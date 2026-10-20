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王品「石二鍋」變貴了！雪花牛漲31元、海鮮三品貴61元　整體漲幅8.8%

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
王品旗下「石二鍋」調整菜單，價格漲幅8.8%。圖／王品提供
王品旗下「石二鍋」調整菜單，價格漲幅8.8%。圖／王品提供

荷包要薄了！王品集團旗下的「石二鍋」宣佈，因應營運成本不斷攀升，為維持出餐品質及最佳服務，將調整部分商品售價，包括「上選豬梅花」由248元調整為269元、「雪花牛」則漲價31元，「海鮮三品」貴61元，整體菜單平均漲幅8.8%，另外也有部份品項調降價格，提供消費者不同選擇。

本次石二鍋調整菜單中，以「上選豬梅花」為例，由248元調整為269元，調漲21元；「雪花牛」由268元漲為299元，調漲31元，其他如「滑嫩雞柳套餐」、「國產安心雞腿套餐」也漲價31元。另外還有「美國Prime霜降牛」、「極選Q彈豬五花」、「海鮮三品」等多款新肉品選擇，最高每份469元。主餐並新增「雙享自由配299元」及「海陸大三拼399元」等方案。針對最親民的「上選豬肉」，也替換「低脂豬里肌」，原價248，新價格249元。

點餐率最高的涮涮鍋、石頭鍋維持免費，酸白菜鍋維持升級價49元。「辛香辣姊鍋」原升級價30元，調漲為49元。另外還有「石頭魷魚鍋」、「石頭燒酒鍋」等新品，升級價49～69元。「剝皮辣椒鍋」則已經下架。至於丸餃類、履歷蔬菜，價格維持不變。

除了菜單調整之外，石二鍋標榜全面升級主餐內容與增加自助吧的多元選擇，希望持續提供消費者更豐富的用餐體驗。同時石二鍋也同步調降部分品項，「滋養藥膳鍋」從59元調降為49元；「大菜盤」加購價由45元調降至29元，降幅為35.6%，以維持消費者的選擇彈性。所有門市都提供白飯吃到飽及更多免費的飲品選擇。此外，新莊建國一店、汐止遠雄店、豐原愛買店，3 家新門市新增霜淇淋機。其餘門市將陸續引進更多元的飲料機。

石二鍋並推出「299元+399元主餐限定組合」回饋活動，首波贈送「小干貝」，希望讓消費者在價格調整之際，也能感受到餐點內容與整體用餐體驗的提升。

石二鍋 王品

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