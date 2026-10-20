PORTER攜手金馬63打造限定托特包 MK公益托特包傳遞時尚正能量

2026金馬獎即將在11月22日舉辦，今年PORTER INTERNATIONAL攜手金馬63推出聯名款式FOLK托特包，以「台灣花布」作為對金馬63的致敬符號，這款限量托特包於台北101 PORTER INTERNATIONAL店櫃獨家上市。

金馬63聯名款FOLK托特包，材質選用12oz密織帆布，以胚布自然質樸原色呈現。袋身運用素描感的花瓣線條，圖騰經由師傅手工多次打底與反覆刷版印製，呈現層次綻放的花瓣紋路，提把也採用台灣花布逐段手工纏繞包覆。包身結構紮實耐磨，表面具輕微防潑水效果。

五金部分採鋅合金鑄造，鐫刻 PORTER INTERNATIONAL經典人頭標誌，表面經古銀電鍍後再染黑處理與獨特霧面的仿舊色澤。附可拆卸登山扣掛勾鑰匙圈，同樣以圖騰印花布手工纏繞，呼應主體設計，登山扣加入旋鈕設計，可鎖定固定，方便隨身吊掛鑰匙、配件或個人小物。

MK攜手藝術家推出公益托特包

Michael Kors響應世界糧食日（World Food Day），為年度「Watch Hunger Stop」全球公益計畫揭開全新篇章。今年品牌特別攜手藝術家Christina Zimpel，推出以原創繽紛插畫打造的限量公益托特包。

2026年「Watch Hunger Stop」公益系列特別邀請藝術家 Christina Zimpel操刀，以充滿活力的色彩與原創插畫，詮釋WFP學校營養餐食計畫所傳遞的希望與樂觀精神。全新限量托特包採用100%再生棉製成，將藝術美學、永續理念與公益精神融合，讓日常穿搭多了一份有意義的時尚態度。限量托特包售價為2,800元，品牌將捐出托特包的全數銷售利潤，支持WFP推動全球對抗飢餓的行動。

MICHAEL KORS 2026 WATCH HUNGER STOP限量公益托特包，2,800元。圖／MICHAEL KORS提供