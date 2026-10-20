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一葉見萬象 CINDY CHAO藝術珠寶 微型雕塑書寫自然

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CINDY CHAO 四季系列樹枝胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO 四季系列樹枝胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

當亞洲首富千金Isha Ambani、傳奇影后梅莉史翠普（Meryl Streep）與世代時尚指標Zendaya都在國際時尚舞台配戴CINDY CHAO藝術珠寶亮相，印證了CINDY CHAO已為當代具影響力人士交流藝術價值的共通語言。事實上，宏觀全球舞台，從紅毯星光到拍賣市場，藝術珠寶的價值不只在於寶石本身，更有賴於作品背後的創作理念與工藝累積：今年香港佳士得春拍上，大師系列「皇家藍羽飾胸針」以高價落槌；今年3月，品牌也在由Marisa Chearavanont主辦的慈善拍賣晚宴上捐出兩件藝術珠寶，所得悉數挹注於藝術駐村與教育計畫，持續實踐推動跨國文化交流的承諾。

這份奠基於全球視野的影響力，源自藝術家逾20年的創作積累。從早期偏向黑白色調、帶有孤寂感的自然形態至今，CINDY CHAO品牌創辦人、藝術家趙心綺已然自在於色彩與結構的隨心所欲。獲國際博物館典藏及法國藝術與文學騎士勳章肯定後，她仍以自然為觀察對象，將建築的結構思維、雕塑的立體感與珠寶工藝結合。對她而言，創作並非單純的珠寶製作，而是一種生命狀態——以藝術家的敏感度、建築師的結構邏輯、雕塑家的手藝與工匠的紀律，在追求速度的時代，透過「慢工藝」為作品賦予靈魂，遵循自然的生長法則與光的律動，將寶石與金屬轉化為會呼吸的微型建築。

在2026年度珠寶展上曝光的四季系列楓葉胸針上，無疑見證了藝術家對光與自然的深刻演繹。作品靈感源自趙心綺在加拿大原始森林中，觀察到陽光穿透楓葉、光影斑斕的躍動。梅莉史翠普出席宣傳活動所配戴的四季系列楓葉胸針，舒展的葉脈線條與強烈生命力，得以與影后演繹無數傳奇角色背後的生命深度形成對話，正是因為楓葉胸針不以平面輪廓描繪葉片，而是從蠟模開始，以手工雕塑葉脈舒展、捲曲與翻折的線條，讓胸針從不同角度觀看，都保有立體張力。

工藝上，CINDY CHAO利用鈦金屬極輕且堅硬的特性，以手工鍛造出如真實楓葉般的曲折線條；同時構建多層次葉面結構，並運用K金線勾勒輪廓與脈絡，再透過鈦金屬陽極處理導色與數千顆寶石的漸層鋪排，讓金屬底座與寶石色彩相互呼應，並以鏤空結構引入光線，呈現實體與留白之間的層次，完美呈現在微風拂過時的光影。還有的楓葉以玫瑰式切割白鑽構成正面輪廓，背面再以黃鑽排列葉脈，光線穿過鑽石後，隱約顯現內層結構，形成類似園林花窗的景深 – 對單一主題幻化出多樣而豐富的詮釋，可見趙心綺對楓葉的入微觀察與講究。

四季系列對自然的探索，也延伸至樹枝題材。Zendaya在96屆奧斯卡頒獎典禮上所配戴的樹枝耳環，無疑再度彰顯了作品的前衛線條與印象配色：藝術家重新回望經典的生命蛻變，以更成熟、自由的視角重新詮釋2007年的成名作，將冬日枝幹的孤寂意象，從原有的黑白色透過豐富的季節色彩，轉化為歷經歲月洗禮後的堅韌厚度。

流光溢彩無死角的樹枝，由歐洲大師級工匠運用360度顯微鏡鑲嵌工藝，為每顆寶石量身打造專屬鑲口。作品巧妙利用黃K金鑲口在寶石間若隱若現的質感，使其成為整體色彩的一部分，營造出如陽光灑落枝頭般的層次美感。對趙心綺而言，大自然就是形體與結構的終極依循：枝條的延展、葉片的翻轉與光線的流動，都必須透過金屬塑形及寶石配置，才能轉化為具有生命感的作品。

CINDY CHAO 2026年度藝術珠寶展以東方園林為意境，採預約鑑賞制，展至10月28日，將自然形態、空間層次與精密工藝串連成完整的觀展體驗。品牌位於台北晶華酒店二樓的藝術珠寶典藏館，則為品牌首個對大眾開放、以微型博物館概念打造的空間，以微型博物館概念呈現作品，讓觀者近距離領略珠寶的立體起伏、鑲嵌細節與光影變化，感受藝術家以時間的積累淬鍊出的雕塑張力與藝術深度。

BOX：CINDY CHAO藝術珠寶典藏館

11am - 7pm / 02-25239559

晶華酒店二樓 ( 中山北路二段 39 巷 3 號)

CINDY CHAO 四季系列樹枝胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO 四季系列樹枝胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

CINDY CHAO四季系列楓葉胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO四季系列楓葉胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

梅莉史翠普配戴CINDY CHAO四季楓葉胸針及建築戒指亮相「穿著Prada的惡魔2」全球巡迴宣傳上海站。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
梅莉史翠普配戴CINDY CHAO四季楓葉胸針及建築戒指亮相「穿著Prada的惡魔2」全球巡迴宣傳上海站。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

CINDY CHAO四季系列楓葉胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO四季系列楓葉胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

女星Zendaya配戴CINDY CHAO四季系列樹枝耳環與戒指出席2026奧斯卡頒獎典禮。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
女星Zendaya配戴CINDY CHAO四季系列樹枝耳環與戒指出席2026奧斯卡頒獎典禮。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

亞洲首富千金、企業家伊莎安巴尼出席Met Gala暖身派對，配戴CINDY CHAO花朵耳環成為全場矚目焦點。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
亞洲首富千金、企業家伊莎安巴尼出席Met Gala暖身派對，配戴CINDY CHAO花朵耳環成為全場矚目焦點。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

CINDY CHAO四季系列楓葉耳環。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO四季系列楓葉耳環。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

秉持促進藝術發展與文化交流的使命，CINDY CHAO 於三月在曼谷參與由正大集團董事長夫人Marisa Chearavanont主辦的慈善晚宴，並捐贈兩件藝術珠寶參與拍賣。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
秉持促進藝術發展與文化交流的使命，CINDY CHAO 於三月在曼谷參與由正大集團董事長夫人Marisa Chearavanont主辦的慈善晚宴，並捐贈兩件藝術珠寶參與拍賣。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

女星Zendaya（中）配戴CINDY CHAO四季系列樹枝耳環與戒指出席2026奧斯卡頒獎典禮。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
女星Zendaya（中）配戴CINDY CHAO四季系列樹枝耳環與戒指出席2026奧斯卡頒獎典禮。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

珠寶藝術家趙心綺。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
珠寶藝術家趙心綺。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

梅莉史翠普配戴CINDY CHAO四季楓葉胸針及建築戒指亮相「穿著Prada的惡魔2」全球巡迴宣傳上海站。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
梅莉史翠普配戴CINDY CHAO四季楓葉胸針及建築戒指亮相「穿著Prada的惡魔2」全球巡迴宣傳上海站。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

亞洲首富千金、企業家伊莎安巴尼出席Met Gala暖身派對，配戴CINDY CHAO花朵耳環成為全場矚目焦點。。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
亞洲首富千金、企業家伊莎安巴尼出席Met Gala暖身派對，配戴CINDY CHAO花朵耳環成為全場矚目焦點。。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

CINDY CHAO 2026年度藝術珠寶展。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO 2026年度藝術珠寶展。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

CINDY CHAO四季系列楓葉胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO四季系列楓葉胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

CINDY CHAO藝術珠寶典藏館。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO藝術珠寶典藏館。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

CINDY CHAO 四季系列樹枝胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO 四季系列樹枝胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

CINDY CHAO四季系列楓葉胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO四季系列楓葉胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

CINDY CHAO四季系列楓葉胸針以1:1的蠟雕工藝製作。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO四季系列楓葉胸針以1:1的蠟雕工藝製作。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

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