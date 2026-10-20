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孫藝珍、TWICE Momo 打破珍珠刻板印象 TASAKI演繹當代珠寶多元風貌
向來被視為優雅象徵的珍珠，不再只有溫柔古典樣貌。日本頂級珠寶品牌TASAKI透過切割工藝、對比材質與幾何排列，重新解讀珍珠美學，讓孫藝珍、TWICE成員Momo等不同風格女星都能透過配戴TASAKI多樣的珍珠設計，展現珍珠可甜可酷的百變面貌。
TASAKI幾點的三大系列分別透過不同的手法翻玩珍珠設計、打破框架。M/G SLICED系列大膽切割珍珠，如同海中浮現的氣泡，打破珍珠一定要渾圓的既有觀念；danger系列把柔潤珍珠和銳利金屬並置，創造剛柔並濟視覺張力；balance系列以幾何線條，在圓珠與金屬線之間找尋平衡感，無論正式場合或日常穿搭都合宜。
身為品牌亞太區大使的孫藝珍，氣質溫婉從容，完美詮釋balance平衡系列的簡約幾何之美，俐落金屬直線搭配圓潤阿古屋珍珠，襯托出成熟知性的大器風采；而人氣女團TWICE日本成員Momo，則示範兩種截然不同風格，經典白襯衫搭配balance signature戒指，細緻低調適合日常；換上火辣的高衩連身衣時則配戴danger signature戒指，圓潤珍珠對撞尖刺金屬，展露率性前衛的個性態度。
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