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黑辣妹風文藝復興！7-ELEVEN推「長腿KITTY」周邊 豹紋、曬黑風格必收

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN全店長腿KITTY精品集點活動自10月28日凌晨起開跑分3階段開跑。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店長腿KITTY精品集點活動自10月28日凌晨起開跑分3階段開跑。圖／7-ELEVEN提供

最近白富美不流行，黑辣妹風格文藝復興回歸！7-ELEVEN再度攜手三麗鷗人氣明星Hello Kitty，推出全新「長腿KITTY」精品集點活動，自10月28日起登場，一口氣推出逾50款獨家限定周邊，從絨毛吊飾、刺繡購物袋到手機支架、香氛蠟燭，全面融入秋冬必備的豹紋元素，還有Y2K潮流配件助攻穿搭，展現最潮長腿辣妹風格！

日本Kiddy Land與三麗鷗合作的潮流長腿Kitty，以經典109辣妹造型、修長身形與華麗穿搭擄獲粉絲。7-ELEVEN觀察發現，吊飾、購物袋等兼具實用性與搭配需求的周邊最受歡迎，因此本次特別以豹紋、粉色豹紋及千鳥格紋為主題，打造秋冬限定系列。

本次亮點包括4款全新「15cm絨毛吊飾」，分別以白、粉、咖、黑4色搭配不同造型，單個售價349元，另有4入套組可一次收藏。喜歡實用配件的粉絲，還可鎖定「15cm絨毛吊飾＋收集袋組」、「15cm絨毛吊飾＋刺繡購物袋」及「15cm絨毛吊飾＋杯袋」等1+1組合，輕鬆將可愛角色融入日常穿搭。

其他新品同樣包含呼應Y2K風格，推出「壓克力髮夾組」、「絨毛磁吸手機支架」、「公仔泡麵陶瓷杯碗」、「公仔香氛蠟燭」、「豹紋絲巾」與「長襪2入組」等，從居家用品到穿搭配件一次到位，今年秋冬就用長腿KITTY甜美又酷萌的風格抓住眾人目光。

長腿KITTY精品集點活動自10月28日凌晨起開跑，uniopen會員於門市消費、繳費或寄取件，即可當筆加價購限量15cm絨毛吊飾，4入套組則自當日下午15點起開放搶購。

想要快速入手心儀商品，把握10月28日15點至11月8日推出的門市快閃購，當筆消費不限金額，報會員手機即可購買；剩餘數量自11月9日15點起至12月31日接續推出小7集點卡活動，可以6點加價購。

15cm絨毛吊飾+杯袋，絨毛吊飾可拆下搭配其他包款，售價499元。記者黃筱晴／攝影
15cm絨毛吊飾+杯袋，絨毛吊飾可拆下搭配其他包款，售價499元。記者黃筱晴／攝影

公仔握把保溫杯700ml，售價599元。記者黃筱晴／攝影
公仔握把保溫杯700ml，售價599元。記者黃筱晴／攝影

豹紋絲巾，可作為頸巾、披肩或包包裝飾，隨意變換風格，售價399元。記者黃筱晴／攝影
豹紋絲巾，可作為頸巾、披肩或包包裝飾，隨意變換風格，售價399元。記者黃筱晴／攝影

15cm絨毛吊飾4入套組，售價1,399元。記者黃筱晴／攝影
15cm絨毛吊飾4入套組，售價1,399元。記者黃筱晴／攝影

15cm絨毛吊飾+刺繡購物袋，售價699元。記者黃筱晴／攝影
15cm絨毛吊飾+刺繡購物袋，售價699元。記者黃筱晴／攝影

收藏家必入手，收集袋組內含1款15cm千鳥格造型絨毛吊飾，收納、展示一次滿足。記者黃筱晴／攝影
收藏家必入手，收集袋組內含1款15cm千鳥格造型絨毛吊飾，收納、展示一次滿足。記者黃筱晴／攝影

長襪2入組，售價299元。記者黃筱晴／攝影
長襪2入組，售價299元。記者黃筱晴／攝影

iPhone金屬流沙防摔殼，搭配絨毛磁吸手機支架，全套搭配更有型。記者黃筱晴／攝影
iPhone金屬流沙防摔殼，搭配絨毛磁吸手機支架，全套搭配更有型。記者黃筱晴／攝影

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