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石二鍋調整菜單！平均漲8.8% 招牌豬梅花鍋漲至269元 菜盤降價逾三成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
石二鍋表示，此次價格調整主要考量營運成本持續增加。王品／提供
石二鍋表示，此次價格調整主要考量營運成本持續增加。王品／提供

王品集團（2727）旗下平價火鍋品牌石二鍋宣布調整菜單價格，因應食材、人力等營運成本持續攀升，整體菜單平均漲幅8.8%，其中人氣商品上選豬梅花鍋由248元調漲至269元，漲幅約8.5%。不過，涮涮鍋、石頭鍋等基本湯底維持免費，並同步推出249元新餐點及升級自助吧，盼降低價格調整對消費者的影響。

石二鍋表示，此次價格調整主要考量營運成本持續增加，為維持餐點品質及服務水準，決定調整商品售價，同時透過增加主餐選擇、提升自助吧內容，提供消費者更多元的用餐體驗。

在價格調整方面，除了上選豬梅花鍋調漲21元，點餐率最高的涮涮鍋、石頭鍋湯底仍維持免費，酸白菜鍋、丸餃類及履歷蔬菜等商品價格也維持不變。

值得注意的是，此次菜單調整並非全面漲價，滋養藥膳鍋由59元降至49元，降幅16.9%；大菜盤加購價則由45元降至29元，降幅達35.6%，希望透過不同價位的商品組合，維持消費者的選擇彈性。

為強化產品競爭力，石二鍋同步推出「雙享自由配」299元及「海陸大三拼」399元兩款新主餐，提供肉品搭配與份量升級選擇，另新增249元低脂豬里肌餐點，讓預算有限的消費者仍有相對平價的選項。

自助吧服務也同步升級，石二鍋表示，全台門市均提供白飯吃到飽，並增加免費飲品選擇，其中新莊建國一店、汐止遠雄店及豐原愛買店等三家門市新增霜淇淋機，其餘門市則將陸續引進更多元的飲料機。

此外，石二鍋針對299元及399元新主餐推出限定組合活動，首波加贈小干貝，透過餐點升級及附加服務，強化消費者對價格與用餐體驗的接受度。

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