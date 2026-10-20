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天梭表全新Supersport NBA腕表 傳奇球星Ray Allen加持詮釋熱血風範

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
天梭表與兩位傳奇球星「雷槍」Ray Allen與Luis Scola一同發表了全新NBA聯名表。圖／TISSOT提供
天梭表與兩位傳奇球星「雷槍」Ray Allen與Luis Scola一同發表了全新NBA聯名表。圖／TISSOT提供

創立逾170年的瑞士天梭表（TISSOT）發表Supersport系列NBA聯名特別版腕表，品牌邀請傳奇球星Ray Allen與Luis Scola出席亮相，宣示與NBA長達數年的官方計時合作邁入新里程。新作以俐落語彙結合街頭運動風格，呈現兼具賽場熱血與日常穿搭的時計作品。

Ray Allen生涯奪得2次總冠軍並10次入選全明星賽，曾長期保持聯盟歷史三分球進球紀錄；Luis Scola效力NBA達10個賽季，並率領阿根廷國家隊奪下雅典奧運金牌與北京奧運銅牌，兩人以頂級數據與國際賽事榮譽，奠定籃球歷史的傳奇地位，兩位球星的出席活動，也像是再度強化TISSOT與籃球賽事的不解之緣。

全新TISSOT Supersport系列NBA聯名特別版腕表設計深植籃球基因，42mm噴砂精鋼表殼搭配極致灰主調，面盤白色線條重現球場標線，日期窗則取材自禁區形狀，秒針尾端更低調刻劃史上最小的NBA官方標誌。

表款將以瑞士製石英計時機芯為動力，配備防眩光藍寶石水晶鏡面、夜光指針與快拆灰橡膠表帶，具備100米防水性能，確保高精準度與配戴實用性。天梭表同步展示賽場技術突破，包含研發NBA球場邊的第二代圓形24秒進攻計時器，透過全彩RGB LED燈條升級賽事體驗，展現專業計時權威之外，也讓每一個球場的精彩瞬間都有TISSOT相伴。

TISSOT發表全新Supersport系列NBA聯名特別版腕表，展現球場上的活力與高速。圖／TISSOT提供
TISSOT發表全新Supersport系列NBA聯名特別版腕表，展現球場上的活力與高速。圖／TISSOT提供

TISSOT全新Supersport系列NBA聯名特別版腕表的背面刻上了NBA東、西區聯盟球隊所屬的城市與洲份，並提供快拆表帶設計。圖／TISSOT提供
TISSOT全新Supersport系列NBA聯名特別版腕表的背面刻上了NBA東、西區聯盟球隊所屬的城市與洲份，並提供快拆表帶設計。圖／TISSOT提供

TISSOT Supersport系列NBA聯名特別版腕表，42毫米、精鋼、石英機芯、時間、日期與計時碼表功能，15,500元。圖／TISSOT提供
TISSOT Supersport系列NBA聯名特別版腕表，42毫米、精鋼、石英機芯、時間、日期與計時碼表功能，15,500元。圖／TISSOT提供

表冠上大寫的T Logo，是TISSOT的首字母也是表款的經典設計。圖／TISSOT提供
表冠上大寫的T Logo，是TISSOT的首字母也是表款的經典設計。圖／TISSOT提供

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