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大江購物中心周年慶10月30日登場 聯名卡友消費滿6000最高送950

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
大江購物中心引進IP周邊商品新櫃。圖／大江購物中心提供
大江購物中心引進IP周邊商品新櫃。圖／大江購物中心提供

全台百貨迎來周年慶旺季，深耕桃園超過25年的大江購物中心，今年以「城市驛站」重新定位商場，引進餐飲、休閒、娛樂、閱讀及社交等新型態店櫃，與逾1,200坪的四樓主題餐廳區。週年慶活動檔期將於10月30日至11月22日登場，看好改裝效益與周年慶帶動跨樓層消費，全年業績目標直指71億元。

為擴大消費客群並強化在地競爭優勢，大江購物中心今年持續調整店櫃陣容，其中四樓主題餐廳區佔地逾1,200坪，包括桃園首家樂高授權專賣店、樂天皇朝、瓦城泰統集團YABI KITCHEN及高麗園等品牌進駐。同時，館內也引進年輕族群喜愛的SOKER電動二輪專賣店，以及桃園獨家的Hobby world、東海模型、Jinart、POP JOY等IP品牌，並補強綠藤生機、Relove等美妝保養櫃位，透過多元化的餐飲與生活業態，增加來客數與停留時間。

大江購物中心周年慶今年一改往年時程調整至十月底開跑。推出全館指定店櫃當日消費滿5,000元送400元，化妝品、香氛及內衣櫃位消費滿3,000送300元；大江玉山聯名卡友當日累計刷卡滿6,000元加送350元，相當於聯名卡友消費滿6,000元最高送950元，周年慶期間還有點數三倍送，還有與玉山、中信、台新等13家銀行推出信用卡刷卡滿額禮活動。

珠寶、大家電及健康器材等店櫃單筆消費滿萬元現抵1,000元，鐘表、小家電滿5,000元元現抵500元。此外，點睛品、鎮金店、珠寶、鐘錶、指定家電店櫃、健康器材、化妝品、香氛及TENDAYS，單筆消費滿5萬元、10萬元及20萬元，分別加贈電子現金券1,000元、3,000元及8,000元，黃金商品除外，贈券數量有限。

受惠於大桃園地區人口正成長與鄰近青埔商圈的房地產熱潮，帶動強勁的家電與入厝需求。大江購物中心特別瞄準成家商機，由培芝家電規劃集結電視、日製冰箱、洗衣機等熱銷產品的「25萬輕鬆成家專案」，提供消費者一站式採購需求。

另外，台茂購物中心今年秋季購物優惠一路玩到萬聖節，周年慶好康延長至10月26日，加碼推出15大專區滿千送百，更打造萬聖節限定企畫。即日起至11月1日，館內推出主題展「糖果怪暴走中」，台茂公園更有高達6米的紫色巨型「暴走軟糖熊」萌怪登場，搭配夜間南瓜、幽靈燈光布置，從戶外公園一路串聯館內拍照場景，白天、夜晚都有萬聖主題可拍。

大江購物中心看好改裝效益與第四季消費力道，全年業績挑戰71億元。
大江購物中心看好改裝效益與第四季消費力道，全年業績挑戰71億元。

大江購物中心大規模改裝，引進多元型態業種。圖／大江購物中心提供
大江購物中心大規模改裝，引進多元型態業種。圖／大江購物中心提供

周年慶

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