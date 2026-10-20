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低調人秋冬包款新選擇 agnès b.新包簡約輪廓注入實用細節

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
agnès b. VOYAGE2026秋冬Nathalie系列包款。圖／agnès b.提供
agnès b. VOYAGE2026秋冬Nathalie系列包款。圖／agnès b.提供

agnès b. 2026秋冬系列呈現多款新包，並帶來期間限定活動，凡購買agnès b. 指定包款，即可獲贈「agnès b. 印花長絲巾」一條，可透過絲巾為包款妝點獨特風格，兩款絲巾限定設計採隨機贈送，數量有限，贈完為止。

全新Nathalie包款選用帶有自然光澤的皺褶牛皮，搭配可拆卸卡套吊飾，為簡約輪廓注入實用細節與設計亮點。輕量化手感與結合貼近日常的收納設計，從城市通勤到周末出遊，都能輕鬆自在風格隨行。此選用的皮革，其製革過程通過LWG（Leather Working Group）認證，從材質選擇到製作工序，每一個環節皆經過控管。

Christelle系列於秋冬推出全新包型，以耐用雙層牛皮打造立體結構，結合現代、簡約且俐落的輪廓。正面與側邊皆設置金屬D形環，可自由搭配掛飾或鑰匙圈，增添造型變化與個人特色。

Lena系列選用由回收衣物、PET 寶特瓶等來源製成的再生尼龍，並與皮革相互拼接，降低全新原料的使用比例，落實更具永續意識的材質選擇；內部配置多重隔層，提升收納效率與使用便利性。

Charlotte系列推出全新配色，以簡約設計融合溫暖質感，選用柔軟細緻的燈芯絨與環保有機棉Viyella維耶勒布料，透過豐富的立體紋理堆疊視覺層次，並交織經典格紋元素，呈現溫柔復古風格。

MK攜手藝術家推出公益托特包

Michael Kors響應世界糧食日（World Food Day），為年度「Watch Hunger Stop」全球公益計畫揭開全新篇章。今年品牌特別攜手藝術家Christina Zimpel，推出以原創繽紛插畫打造的限量公益托特包。

2026年「Watch Hunger Stop」公益系列特別邀請藝術家 Christina Zimpel操刀，以充滿活力的色彩與原創插畫，詮釋WFP學校營養餐食計畫所傳遞的希望與樂觀精神。全新限量托特包採用100%再生棉製成，將藝術美學、永續理念與公益精神融合，讓日常穿搭多了一份有意義的時尚態度。限量托特包售價為2,800元，品牌將捐出托特包的全數銷售利潤，支持WFP推動全球對抗飢餓的行動。

agnès b. VOYAGE2026秋冬Nathalie系列包款。圖／agnès b.提供
agnès b. VOYAGE2026秋冬Nathalie系列包款。圖／agnès b.提供

agnès b. VOYAGE 2026秋冬Chrisrelle系列包款。圖／agnès b.提供
agnès b. VOYAGE 2026秋冬Chrisrelle系列包款。圖／agnès b.提供

agnès b. VOYAGE 2026秋冬Lena系列包款。圖／agnès b.提供
agnès b. VOYAGE 2026秋冬Lena系列包款。圖／agnès b.提供

agnès b. VOYAGE 2026秋冬Charlotte系列包款。圖／agnès b.提供
agnès b. VOYAGE 2026秋冬Charlotte系列包款。圖／agnès b.提供

MICHAEL KORS 2026 WATCH HUNGER STOP限量公益托特包，2,800元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS 2026 WATCH HUNGER STOP限量公益托特包，2,800元。圖／MICHAEL KORS提供

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