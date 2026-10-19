太噁！台中知名餐酒館「蛞蝓在飲料上爬」 店員竟回：有這個是正常的

又有蛞蝓！近期繼八曜和茶出現蛞蝓事件後，又有網友於threads上發文，指出今晚（10月19日）於台中知名餐酒館「嵩sung」美村店用餐，結果上桌的飲料出現「一隻會動的蛞蝓」。當下跟店員反應，店員也說「因為這是食用花，有這個是正常的，我幫你們換一杯」讓當事人相當傻眼。食安問題與誇張的答覆態度，也引起網友們的不滿。

根據網友的發文與照片，今日晚上6點公司一行人至台中「嵩sung」用餐，同事點選飲料「收藏回憶的那間果汁店」，飲料上面並有裝飾花朵，而花朵上有一隻會動的蛞蝓。內文中也表示，找店員前來後，店員表示「因為這是食用花，有這個是正常的，我幫你們換一杯」當事人反應「蛤？就這樣」店員又再告知招待單點的「布丁」。該名網友也表示「活生生的蛞蝓在飲料上面爬，觸角還會動是正常的嗎？？？是我見識太狹隘？蛞蝓出現在飲料上面真的正常？」

隨著文章發酵，網友們也表示「我的天⋯⋯吃到蛞蝓和吃到塑膠、頭髮這些異物不一樣欸，蛞蝓是可能會帶有致死寄生蟲的⋯⋯」、「真的是還好同事在喝之前看了那朵花，不然她要喝下去了！」、「台中即將被蛞蝓攻陷了嗎」。

至於發生蛞蝓事件的「嵩sung」，也在討論文章底下留言致歉，表示針對此次事件，將立即下架所有食用花相關食材，並於明日（10/20）自主停業一天，全面檢視食材驗收、清潔處理及出餐檢查流程，重新確認每個環節的衛生安全標準。此外，凡於今日（10/19）至嵩 sung 美村店用餐的顧客，皆可憑當日消費發票辦理全額退費。

不過網友們對於官方的公告並不買單，表示「蛞蝓超噁，超危險！衛生真的沒問題嗎??」、「食用花帶蛞蝓這不是拿『不小心』就能帶過的，蛞蝓身上的廣東住血線蟲是會讓人腦膜炎甚至致死的！」、「暫停營業一天是想躲XX局稽查嗎？」

【嵩 sung致歉聲明】 您好，我們是嵩 sung 團隊。 首先，對於這次不愉快的用餐經驗，我們向您與同行友人致上最誠摯的歉意。 無論使用的是什麼食材，確保餐點與飲品的衛生安全，都是我們最基本的責任。這次的狀況確實不應該發生，我們不會以任何理由合理化這樣的疏失。 針對此次事件，我們將立即下架所有食用花相關食材，並於明日（10/20）自主停業一天，全面檢視食材驗收、清潔處理及出餐檢查流程，重新確認每個環節的衛生安全標準。 此外，凡於今日（10/19）至嵩 sung 美村店用餐的顧客，皆可憑當日消費發票辦理全額退費。 我們也鄭重說明，現場夥伴當下的回應方式，絕非我們平時對夥伴的教育要求，更不是嵩 sung 應有的待客態度。對於這樣不妥當的說明與處理方式，我們深感抱歉，也會立即進行內部檢討與教育改善。 再次向您與同行友人深深致歉。我們也希望能主動與您取得聯繫，親自表達歉意，並妥善處理後續事宜。 嵩 sung