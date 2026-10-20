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Paul Smith強勢進駐紐約曼哈頓 量身訂製服務瞄準金字塔頂級客

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Paul Smith近日進駐紐約曼哈頓上東城，展現佈局北美市場的重要一步。圖／Paul Smith提供
Paul Smith近日進駐紐約曼哈頓上東城，展現佈局北美市場的重要一步。圖／Paul Smith提供

英國時裝品牌Paul Smith於2026年10月進駐紐約曼哈頓上東城，在麥迪遜大道929號開設全新旗艦店。這也是品牌繼近40年前於第五大道設立首店後，再度佈局北美市場的重要一步。新店雙層空間由英國頂尖獨立設計公司操刀，以創辦人位於倫敦荷蘭公園的私人居所為靈感，將住宅的溫馨融入商業空間環境。

店鋪外觀採用灰泥立面搭配手作馬賽克鑲嵌藝術，向傳統剪裁工藝致敬。一樓「Paul's Lobby」取材自創辦人倫敦家中的八角形地磚走廊，並以19世紀裁布桌陳列襪款配件，上方懸掛復古湯匙吊燈。「Paul's Study」書房區則展示男女成衣，搭配粉紅浸染流蘇地毯與條紋胡桃木座椅，打造獨特英式古典美。

二樓「Paul's Jet Lag Room」專門提供高級剪裁與量身訂製服務，靈感來自創辦人長途旅行後調節身心的私人空間。空間選用天然粗麻布牆面、當代陶瓷作品與拼花木地板，並設置一扇能一窺倫敦私人花園景致的仿真窗景，此外店內更設有可實際使用的傳聲管與藝廊牆，帶來品牌獨有的英式幽默。

Paul Smith北美區總裁Danny Power表示，旗艦店開幕展現品牌聚焦定位與積極拓展北美市場的決心。這座空間兼具零售與展覽功能，如同持續演進的私人檔案館，店內同步販售2026秋冬系列商品。品牌成立55年來，持續以嚴謹技藝與不拘一格的風格重新定義英倫裁縫，開啟發展新篇章

各式小巧的袖扣、配件，呈現品牌的幽默與古典品味。圖／Paul Smith提供
各式小巧的袖扣、配件，呈現品牌的幽默與古典品味。圖／Paul Smith提供

Paul Smith全新紐約專門店一樓取材自創辦人倫敦家中設計裝潢，呈現華美也內斂的英式古典風格。圖／Paul Smith提供
Paul Smith全新紐約專門店一樓取材自創辦人倫敦家中設計裝潢，呈現華美也內斂的英式古典風格。圖／Paul Smith提供

專賣店的二樓「Paul's Jet Lag Room」提供了量身訂製服務，瞄準消費市場的金字塔頂級客群。圖／Paul Smith提供
專賣店的二樓「Paul's Jet Lag Room」提供了量身訂製服務，瞄準消費市場的金字塔頂級客群。圖／Paul Smith提供

以馬賽克拼接形成的小巧針線與針墊圖案，呼應了Paul Smith服裝訂製的工藝本質。圖／Paul Smith提供
以馬賽克拼接形成的小巧針線與針墊圖案，呼應了Paul Smith服裝訂製的工藝本質。圖／Paul Smith提供

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