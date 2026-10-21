全台十大連鎖「港式」餐廳　點點心、添好運誰第一？

港點、冰室到粵菜 十大人氣品牌揭曉

想吃晶瑩蝦餃、酥皮叉燒包，還是燒臘、煲仔飯與精緻粵菜？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查全台連鎖港式餐廳的網路討論度。本次榜單以「同一品牌在台灣至少設有兩個實體餐飲據點」為篩選標準，並以內用型餐廳為主，涵蓋港式點心專賣、港式茶餐廳／冰室及精緻粵菜飲茶。究竟哪間連鎖港式餐廳最受網友關注？完整排名往下看。

No.10 翠園粵菜餐廳

網路聲量：743筆

餐廳類型：精緻粵菜、港式飲茶

推薦料理：烤鴨、港式點心、煲湯

在高雄吃港式飲茶，「翠園粵菜餐廳」是不少家庭熟悉的老字號。品牌由漢來美食經營，在高雄已有超過30年歷史，目前設有高雄漢來大飯店及漢神巨蛋兩間餐廳，由香港名廚團隊端出粵式海鮮、燒臘、煲湯與手工港點。

想吃得澎湃，可以提前預訂漢來店的烤鴨一鴨三吃。油亮烤鴨上桌展示後，由服務人員桌邊片鴨，剩下的鴨肉再做成薑蔥炒鴨與鴨湯。網友稱讚「烤鴨片皮肉與麵皮有相當的水準，甚至超越烤鴨專賣餐廳，鴨肉肥美，鴨肉第三吃是煮湯，湯頭味濃，裡面的鴨肉一樣多肉肥美」。

除了烤鴨，翠園也有蟹黃蒸燒賣、蜜汁叉燒包、香酥焗蛋撻等經典港點，以及適合多人分食的海鮮與粵式大菜。一名熟客表示「來翠園用餐應該超過六次以上了。港點很多樣，其他的菜色很美味精緻，擺盤也很用心」，從港點豐富度到整桌菜色，都是吸引顧客再訪的原因。

No.9 新葡苑

網路聲量：783筆

餐廳類型：上海菜、港式海鮮飲茶

推薦料理：烤鴨、港式煲湯、海鮮料理

「新葡苑」並非單純的港點專賣店，而是結合上海菜與港式海鮮飲茶的複合型中式餐廳。除了蝦餃、燒賣、蘿蔔糕等蒸籠點心，還能吃到烤鴨、海鮮、煲湯及多人合菜，一桌便能兼顧想吃港點與中式大菜的家人朋友。新葡苑多數據點位於百貨商場，提供單點、套餐、合菜及包廂，平常可吃簡單港點，也能安排家庭聚會或公司宴客。

觀察聲量趨勢，2026年4月的「港點下午茶吃到飽」是討論高點之一。新葡苑SOGO復興店於平日下午推出每人777元、另加一成服務費的方案，28款港點與飲品無限供應，還有專人推著蒸籠車到桌邊。活動開跑前三天再祭出4位成人同行1人免費，吸引不少港點控揪團訂位。

No.8 蒸鮮腸粉港式飲茶

網路聲量：826筆

餐廳類型：港式飲茶、時尚中菜

推薦料理：腸粉、港式蘿蔔糕、脆皮雞、乾炒牛河

深耕高雄多年的「蒸鮮腸粉港式飲茶」，是不少在地人熟悉的港點品牌。餐廳由劉懿仁與妻子姚吟青於2009年共同創立，起點來自姚吟青懷孕期間特別想吃腸粉，夫妻倆因而萌生開店念頭。從只有六張桌子的小店起家，如今已發展出三民總店、裕誠店及義享店，也逐漸成為高雄家庭聚餐的熟悉去處。

蒸鮮不只賣現蒸腸粉，菜單還有港式蘿蔔糕、百花油條、乾炒牛河、老火湯及脆皮雞等料理，並融合新派粵菜、上海菜與台灣在地食材。兩三人可以簡單吃幾籠港點，人多也能點上一桌熱菜共享。

特別的是，店內還能吃到復刻古早辦桌味的「龍蝦三明治」，將龍蝦肉拌入美乃滋，再搭配酥脆吐司，入口同時有龍蝦鮮味、醬料的滑順感與炸吐司的酥香。這道私房料理備料時間較長，原則上需於用餐前兩天預訂，想吃可得提早安排。

No.7 檀島香港餐廳

網路聲量：905筆

餐廳類型：港式茶餐廳、港點、香港小炒

推薦料理：酥皮蛋撻、菠蘿油、港式奶茶、南西店限定燒鵝

走進「檀島香港餐廳」，從蛋撻、菠蘿油到絲襪奶茶，都能找到上世紀80年代香港茶餐廳熟悉的味道。說到香港必吃美食，蛋撻更是不能錯過的經典。檀島創立於1940年，招牌酥皮蛋撻已販售超過70年，號稱擁有192層酥皮，咬下時外皮鬆脆、層次分明，裡面的蛋奶餡則有近似燉奶的滑嫩口感，蛋香與奶香濃郁，卻不會過於甜膩。

除了招牌蛋撻，檀島也供應燒臘飯、撈麵、粥品及港式小炒，從蒸籠港點、正餐到下午茶點心都能吃到。目前品牌在基隆、台北、桃園、台中、台南及高雄等地設點，多數門市位於商場與百貨。

2026年6月底，檀島南西店改裝回歸，並獨家推出每日限量的港式燒鵝，外皮油亮、肉質軟嫩多汁，為品牌在經典蛋撻之外增添新的必吃菜色，也帶動一波嘗鮮討論。

No.6 波記茶餐廳、波記冰室

網路聲量：1,063筆

餐廳類型：港式茶餐廳、冰室

推薦料理：燒臘、炒飯炒麵、菠蘿油、絲襪奶茶

想在台北感受濃濃港味，彷彿一秒走進香港街頭，來波記就對了！「波記」目前分為波記茶餐廳與波記冰室兩種店型，兩間門市皆位於台北東區，店內保留香港街坊餐廳的熱鬧氣氛。茶餐廳供應港式熱炒、燒臘及點心；冰室則以飯麵、三文治和港式飲品為主。

到店可以點一份XO醬撈麵或燒臘飯，再配上凍檸茶、絲襪奶茶，從餐點到環境都充滿港式茶餐廳風格。有網友分享「我家人帶我來波記茶餐廳用餐，她已經來這間店第三次了，一直跟我說很推薦這家，很有港味，真的一到店裡，港味十足呀！氛圍感拉滿」。

No.5 極之好味

網路聲量：1,413筆

餐廳類型：港式燒臘、茶餐廳

推薦料理：叉燒、燒鴨、油雞、煲仔飯

從店名便帶有濃厚香港口吻的「極之好味」，由來台發展36年的香港粵菜名廚楊華志坐鎮，主打燒鴨、叉燒、油雞等港式燒臘，同時供應煲仔飯、鑊氣熱炒、粥麵及手工港點。

招牌廣式臘味煲仔飯現點現煲，砂鍋端上桌時熱氣直冒，臘腸、肝腸與臘肉鋪滿飯面，拌入甜醬油後，鍋底還能吃到焦香鍋巴。熱炒則展現楊華志的火候功夫，像是XO炒蘿蔔糕以大火快炒，讓蘿蔔糕、銀芽與韭黃裹上醬香，上桌時仍帶著熱騰騰的鑊氣，光看就讓人食慾大開。

極之好味目前在台北松菸、大安、新竹巨城及松山機場等地設有據點。其中，松菸店走親民港式飯館路線，內用提供蔥油醬自行取用，點餐還可免費續一碗飯或一球麵，讓不少食客以「高CP值」形容。

No.4 喜辰港式點心茶餐廳

網路聲量：1,675筆

餐廳類型：港式點心、燒臘、茶餐廳

推薦料理：三味燒賣、叉燒飯、珍奶西多士、絲襪凍奶茶

2025年底登場的「喜辰港式點心茶餐廳」，是榜單中相對年輕的品牌，卻迅速衝上第四名。品牌由築間餐飲集團推出，邀請擁有多年經驗的港點師傅參與餐點規劃。成立不到一年便快速展店，加上造型餐點帶動社群分享，成為聲量上升的重要原因。

從台中站前秀泰首店出發，喜辰陸續進駐中壢、大里、中科及高雄楠梓，目前共有五個據點。菜單涵蓋蒸籠點心、燒臘、飯麵、甜品與港式飲品，從兩人簡單用餐到家庭聚會，都能依照人數搭配餐點。

企鵝造型黑糖包、珍珠奶茶西多士等餐點相當吸睛，叉燒飯、燒賣和港式奶茶則保留茶餐廳的經典特色。有網友嘗鮮後表示「餐點好吃，環境非常舒適，乾炒和牛河香氣很足，冰火菠蘿油真的推推欸」。

No.3 漢來名人坊

網路聲量：3,871筆

餐廳類型：高端粵菜、港式飲茶

推薦料理：招牌叉燒皇、富哥招牌炒飯、私房蘿蔔糕

「漢來名人坊」源自香港名人坊高級粵菜餐廳，由漢來美食引進台灣。主廚鄭錦富擅長將傳統粵菜工序融入精緻餐飲，招牌叉燒皇、富哥招牌炒飯、琵琶豆腐和私房蘿蔔糕，都是品牌具有辨識度的菜色。

與榜單中的茶餐廳相比，漢來名人坊主要鎖定精緻聚餐與宴客需求，菜單除了港式點心，也涵蓋海鮮、燒味、煲仔及功夫菜。有網友分享「環境優，服務親切，每道菜都很好吃」，另有顧客推薦「粵式料理樣樣都有亮點，一蒸籠一蝦餃，蝦肉鮮甜傳統的2倍大，必點富哥炒飯粒粒分明口齒留香」。

2026年9月，品牌進駐台北大巨蛋遠東Garden City，成為全台第六家、台北第二家分店。觀察聲量趨勢，新據點開幕帶動餐廳介紹、試吃分享與聚餐推薦內容，讓品牌在統計期間獲得更多討論。

No.2 添好運

網路聲量：15,705筆

餐廳類型：港式點心專賣

推薦料理：酥皮焗叉燒包、香煎蘿蔔糕、鮮蝦燒賣皇

2009年創立於香港的「添好運」，憑藉米其林星級港點打開知名度，2014年進入台灣市場。外層酥甜、內餡鹹香的酥皮焗叉燒包是代表性招牌，香煎蘿蔔糕、鮮蝦燒賣皇及各式腸粉，也是不少人到店會點的經典菜色。

添好運目前在台灣共有14間門市，多數位於車站、百貨及購物中心。餐點以小份港點為主，兩人用餐不難點，多人聚餐則能多叫幾籠一起分食。有網友肯定餐點及服務，留言表示「餐點好吃，服務人員細心，忙碌中還是注意著客人的需求，謝謝 ！辛苦了 ！」

觀察聲量趨勢，2026年的討論高點之一來自5月25日至6月30日推出的期間限定「點心放題」。活動限定天母高島屋、台南小北門、台中J Mall及高雄富民4間門市，每人699元另加一成服務費，100分鐘內可品嘗35款餐點，消息曝光後掀起揪團與搶訂位熱潮，連「怎麼點才吃得回本」也成為網友討論焦點。

No.1 點點心

緯豆集團提供

緯豆集團提供

網路聲量：18,545筆

餐廳類型：創意港式點心專賣

推薦料理：豬仔流沙包、蟹子燒賣皇、脆皮鮮蝦腸粉

拿下聲量冠軍的「點點心」源自香港，2015年由前棒棒堂成員阿緯（劉峻緯）創辦的緯豆集團代理引進台灣。品牌擅長為傳統港點加入創意巧思，招牌豬仔流沙包輕壓鼻孔便會流出金黃內餡，兼具趣味與拍照效果，在社群平台擁有高度辨識度。

點點心的菜單涵蓋燒賣、蝦餃、腸粉、叉燒包及港式飯麵，適合朋友聚餐、親子家庭或逛街用餐。品牌在台灣已有超過20個據點，分布於北、中、南部多座城市。

2026年4月，品牌推出升級店型「點點心Signature」，在經典港點之外加入燒味、煲湯及粵式熱菜；同年9月，第二家門市進駐竹北遠百。當時點點心更攜手三麗鷗角色推出限定餐點、周邊商品與主題門市，吸引不少消費者拍照分享，也為品牌帶來一波討論熱度。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月14日至2026年10月13日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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