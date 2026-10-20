Valextra遠東Garden City專門店開幕 博物館概念牆、工匠限時展演

義大利頂級皮具品牌Valextra正式揭幕台北大巨蛋Garden City旗艦店，打造品牌全台規模最大門市。空間較過往大幅擴充，能完整展示全系列產品，延續米蘭極簡建築精神，外觀採用承襲米蘭首店的大面積半圓弧落地櫥窗，以便觀察顧客日常需求，內部以羊皮紙白與標誌性Valextra綠等經典配色為主軸，透過溫潤光線與特別引進的義大利原裝古董桌等家具，營造如米蘭私人寓所般的典雅風情。

店內特別規劃博物館概念展示牆，採用玻璃罩設計呈現經典三角形Iside包款與珍稀材質作品，包含橫向拉長的新款式，營造藝廊般的鑑賞氛圍。女包區則以圓弧形包覆空間設計，大幅提升顧客購物時的隱私感；因應空間擴增，Valextra首度規劃獨立男包專區，展現商務與旅行起源。專區以深邃綠色調與俐落線條為核心，匯集公事包、後背包等多元品項，精準滿足當代紳士的日常機能需求。

為慶祝全台最大旗艦店落成，品牌特別邀請米蘭工坊專業工匠限時來台演示皮革工藝。工匠展現經典Costa手工邊緣塗飾技藝，透過反覆塗佈修飾勾勒立體輪廓，並示範Hand Bar-Tack Stitching手工縫製工藝，完美呈現結構強化與細節美學。創立於1937年的Valextra，以幾何美學與實用機能為核心。除了經典Iside外，也展示保留品牌首款傳統開合設計、男女皆適宜配戴的Tric Trac創始款，以及汲取義大利建築師靈感、將六角結構融入包型的建築幾何六角包等代表作。

本次台北旗艦店落成，不僅呈現精湛職人技藝，更透過寬敞空間與多元產品，將品牌的義式生活美學帶入台北城市視野。

Valextra台北大巨蛋Garden City旗艦店，為品牌全台規模最大空間。圖／Valextra提供

義大利原廠工匠親自來台示範Costa製作工藝。圖／Valextra提供

穩定的高品質皮革、細膩的人手工藝，是義大利皮具、也是Valextra的品牌魅力所在。圖／Valextra提供