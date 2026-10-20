低調人秋冬包款新選擇 agnès b.新包簡約輪廓注入實用細節

agnès b. 2026秋冬系列呈現多款新包，並帶來期間限定活動，凡購買agnès b. 指定包款，即可獲贈「agnès b. 印花長絲巾」一條，可透過絲巾為包款妝點獨特風格，兩款絲巾限定設計採隨機贈送，數量有限，贈完為止。

全新Nathalie包款選用帶有自然光澤的皺褶牛皮，搭配可拆卸卡套吊飾，為簡約輪廓注入實用細節與設計亮點。輕量化手感與結合貼近日常的收納設計，從城市通勤到周末出遊，都能輕鬆自在風格隨行。此選用的皮革，其製革過程通過LWG（Leather Working Group）認證，從材質選擇到製作工序，每一個環節皆經過控管。

Christelle系列於秋冬推出全新包型，以耐用雙層牛皮打造立體結構，結合現代、簡約且俐落的輪廓。正面與側邊皆設置金屬D形環，可自由搭配掛飾或鑰匙圈，增添造型變化與個人特色。

Lena系列選用由回收衣物、PET 寶特瓶等來源製成的再生尼龍，並與皮革相互拼接，降低全新原料的使用比例，落實更具永續意識的材質選擇；內部配置多重隔層，提升收納效率與使用便利性。

Charlotte系列推出全新配色，以簡約設計融合溫暖質感，選用柔軟細緻的燈芯絨與環保有機棉Viyella維耶勒布料，透過豐富的立體紋理堆疊視覺層次，並交織經典格紋元素，呈現溫柔復古風格。

MK攜手藝術家推出公益托特包

Michael Kors響應世界糧食日（World Food Day），為年度「Watch Hunger Stop」全球公益計畫揭開全新篇章。今年品牌特別攜手藝術家Christina Zimpel，推出以原創繽紛插畫打造的限量公益托特包。

2026年「Watch Hunger Stop」公益系列特別邀請藝術家 Christina Zimpel操刀，以充滿活力的色彩與原創插畫，詮釋WFP學校營養餐食計畫所傳遞的希望與樂觀精神。全新限量托特包採用100%再生棉製成，將藝術美學、永續理念與公益精神融合，讓日常穿搭多了一份有意義的時尚態度。限量托特包售價為2,800元，品牌將捐出托特包的全數銷售利潤，支持WFP推動全球對抗飢餓的行動。

agnès b. VOYAGE2026秋冬Nathalie系列包款。圖／agnès b.提供

agnès b. VOYAGE 2026秋冬Chrisrelle系列包款。圖／agnès b.提供

agnès b. VOYAGE 2026秋冬Lena系列包款。圖／agnès b.提供

agnès b. VOYAGE 2026秋冬Charlotte系列包款。圖／agnès b.提供