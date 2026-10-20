卡地亞京都揭曉高級珠寶！松嶋菜菜子、Jisoo和綾瀨遙跨世代女神同框

卡地亞（Cartier）10月13日在日本京都揭曉Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章，以珍稀寶石為創作起點，透過幾何構圖、色彩對比與精湛鑲嵌工藝，呈現品牌對寶石個性的獨到詮釋。品牌大使Jisoo（金智秀）、導演蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）、日本演員賀來賢人，以及綾瀨遙、松嶋菜菜子、吉澤亮、今田美櫻等人均配戴系列作品亮相，展現高級珠寶的多元風格。

「一切始於寶石」是本次系列的創作核心，由寶石特性引領設計，再透過寶石專家、切磨師、鑲嵌師與拋光師協力完成，是卡地亞高級珠寶的創作特色。卡地亞不僅重視寶石的純淨度、切割與比例，更看重每顆寶石難以言喻的獨特魅力，並以此延伸設計語彙，讓色彩、光影、立體結構與材質彼此呼應，形成鮮明的視覺節奏。Jisoo配戴的Stellara項鍊，以一顆重達41.01克拉的錫蘭藍寶石為主角，結合不同形狀與尺寸的鑽石，以及鏤空工藝，勾勒放射狀幾何線條，宛如波浪由中心向外延展。如何在維持圖案精準度的同時，讓結構呈現輕盈感，考驗珠寶工匠的技術。

同樣是藍寶石，松嶋菜菜子配戴的Pelagia項鍊，以12.38克拉馬達加斯加藍寶石為核心，搭配鑽石與特別切割的青金石，將深海洋流的流動意象轉化為層層迴旋的幾何線條。蘇菲亞柯波拉演繹的Polydroma項鍊與耳環，則以白K金搭配鑽石，透過立體弧形、網狀結構與重複排列的幾何元素，展現都會建築般的俐落美感。綾瀨遙胸前的Chrysos項鍊，則以一顆5.80克拉、祖母綠形切割的濃彩黃鑽為視覺焦點，搭配白鑽與黑曜石細節，利用明暗對比突顯黃鑽的耀眼光芒。

卡地亞經典美洲豹也在本次系列中登場。賀來賢人演繹的Panthère Telesma胸針，以祖母綠雙眼、縞瑪瑙斑紋與鑽石皮毛刻畫靈獸神態，並立足於總重6.46克拉的雙色托帕石上；吉澤亮的Panthère Avola胸針，則以33.03克拉錫蘭凸圓形切割藍寶石為視覺焦點，營造美洲豹蓄勢撲出的動感。今田美櫻身上的Smara項鍊更以兩顆總重13.18克拉的尚比亞祖母綠為主角，採糖塔形切割，結合六角形與方形鑽石及鏤空結構，並可轉換為頭飾或項鍊，展現高級珠寶在工藝之外的創意巧思。

Jisoo出席卡地亞Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章活動。圖／卡地亞提供

吉澤亮出席卡地亞Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章活動。圖／卡地亞提供

賀來賢人出席卡地亞Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章活動。圖／卡地亞提供

蘇菲亞柯波拉出席卡地亞Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章活動。圖／卡地亞提供

今田美櫻出席卡地亞Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章活動。圖／卡地亞提供

松嶋菜菜子出席卡地亞Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章活動。圖／卡地亞提供

金智秀配戴鑲嵌41.01克拉的錫蘭藍寶石的Le Chœur des Pierres高級珠寶系列Stellara項鍊。圖／卡地亞提供