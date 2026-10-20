一葉見萬象 CINDY CHAO藝術珠寶 微型雕塑書寫自然
當亞洲首富千金Isha Ambani、傳奇影后梅莉史翠普（Meryl Streep）與世代時尚指標Zendaya都在國際時尚舞台配戴CINDY CHAO藝術珠寶亮相，印證了CINDY CHAO已為當代具影響力人士交流藝術價值的共通語言。事實上，宏觀全球舞台，從紅毯星光到拍賣市場，藝術珠寶的價值不只在於寶石本身，更有賴於作品背後的創作理念與工藝累積：今年香港佳士得春拍上，大師系列「皇家藍羽飾胸針」以高價落槌；今年3月，品牌也在由Marisa Chearavanont主辦的慈善拍賣晚宴上捐出兩件藝術珠寶，所得悉數挹注於藝術駐村與教育計畫，持續實踐推動跨國文化交流的承諾。
這份奠基於全球視野的影響力，源自藝術家逾20年的創作積累。從早期偏向黑白色調、帶有孤寂感的自然形態至今，CINDY CHAO品牌創辦人、藝術家趙心綺已然自在於色彩與結構的隨心所欲。獲國際博物館典藏及法國藝術與文學騎士勳章肯定後，她仍以自然為觀察對象，將建築的結構思維、雕塑的立體感與珠寶工藝結合。對她而言，創作並非單純的珠寶製作，而是一種生命狀態——以藝術家的敏感度、建築師的結構邏輯、雕塑家的手藝與工匠的紀律，在追求速度的時代，透過「慢工藝」為作品賦予靈魂，遵循自然的生長法則與光的律動，將寶石與金屬轉化為會呼吸的微型建築。
在2026年度珠寶展上曝光的四季系列楓葉胸針上，無疑見證了藝術家對光與自然的深刻演繹。作品靈感源自趙心綺在加拿大原始森林中，觀察到陽光穿透楓葉、光影斑斕的躍動。梅莉史翠普出席宣傳活動所配戴的四季系列楓葉胸針，舒展的葉脈線條與強烈生命力，得以與影后演繹無數傳奇角色背後的生命深度形成對話，正是因為楓葉胸針不以平面輪廓描繪葉片，而是從蠟模開始，以手工雕塑葉脈舒展、捲曲與翻折的線條，讓胸針從不同角度觀看，都保有立體張力。
工藝上，CINDY CHAO利用鈦金屬極輕且堅硬的特性，以手工鍛造出如真實楓葉般的曲折線條；同時構建多層次葉面結構，並運用K金線勾勒輪廓與脈絡，再透過鈦金屬陽極處理導色與數千顆寶石的漸層鋪排，讓金屬底座與寶石色彩相互呼應，並以鏤空結構引入光線，呈現實體與留白之間的層次，完美呈現在微風拂過時的光影。還有的楓葉以玫瑰式切割白鑽構成正面輪廓，背面再以黃鑽排列葉脈，光線穿過鑽石後，隱約顯現內層結構，形成類似園林花窗的景深 – 對單一主題幻化出多樣而豐富的詮釋，可見趙心綺對楓葉的入微觀察與講究。
四季系列對自然的探索，也延伸至樹枝題材。Zendaya在96屆奧斯卡頒獎典禮上所配戴的樹枝耳環，無疑再度彰顯了作品的前衛線條與印象配色：藝術家重新回望經典的生命蛻變，以更成熟、自由的視角重新詮釋2007年的成名作，將冬日枝幹的孤寂意象，從原有的黑白色透過豐富的季節色彩，轉化為歷經歲月洗禮後的堅韌厚度。
流光溢彩無死角的樹枝，由歐洲大師級工匠運用360度顯微鏡鑲嵌工藝，為每顆寶石量身打造專屬鑲口。作品巧妙利用黃K金鑲口在寶石間若隱若現的質感，使其成為整體色彩的一部分，營造出如陽光灑落枝頭般的層次美感。對趙心綺而言，大自然就是形體與結構的終極依循：枝條的延展、葉片的翻轉與光線的流動，都必須透過金屬塑形及寶石配置，才能轉化為具有生命感的作品。
CINDY CHAO 2026年度藝術珠寶展以東方園林為意境，採預約鑑賞制，展至10月28日，將自然形態、空間層次與精密工藝串連成完整的觀展體驗。品牌位於台北晶華酒店二樓的藝術珠寶典藏館，則為品牌首個對大眾開放、以微型博物館概念打造的空間，以微型博物館概念呈現作品，讓觀者近距離領略珠寶的立體起伏、鑲嵌細節與光影變化，感受藝術家以時間的積累淬鍊出的雕塑張力與藝術深度。
BOX：CINDY CHAO藝術珠寶典藏館
11am - 7pm / 02-25239559
晶華酒店二樓 ( 中山北路二段 39 巷 3 號)
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