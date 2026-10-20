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卡地亞京都揭曉高級珠寶！松嶋菜菜子、Jisoo和綾瀨遙跨世代女神同框

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（左起）吉澤亮、今田美櫻、松嶋菜菜子、蘇菲亞・柯波拉、綾瀨遙、Jisoo及賀來賢人出席卡地亞於日本京都的Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章活動。圖／卡地亞提供
（左起）吉澤亮、今田美櫻、松嶋菜菜子、蘇菲亞・柯波拉、綾瀨遙、Jisoo及賀來賢人出席卡地亞於日本京都的Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章活動。圖／卡地亞提供

卡地亞（Cartier）10月13日在日本京都揭曉Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章，以珍稀寶石為創作起點，透過幾何構圖、色彩對比與精湛鑲嵌工藝，呈現品牌對寶石個性的獨到詮釋。品牌大使Jisoo（金智秀）、導演蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）、日本演員賀來賢人，以及綾瀨遙松嶋菜菜子、吉澤亮、今田美櫻等人均配戴系列作品亮相，展現高級珠寶的多元風格。

「一切始於寶石」是本次系列的創作核心，由寶石特性引領設計，再透過寶石專家、切磨師、鑲嵌師與拋光師協力完成，是卡地亞高級珠寶的創作特色。卡地亞不僅重視寶石的純淨度、切割與比例，更看重每顆寶石難以言喻的獨特魅力，並以此延伸設計語彙，讓色彩、光影、立體結構與材質彼此呼應，形成鮮明的視覺節奏。Jisoo配戴的Stellara項鍊，以一顆重達41.01克拉的錫蘭藍寶石為主角，結合不同形狀與尺寸的鑽石，以及鏤空工藝，勾勒放射狀幾何線條，宛如波浪由中心向外延展。如何在維持圖案精準度的同時，讓結構呈現輕盈感，考驗珠寶工匠的技術。

同樣是藍寶石，松嶋菜菜子配戴的Pelagia項鍊，以12.38克拉馬達加斯加藍寶石為核心，搭配鑽石與特別切割的青金石，將深海洋流的流動意象轉化為層層迴旋的幾何線條。蘇菲亞柯波拉演繹的Polydroma項鍊與耳環，則以白K金搭配鑽石，透過立體弧形、網狀結構與重複排列的幾何元素，展現都會建築般的俐落美感。綾瀨遙胸前的Chrysos項鍊，則以一顆5.80克拉、祖母綠形切割的濃彩黃鑽為視覺焦點，搭配白鑽與黑曜石細節，利用明暗對比突顯黃鑽的耀眼光芒。

卡地亞經典美洲豹也在本次系列中登場。賀來賢人演繹的Panthère Telesma胸針，以祖母綠雙眼、縞瑪瑙斑紋與鑽石皮毛刻畫靈獸神態，並立足於總重6.46克拉的雙色托帕石上；吉澤亮的Panthère Avola胸針，則以33.03克拉錫蘭凸圓形切割藍寶石為視覺焦點，營造美洲豹蓄勢撲出的動感。今田美櫻身上的Smara項鍊更以兩顆總重13.18克拉的尚比亞祖母綠為主角，採糖塔形切割，結合六角形與方形鑽石及鏤空結構，並可轉換為頭飾或項鍊，展現高級珠寶在工藝之外的創意巧思。

Jisoo出席卡地亞Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章活動。圖／卡地亞提供
Jisoo出席卡地亞Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章活動。圖／卡地亞提供

吉澤亮出席卡地亞Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章活動。圖／卡地亞提供
吉澤亮出席卡地亞Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章活動。圖／卡地亞提供

賀來賢人出席卡地亞Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章活動。圖／卡地亞提供
賀來賢人出席卡地亞Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章活動。圖／卡地亞提供

蘇菲亞柯波拉出席卡地亞Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章活動。圖／卡地亞提供
蘇菲亞柯波拉出席卡地亞Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章活動。圖／卡地亞提供

今田美櫻出席卡地亞Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章活動。圖／卡地亞提供
今田美櫻出席卡地亞Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章活動。圖／卡地亞提供

松嶋菜菜子出席卡地亞Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章活動。圖／卡地亞提供
松嶋菜菜子出席卡地亞Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章活動。圖／卡地亞提供

金智秀配戴鑲嵌41.01克拉的錫蘭藍寶石的Le Chœur des Pierres高級珠寶系列Stellara項鍊。圖／卡地亞提供
金智秀配戴鑲嵌41.01克拉的錫蘭藍寶石的Le Chœur des Pierres高級珠寶系列Stellara項鍊。圖／卡地亞提供

綾瀨遙出席卡地亞Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章活動。圖／卡地亞提供
綾瀨遙出席卡地亞Le Chœur des Pierres高級珠寶系列第二篇章活動。圖／卡地亞提供

綾瀨遙 松嶋菜菜子

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