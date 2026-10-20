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Chaumet數位體驗升級！全新官網、LINE上線 關鍵字解鎖送限定桌布

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Chaumet於2026年10月同步推出全新官方網站與台灣LINE官方帳號。圖／尚美巴黎提供
Chaumet於2026年10月同步推出全新官方網站與台灣LINE官方帳號。圖／尚美巴黎提供

擁有近250年歷史的法國珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet）持續拓展數位服務，迎接品牌數位發展新篇章，於2026年10月同步推出全新官方網站與台灣LINE官方帳號，從線上瀏覽、系列探索到預約鑑賞，進一步串聯數位平台與實體精品店，讓消費者更輕鬆走進珠寶世界。

全新官方網站chaumet.com從視覺設計到技術架構全面升級，以更鮮明的品牌形象與豐富內容，呈現珠寶創作、精湛工藝及歷史底蘊。網站並針對瀏覽體驗重新優化，讓訪客能更直覺地探索不同系列作品，同時透過預約鑑賞、聯繫品牌顧問等服務，將線上探索延伸至實體精品店體驗。網站也導入重新設計的後台系統與操作工具，簡化電子商務管理流程，提升團隊協作效率，並以更具擴展性的技術架構，支援品牌未來在不同市場的數位發展。

同步登場的台灣LINE官方帳號，則進一步提供在地化、即時的品牌服務。消費者可透過LINE查詢系列與產品資訊、掌握品牌最新消息及進行線上預約，帳號也將不定期推出限定內容。為歡慶上線，民眾只要在聊天室輸入「Joséphine項鍊」或「Joséphine腕表」，即可解鎖多款精美限定桌布。

Chaumet於2026年10月同步推出全新官方網站與台灣LINE官方帳號。圖／尚美巴黎提供
Chaumet於2026年10月同步推出全新官方網站與台灣LINE官方帳號。圖／尚美巴黎提供

Chaumet於2026年10月同步推出全新官方網站與台灣LINE官方帳號。圖／尚美巴黎提供
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