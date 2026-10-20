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孫藝珍、TWICE Momo 打破珍珠刻板印象 TASAKI演繹當代珠寶多元風貌

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍演繹TASAKI balance系列。圖／TASAKI提供
TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍演繹TASAKI balance系列。圖／TASAKI提供

向來被視為優雅象徵的珍珠，不再只有溫柔古典樣貌。日本頂級珠寶品牌TASAKI透過切割工藝、對比材質與幾何排列，重新解讀珍珠美學，讓孫藝珍、TWICE成員Momo等不同風格女星都能透過配戴TASAKI多樣的珍珠設計，展現珍珠可甜可酷的百變面貌。

TASAKI幾點的三大系列分別透過不同的手法翻玩珍珠設計、打破框架。M/G SLICED系列大膽切割珍珠，如同海中浮現的氣泡，打破珍珠一定要渾圓的既有觀念；danger系列把柔潤珍珠和銳利金屬並置，創造剛柔並濟視覺張力；balance系列以幾何線條，在圓珠與金屬線之間找尋平衡感，無論正式場合或日常穿搭都合宜。

身為品牌亞太區大使的孫藝珍，氣質溫婉從容，完美詮釋balance平衡系列的簡約幾何之美，俐落金屬直線搭配圓潤阿古屋珍珠，襯托出成熟知性的大器風采；而人氣女團TWICE日本成員Momo，則示範兩種截然不同風格，經典白襯衫搭配balance signature戒指，細緻低調適合日常；換上火辣的高衩連身衣時則配戴danger signature戒指，圓潤珍珠對撞尖刺金屬，展露率性前衛的個性態度。

TASAKI balance plus neo18K櫻花金阿古屋珍珠項鍊，77,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus neo18K櫻花金阿古屋珍珠項鍊，77,500元。圖／TASAKI提供

TWICE成員Momo配戴TASAKI danger signature 18K白金阿古屋珍珠戒指。圖／TASAKI提供
TWICE成員Momo配戴TASAKI danger signature 18K白金阿古屋珍珠戒指。圖／TASAKI提供

TASAKI danger tribe 18K黄金淡水珍珠耳環，70,300元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger tribe 18K黄金淡水珍珠耳環，70,300元。圖／TASAKI提供

TASAKI danger horn 18K黃金阿古屋珍珠耳環。圖／TASAKI提供
TASAKI danger horn 18K黃金阿古屋珍珠耳環。圖／TASAKI提供

TWICE成員Momo配戴TASAKI balance signature 18K白金阿古屋珍珠戒指。圖／TASAKI提供
TWICE成員Momo配戴TASAKI balance signature 18K白金阿古屋珍珠戒指。圖／TASAKI提供

TASAKI balance signature 18K白金阿古屋珍珠戒指，11萬8,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance signature 18K白金阿古屋珍珠戒指，11萬8,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI M/G SLICED 18k黃金淡水珍珠項鍊，14萬8,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G SLICED 18k黃金淡水珍珠項鍊，14萬8,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI danger signature 18K白金阿古屋珍珠戒指，10萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger signature 18K白金阿古屋珍珠戒指，10萬4,000元。圖／TASAKI提供

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