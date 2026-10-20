7-ELEVEN 長腿 KITTY 再掀蒐藏熱！豹紋辣妹、絨毛吊飾50款新品一次看

Hello Kitty長腿辣妹再度登場！7-ELEVEN看準三麗鷗人氣角色的粉絲商機，繼今年4月推出「長腿KITTY」系列商品後，宣布10月28日起再推新一波全店精品集點活動，一口氣推出逾50款獨家限定周邊，結合秋冬流行的豹紋、千鳥格紋及Y2K復古風格，其中4款全新15公分絨毛吊飾，單個售價349元，搶攻粉絲蒐藏與節慶送禮商機。

長腿KITTY最初由日本Kiddy Land與三麗鷗合作推出，以日本109辣妹文化為設計靈感，打破Hello Kitty過往圓潤可愛的形象，改以修長身形、華麗穿搭及多變造型呈現，受到不同年齡層消費者喜愛，也成為超商搶攻IP授權商品市場的新題材。

7-ELEVEN表示，觀察先前長腿KITTY系列商品的消費反應，發現兼具實用性與日常穿搭需求的吊飾、購物袋等配件最受歡迎，因此新一波商品延續相關設計，並加入秋冬流行元素，擴大商品選擇。

此次主打的「15cm絨毛吊飾」共有白、粉、咖、黑四種顏色，分別搭配不同服裝造型，單個售價349元，另推出四入組，滿足粉絲一次蒐集不同款式的需求。

針對偏好實用商品的消費者，7-ELEVEN同步推出多款組合，包括「15cm絨毛吊飾＋收集袋組」，以千鳥格紋造型搭配粉色可拼接設計收集袋，方便粉絲展示收藏；另有「15cm絨毛吊飾＋刺繡購物袋」及「15cm絨毛吊飾＋杯袋」，結合千鳥格紋、豹紋等流行元素，增加日常使用機會。

此外，因應年輕族群喜愛的Y2K復古風潮，此次新品也延伸至美妝配件、居家生活用品，包括壓克力髮夾組、絨毛磁吸手機支架、公仔泡麵陶瓷杯碗、公仔香氛蠟燭、豹紋絲巾及長襪兩入組等，透過經典豹紋與粉色豹紋設計，打造完整系列商品。

隨著IP聯名商品成為超商差異化競爭的重要工具，7-ELEVEN持續透過人氣角色結合集點活動，將消費需求從食品、飲料延伸至生活用品及潮流配件，藉由限定商品吸引粉絲回流，帶動門市集客與周邊商品銷售。