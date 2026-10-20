快訊

石二鍋調整菜單平均漲8.8%！招牌豬梅花鍋漲至269元、菜盤降價逾三成

再遇國際打壓怎麼辦？台灣藝術家如何守住「身分認同權」

傅子純離世後妻子打開手機「突冒11萬欠費通知」 查帳結果傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

7-ELEVEN 長腿 KITTY 再掀蒐藏熱！豹紋辣妹、絨毛吊飾50款新品一次看

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN全店精品集點再度邀請三麗鷗「長腿KITTY」辣妹駕到，高CP值吊飾周邊1+1最划算，逾50款商品變身個性豹紋造型成最潮配件。統一超／提供
7-ELEVEN全店精品集點再度邀請三麗鷗「長腿KITTY」辣妹駕到，高CP值吊飾周邊1+1最划算，逾50款商品變身個性豹紋造型成最潮配件。統一超／提供

Hello Kitty長腿辣妹再度登場！7-ELEVEN看準三麗鷗人氣角色的粉絲商機，繼今年4月推出「長腿KITTY」系列商品後，宣布10月28日起再推新一波全店精品集點活動，一口氣推出逾50款獨家限定周邊，結合秋冬流行的豹紋、千鳥格紋及Y2K復古風格，其中4款全新15公分絨毛吊飾，單個售價349元，搶攻粉絲蒐藏與節慶送禮商機。

長腿KITTY最初由日本Kiddy Land與三麗鷗合作推出，以日本109辣妹文化為設計靈感，打破Hello Kitty過往圓潤可愛的形象，改以修長身形、華麗穿搭及多變造型呈現，受到不同年齡層消費者喜愛，也成為超商搶攻IP授權商品市場的新題材。

7-ELEVEN表示，觀察先前長腿KITTY系列商品的消費反應，發現兼具實用性與日常穿搭需求的吊飾、購物袋等配件最受歡迎，因此新一波商品延續相關設計，並加入秋冬流行元素，擴大商品選擇。

此次主打的「15cm絨毛吊飾」共有白、粉、咖、黑四種顏色，分別搭配不同服裝造型，單個售價349元，另推出四入組，滿足粉絲一次蒐集不同款式的需求。

針對偏好實用商品的消費者，7-ELEVEN同步推出多款組合，包括「15cm絨毛吊飾＋收集袋組」，以千鳥格紋造型搭配粉色可拼接設計收集袋，方便粉絲展示收藏；另有「15cm絨毛吊飾＋刺繡購物袋」及「15cm絨毛吊飾＋杯袋」，結合千鳥格紋、豹紋等流行元素，增加日常使用機會。

此外，因應年輕族群喜愛的Y2K復古風潮，此次新品也延伸至美妝配件、居家生活用品，包括壓克力髮夾組、絨毛磁吸手機支架、公仔泡麵陶瓷杯碗、公仔香氛蠟燭、豹紋絲巾及長襪兩入組等，透過經典豹紋與粉色豹紋設計，打造完整系列商品。

隨著IP聯名商品成為超商差異化競爭的重要工具，7-ELEVEN持續透過人氣角色結合集點活動，將消費需求從食品、飲料延伸至生活用品及潮流配件，藉由限定商品吸引粉絲回流，帶動門市集客與周邊商品銷售。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

漢來美食搶攻冷凍水餃商機！新品月賣7,000包、進軍量販通路

漢來美食水餃熱銷7,000包 插旗萬家福量販、電商營收拚5,000萬元

從出發一路時髦到雪場！2026 LV Ski滑雪系列把滑雪小屋變成包包

首月熱銷7000包！漢來五星水餃獨家進駐萬家福 28克超大顆包進整隻蝦

相關新聞

Paul Smith強勢進駐紐約曼哈頓 量身訂製服務瞄準金字塔頂級客

英國時裝品牌Paul Smith於2026年10月進駐紐約曼哈頓上東城，在麥迪遜大道929號開設全新旗艦店。這也是品牌繼近40年前於第五大道設立首店後，再度佈局北美市場的重要一步。新店雙層空間由英國頂尖獨立設計公司操刀，以創辦人位於倫敦荷蘭公園的私人居所為靈感，將住宅的溫馨融入商業空間環境。

Chaumet數位體驗升級！全新官網、LINE上線 關鍵字解鎖送限定桌布

擁有近250年歷史的法國珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet）持續拓展數位服務，迎接品牌數位發展新篇章，於2026年10月同步推出全新官方網站與台灣LINE官方帳號，從線上瀏覽、系列探索到預約鑑賞，進一步串聯數位平台與實體精品店，讓消費者更輕鬆走進珠寶世界。

孫藝珍、TWICE Momo 打破珍珠刻板印象 TASAKI演繹當代珠寶多元風貌

向來被視為優雅象徵的珍珠，不再只有溫柔古典樣貌。日本頂級珠寶品牌TASAKI透過切割工藝、對比材質與幾何排列，重新解讀珍珠美學，讓孫藝珍、TWICE成員Momo等不同風格女星都能透過配戴TASAKI多樣的珍珠設計，展現珍珠可甜可酷的百變面貌。

天梭表全新Supersport NBA腕表 傳奇球星Ray Allen加持詮釋熱血風範

創立逾170年的瑞士天梭表（TISSOT）發表Supersport系列NBA聯名特別版腕表，品牌邀請傳奇球星Ray Allen與Luis Scola出席亮相，宣示與NBA長達數年的官方計時合作邁入新里程。新作以俐落語彙結合街頭運動風格，呈現兼具賽場熱血與日常穿搭的時計作品。

7-ELEVEN 長腿 KITTY 再掀蒐藏熱！豹紋辣妹、絨毛吊飾50款新品一次看

Hello Kitty長腿辣妹再度登場！7-ELEVEN看準三麗鷗人氣角色的粉絲商機，繼今年4月推出「長腿KITTY」系列商品後，宣布10月28日起再推新一波全店精品集點活動，一口氣推出逾50款獨家限定周邊，結合秋冬流行的豹紋、千鳥格紋及Y2K復古風格，其中4款全新15公分絨毛吊飾，單個售價349元，搶攻粉絲蒐藏與節慶送禮商機。

王品「石二鍋」變貴了！雪花牛漲31元、海鮮三品貴61元　整體漲幅8.8%

荷包要薄了！王品集團旗下的「石二鍋」宣佈，因應營運成本不斷攀升，為維持出餐品質及最佳服務，將調整部分商品售價，包括「上選豬梅花」由248元調整為269元、「雪花牛」則漲價31元，「海鮮三品」貴61元，整體菜單平均漲幅8.8%，另外也有部份品項調降價格，提供消費者不同選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。