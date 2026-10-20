日本百年工藝「砥部燒」登台 鶯歌陶博館限量展售12件職人作品

不用飛日本，也能收藏來自瀨戶內海的傳統陶藝。新北市立鶯歌陶瓷博物館文化商店即日起限量展售日本愛媛縣傳統工藝「砥部燒」，集結當地3家窯廠、4位職人共12件手作陶器，從日式茶杯、漸層藍馬克杯到手繪酒杯，每款作品僅有一件，並附上職人親自落款的木盒，讓民眾近距離感受日本陶藝的工藝特色。

砥部燒來自日本愛媛縣砥部町，擁有悠久歷史，並被指定為日本國家傳統工藝品，以溫潤白瓷、藍色釉彩及手作技法聞名。這次陶博館引進「杉浦工房」、「JOSHUA BLUE」及「龍泉窯」3家當地窯廠作品，呈現不同職人對藍白陶瓷的詮釋。

其中，杉浦工房職人杉浦綾運用陶板成形技法，在厚實白瓷上加入幾何圖騰與手繪線條；JOSHUA BLUE職人竹西辰人則花費10年研發獨家吳須配方，以噴染技法製作漸層藍色陶器，呈現瀨戶內海與伊予天空的色彩。

傳承三代的龍泉窯則由池田富士夫、池田麻人父子共同展現工藝特色，結合青白瓷與吳須藍。其中，池田麻人刻意保留拉坯過程中陶土因拉力產生的撕裂痕跡，讓原本可能被修整的紋理成為作品特色。

陶博館館長張啟文表示，陶博館自2008年起串聯鶯歌在地陶瓷生產者與創作者，共同打造「鶯歌燒」品牌，並持續與日本砥部燒交流，希望透過不同陶瓷產地的互動，提升鶯歌燒的能見度與辨識度，也讓民眾認識各地工藝文化。

張啟文說，這次特別將砥部燒引進文化商店展售，讓民眾不必出國，也有機會收藏日本職人的手作陶器，感受不同產地的創作風格。