。

「栩悅號」嘉義行程結合高鐵、特色列車、阿里山五感森林療癒與達娜伊谷生態體驗。圖/雄獅旅遊提供
「栩悅號」嘉義行程結合高鐵、特色列車、阿里山五感森林療癒與達娜伊谷生態體驗。圖/雄獅旅遊提供

為一個季節、一場活動出發 主題旅遊是成行關鍵

年末將近，跨年、雪季、寒假與農曆春節接連登場，季節限定與特殊活動也是安排旅行的重要目的。今年旅展雄獅推出白川鄉合掌村冬季限定點燈，多家旅行業者皆規劃的日韓滑雪、跨年煙火與春節旅遊產品，可依季節與假期規劃不同玩法。日和旅行社主打「銀山溫泉保證入住」，讓民眾實現冬季住進熱門溫泉旅館的夢想。運動與健行同為熱門主題，東南旅遊推出2027沖繩馬拉松保證參賽行程，是唯一可跑進嘉手納空軍基地的馬拉松；熊野古道健行行程提供熊野古道與西班牙聖雅各之路「雙朝聖手帳」，完成日本路線後，未來再完成西班牙聖雅各朝聖之路者，即可申請雙朝聖證書；富立旅行社推出「動首爾5日」世界田徑白金標籤賽事首爾國際馬拉松。年底節慶接連登場，印度、尼泊爾等春節行程夯，從運動賽事、深度健行到節慶旅行都是現代旅遊成行關鍵。

「北海道玩雪五日」，可走訪人氣景點小樽運河。圖/找到了旅行社提供
「北海道玩雪五日」，可走訪人氣景點小樽運河。圖/找到了旅行社提供

旅遊跨界成趨勢 從生活到地方文化延伸旅行體驗

隨著旅人需求從購買行程，延伸至行前規劃、旅途中服務與在地體驗，今年ITF也出現更多跨領域參展單位。首度參展的橘焱胡同與屏東市聖帝廟慈鳳宮，分別從飲食與地方信仰切入旅遊內容，其中慈鳳宮更將宮廟意象帶進展場，透過媽祖信仰與地方文化介紹屏東。主辦單位今年也與保健品牌威德合作推入場禮，每日於4樓入口處發送超值贈品。從飲食、健康到地方文化，不同生活領域與旅行產生更多連結。

國家森林館以霧林帶為主題，將帶來超人氣「山林製造」台灣野生動物布偶。圖/台灣觀光協會提供
國家森林館以霧林帶為主題，將帶來超人氣「山林製造」台灣野生動物布偶。圖/台灣觀光協會提供

世界旅人 台灣啟程 用更多方式認識台灣

今年ITF也集結森林、鐵道、客庄、部落旅遊與地方文化等台灣深度遊程，呈現台灣多元玩法。國家森林館今年以霧林帶為主題，將帶來超人氣「山林製造」台灣野生動物布偶，也邀請熱愛自然、關注山林永續的民眾走進山林。旅行業者也推出更多結合自然、文化與永續的台灣遊程。東南旅遊推出結合故宮南院《龍藏經》特展、阿里山與特富野步道的文化主題遊程；雄獅旅遊「栩悅號」嘉義行程則結合高鐵、特色列車、阿里山五感森林療癒與達娜伊谷生態體驗，融入淨零旅遊概念。讓旅人從山林、生態到藝術文化角度，更多元認識台灣。2026ITF台灣國際旅展預售票即日起至11月5日於 udn售票網販售，每張180元。

旅展 極光 郵輪

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