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島語大巨蛋店11月19日開幕！何時能搶訂？官方「這天」揭曉
備受消費者期待的島語大巨蛋店，開幕日期敲定！漢來美食（1268）旗下島語自助餐廳宣布，台北大巨蛋店將於11月19日正式迎客，並預計訂位資訊將於明日公布，讓等候搶訂的民眾開始倒數。新店趕在年底聚餐旺季前登場，也成為集團第4季營運的重要生力軍。
島語大巨蛋店開幕進入倒數，官方粉專近日將釋出開幕預告，吸引消費者關注。新店落腳台北遠東Garden City大巨蛋商圈，是繼台北漢來飯店後，品牌在台北市的第二個據點，也是全台第五家分店，為漢來美食今年北部展店布局的壓軸大店。
隨著新據點即將加入，島語下一步也將向台南推進。漢來美食預計2027年第1季進駐台南南紡購物中心，同步開出第六家島語與中餐品牌「漢來軒」，透過自助餐、中餐雙品牌拓展南部市場，接續今年展店動能。
除了自助餐新店，尾牙、春酒訂單也持續湧入。漢來美食表示，全台三館宴會廳訂席熱絡，南港宴會廳已接單至2027年，訂席逾5,000桌；高雄漢來宴會廳與巨蛋宴會廳，兩館合計接單近7,000桌，將隨宴席舉辦進度陸續挹注營收。
高端餐飲買氣同樣受到關注。旗下「焰牛排館」11月13日至15日將舉辦米其林餐酒會，再度邀請日本東京米其林二星名廚朝比奈悟及其團隊來台，每人收費11,900元、另加一成服務費，三日共150席，目前即將售罄。
漢來美食指出，10月連假帶動親友聚餐需求，接續迎來年底宴會旺季，在旗下中西餐品牌、大巨蛋新店及宴會訂單支撐下，第4季營運可望再創歷史新高。
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