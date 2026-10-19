「漢來五星水餃」上市首月熱銷破7千包 強勢進駐萬家福

看準龐大的居家備餐需求與水餃的國民美食魅力，知名餐飲集團「漢來美食」積極拓展購物商城宅美食版圖，推出全新「漢來五星水餃」系列，產品在網路上市短短一個月，即創下熱銷超過 7,000 包的亮眼佳績！為擴大市場觸及，「漢來五星水餃」除透過自有購物商城及多元線上平台銷售外，更宣布即日起正式進駐全台「萬家福」量販通路，實現「線上方便訂、線下隨時買」的全通路布局，讓名廚美味從線上延伸至實體賣場，走進更多家庭餐桌。

根據市場研究機構Worldpanel最新市場調查，2025年食品類市場銷額年增2.6%，其中冷凍水餃、冷凍點心等品類持續正成長；此外《網路溫度計》公布的2025年台灣小吃網路聲量排行中，水餃更一舉擊敗珍珠奶茶等人氣小吃，登上討論度冠軍。

漢來美食近年除持續拓展餐飲品牌版圖，也積極發展購物商城，將集團的餐飲研發與商品開發能力延伸至宅美食消費市場。「漢來美食購物商城」目前商品涵蓋乾拌麵、港式點心、台式經典料理、精選湯品及烘焙點心等9大類別，提供多達94款豐富單品與超值組合。回顧2025全年銷售表現，榮獲高鐵商務艙指定點心的五星職人米菓「黑米芝麻脆菓與吮指椒鹽脆菓」表現最為亮眼，以狂銷突破1.2萬包的佳績奪冠；節慶限定商品「大禮包粽」熱銷7,600組排名第二；第三名為「櫻花蝦干貝米糕與海鮮羹」賣出逾6,900 盒佳績；此外港點系列中的「珍珠丸、燒賣及韭菜餅」則合併熱銷了7,000盒。迎向新局，在全新水餃上市與實體量販通路布局助攻下，漢來美食購物商城整體年營業額目標將上看 5,000 萬元！

「漢來美食購物商城」隨著新品「漢來五星水餃」上市，宅美食商品線更加豐富，也進一步深化線上、線下雙軌並進的通路布局。此次選擇進駐「萬家福」量販通路，正是看準「萬家福」深耕在地社區、貼近家庭消費需求的通路特色，以及遍布全台的門市據點，期望透過實體量販通路，讓更多消費者在日常採買時，也能方便購入「漢來五星水餃」，進一步擴大品牌宅美食的市場觸及。

過往，水餃是「經濟實惠、隨時填飽肚子」的方便主食；如今，隨口味與製作工藝進步，已演變為「口味多元、講究質感」的精緻美食。針對消費者對冷凍水餃品質與風味的升級需求，漢來美食此次推出的「漢來五星水餃」，由五星主廚團隊監製研發，發揮旗下湯包與粵菜品牌點心師傅的專業廚藝，從食材選用、餡料比例到風味調配皆精細講究，將餐飲品牌的料理經驗延伸至冷凍水餃，並以「原料安心、製程講究、美味好吃」為核心，結合標準化製程管理與急速鎖鮮技術，做到皮薄Q彈、餡飽多汁、具手工感的好水餃，呈現出與一般市售水餃截然不同的質感與市場區隔。

在食材選用上，高麗菜採產地契作模式，確保來源穩定且可追溯，同時兼顧蔬菜的清甜與爽脆口感；豬肉口味則全數選用100%台灣豬肉，不混用進口豬肉；鮮蝦系列則嚴選馬來西亞生蝦仁，堅持不以化學方式膨發處理，保留蝦肉原有的纖維口感、彈性與鮮甜。製程上，則導入「IQF單體急速冷凍」技術，降低冰晶對食材組織的影響，保留食材原有的水分與鮮味；並透過標準化自動成型，使每顆水餃外型自然飽滿、皮餡比例與品質穩定，讓漢來五星水餃經烹煮後，仍能呈現接近現包水餃的蔬菜鮮甜、肉香與多汁口感，讓消費者在家也能輕鬆品嚐餐廳等級的美味水餃。

「漢來五星水餃」共推出三款口味，滿足不同消費者的味蕾。其中，「高麗菜豬肉水餃」嚴選契作高麗菜細緻切工鎖水，搭配油花勻稱的安心國產豬肉，以蔬菜自然清甜襯托豬肉香氣，是經典耐吃的家常風味；「高麗菜鮮蝦水餃」選用市面上少見無膨發的優質蝦仁，隻隻飽滿彈牙，與清甜鮮脆的高麗菜完美融合，口感層次豐富；「韭菜鮮蝦水餃」則以香氣濃郁的韭菜鋪陳出豐厚口感，再搭配鮮甜彈牙的蝦仁，一口咬下香氣四溢，令人回味。三款水餃皆真材實料，可依喜好採水煮、蒸、煎等方式料理，也可加入湯品，讓居家餐桌輕鬆變化。

「漢來五星水餃」顆顆飽滿，主打大規格(每顆重達28克)、高品質與親民價格，高麗菜豬肉水餃每包定價228元、高麗菜鮮蝦及韭菜鮮蝦水餃每包定價288元。為慶祝新品上市，漢來美食購物商城推出新品特惠，高麗菜豬肉水餃特價188元、高麗菜鮮蝦及韭菜鮮蝦水餃特價248元。此外，即日起全台「萬家福」量販門市亦同步開賣，高麗菜豬肉水餃每包售價218元，高麗菜鮮蝦水餃及韭菜鮮蝦水餃每包售價278元，讓消費者在日常採買時，能隨時將五星級美味輕鬆帶回家。

「漢來五星水餃」即日起於全台萬家福量販店開賣，提供消費者更多元的選購管道。線上購物方面，除可透過漢來美食購物商城選購外，也可於MOMO、PChome、新光三越skm online、高鐵線上購、HOTAI購及愛飯團等平台購買，讓消費者能依照自身的需求，選擇最便利的購買管道，輕鬆實現「線上方便訂、線下隨時買」的便利購物體驗。