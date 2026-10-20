快訊

石二鍋調整菜單平均漲8.8%！招牌豬梅花鍋漲至269元、菜盤降價逾三成

再遇國際打壓怎麼辦？台灣藝術家如何守住「身分認同權」

傅子純離世後妻子打開手機「突冒11萬欠費通知」 查帳結果傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

日本百年工藝「砥部燒」登台 鶯歌陶博館限量展售12件職人作品

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「砥部燒」手作陶器，溫潤的白瓷搭配清雅的藍色釉彩，展現獨特風格吸引喜愛日本工藝的民眾。圖／陶博館提供
「砥部燒」手作陶器，溫潤的白瓷搭配清雅的藍色釉彩，展現獨特風格吸引喜愛日本工藝的民眾。圖／陶博館提供

不用飛日本，也能收藏來自瀨戶內海的傳統陶藝。新北市立鶯歌陶瓷博物館文化商店即日起限量展售日本愛媛縣傳統工藝「砥部燒」，集結當地3家窯廠、4位職人共12件手作陶器，從日式茶杯、漸層藍馬克杯到手繪酒杯，每款作品僅有一件，並附上職人親自落款的木盒，讓民眾近距離感受日本陶藝的工藝特色。

砥部燒來自日本愛媛縣砥部町，擁有悠久歷史，並被指定為日本國家傳統工藝品，以溫潤白瓷、藍色釉彩及手作技法聞名。這次陶博館引進「杉浦工房」、「JOSHUA BLUE」及「龍泉窯」3家當地窯廠作品，呈現不同職人對藍白陶瓷的詮釋。

其中，杉浦工房職人杉浦綾運用陶板成形技法，在厚實白瓷上加入幾何圖騰與手繪線條；JOSHUA BLUE職人竹西辰人則花費10年研發獨家吳須配方，以噴染技法製作漸層藍色陶器，呈現瀨戶內海與伊予天空的色彩。

傳承三代的龍泉窯則由池田富士夫、池田麻人父子共同展現工藝特色，結合青白瓷與吳須藍。其中，池田麻人刻意保留拉坯過程中陶土因拉力產生的撕裂痕跡，讓原本可能被修整的紋理成為作品特色。

陶博館館長張啟文表示，陶博館自2008年起串聯鶯歌在地陶瓷生產者與創作者，共同打造「鶯歌燒」品牌，並持續與日本砥部燒交流，希望透過不同陶瓷產地的互動，提升鶯歌燒的能見度與辨識度，也讓民眾認識各地工藝文化。

張啟文說，這次特別將砥部燒引進文化商店展售，讓民眾不必出國，也有機會收藏日本職人的手作陶器，感受不同產地的創作風格。

陶博館文化商店展售12件日本愛媛縣砥部町「砥部燒」手作陶器，每件均附有職人落款木盒。圖／陶博館提供
陶博館文化商店展售12件日本愛媛縣砥部町「砥部燒」手作陶器，每件均附有職人落款木盒。圖／陶博館提供

鶯歌 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台北時裝周SS27創3億元產值 商務實績為歷年同期新高

一葉見萬象 CINDY CHAO藝術珠寶 微型雕塑書寫自然

2026日本十大人氣溫泉勝地出爐 道後、箱根名列榜單前段班

日常也能配戴的珠寶引進頂級製作技術！寶格麗TUBOGAS寬窄收縮自如

相關新聞

Paul Smith強勢進駐紐約曼哈頓 量身訂製服務瞄準金字塔頂級客

英國時裝品牌Paul Smith於2026年10月進駐紐約曼哈頓上東城，在麥迪遜大道929號開設全新旗艦店。這也是品牌繼近40年前於第五大道設立首店後，再度佈局北美市場的重要一步。新店雙層空間由英國頂尖獨立設計公司操刀，以創辦人位於倫敦荷蘭公園的私人居所為靈感，將住宅的溫馨融入商業空間環境。

Chaumet數位體驗升級！全新官網、LINE上線 關鍵字解鎖送限定桌布

擁有近250年歷史的法國珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet）持續拓展數位服務，迎接品牌數位發展新篇章，於2026年10月同步推出全新官方網站與台灣LINE官方帳號，從線上瀏覽、系列探索到預約鑑賞，進一步串聯數位平台與實體精品店，讓消費者更輕鬆走進珠寶世界。

孫藝珍、TWICE Momo 打破珍珠刻板印象 TASAKI演繹當代珠寶多元風貌

向來被視為優雅象徵的珍珠，不再只有溫柔古典樣貌。日本頂級珠寶品牌TASAKI透過切割工藝、對比材質與幾何排列，重新解讀珍珠美學，讓孫藝珍、TWICE成員Momo等不同風格女星都能透過配戴TASAKI多樣的珍珠設計，展現珍珠可甜可酷的百變面貌。

天梭表全新Supersport NBA腕表 傳奇球星Ray Allen加持詮釋熱血風範

創立逾170年的瑞士天梭表（TISSOT）發表Supersport系列NBA聯名特別版腕表，品牌邀請傳奇球星Ray Allen與Luis Scola出席亮相，宣示與NBA長達數年的官方計時合作邁入新里程。新作以俐落語彙結合街頭運動風格，呈現兼具賽場熱血與日常穿搭的時計作品。

7-ELEVEN 長腿 KITTY 再掀蒐藏熱！豹紋辣妹、絨毛吊飾50款新品一次看

Hello Kitty長腿辣妹再度登場！7-ELEVEN看準三麗鷗人氣角色的粉絲商機，繼今年4月推出「長腿KITTY」系列商品後，宣布10月28日起再推新一波全店精品集點活動，一口氣推出逾50款獨家限定周邊，結合秋冬流行的豹紋、千鳥格紋及Y2K復古風格，其中4款全新15公分絨毛吊飾，單個售價349元，搶攻粉絲蒐藏與節慶送禮商機。

王品「石二鍋」變貴了！雪花牛漲31元、海鮮三品貴61元　整體漲幅8.8%

荷包要薄了！王品集團旗下的「石二鍋」宣佈，因應營運成本不斷攀升，為維持出餐品質及最佳服務，將調整部分商品售價，包括「上選豬梅花」由248元調整為269元、「雪花牛」則漲價31元，「海鮮三品」貴61元，整體菜單平均漲幅8.8%，另外也有部份品項調降價格，提供消費者不同選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。