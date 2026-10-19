解密RICHARD MILLE！從汝拉山脈產業聚落到金字塔頂端的隱形社群術

社群軟體風行的年代，人們透過社群分享生活同時也透過物件辨識彼我、自成一「群」。其中RICHARD MILLE更成為一種想像的集合：這些人可能是全世界金字塔頂端中的一小部分，他們享受生活、追求挑戰，而這個社群的構建其實緣起兩個家族的攜手、點石成金。

創立於1999年的RICHARD MILLE是由兩位共同創辦人Richard Mille和Dominique Guenat一同建立，其中Richard負責營運、Dominique則是擁有百年歷史、位於汝拉山脈Les Breuleux鄰近的Guenat S.A. Montres Valgine工廠傳人。2019到2023年間，Richard和Dominique的孩子們陸續接班，現在兩位共同創辦人的第二代：Alexandre Mille與Amanda Mille接手營運，Cécile Guenat負責設計、Maxime Guenat則負責工廠，成為瑞士最頂尖的小型工廠之一。這個小工廠從設計、生產、研發到檢測不假他人之手，更讓RICHARD MILLE的手表一如最先進製程晶片、 擁有高價值與稀缺性。

如何定義稀缺？在2001年到2026年的25年間，RICHARD MILLE僅生產不到80,000只手表，幾乎是不少大型品牌三五年以內的產量，品牌並開發出一套檢查標準，讓精密表款可進行高強度運動，也讓RICHARD MILLE理所當然出現在網球場、高爾夫球場等休閒生活情境，一個隱形的社群於焉成型。

Valgine表廠中的「前瞻R&D實驗室」除負責測試5至10年後的原型設計，並開發出多重耐久度測驗，以「大振幅震動」為例，表款模擬了激動鼓掌、10分鐘的大範圍劇烈震動，「長效老化與耐久」則包含表帶的抗扭曲拉扯測試、模擬20年使用的表冠上鍊3萬次測試...種種測試便是要讓手表能歷經數十載時光仍能運作如常。

同樣是手表，為什麼RICHARD MILLE坐擁超高身價？以國際專業鐘表網站Chrono 24以及Morgan Stanley的公開資訊為依據，RICHARD MILLE目前平均入門價位折合台幣約380萬至520萬元左右 (起)，難以估算的溢價疊加上稀缺性可能是箇中原因。2022年發表、全世界限量50只的RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪在發表時訂價約為新台幣3,812萬，2026年的二級市場折合台幣已上看1.2至1.48億元，洛陽紙貴。

RICHARD MILLE在打造出高單價表款同時也愛惜羽毛，記者今年9月參訪Valgine工廠時便欣賞了一座2007年發表的天文座鐘，其功能包含四季顯示、時間等式與真太陽時與行星軌道紀錄，據悉2000年時曾有中東買家出價800萬瑞士法郎，然品牌惜售因而保存至今，成為另類得鎮廠之寶。

值得一提的是，RM 88腕表中令人會心一笑的零件像是雞尾酒杯、火鶴、笑臉、調飲杯裝飾的小洋傘，全部是在Valgine鄰近小作坊手工打磨，這讓RM 88既是一款全世界限量50只的珍奇之物，更帶來真切的情緒價值：調飲的微醺、火鶴的度假悠閒。

原來RICHARD MILLE本身就是一個超小型社群的集合：由兩個家族共同經營、透過Valgine與鄰近Les Breuleux的產業聚落生產、最後為世界上極少數人所擁有，人們擁有的不只是一只RICHARD MILLE手表，更像加入了一個隱形社群，他（她）們分享了一種生活風格，包含但不限於高爾夫、網球、F1一級方程式賽車...，一種美妙的（極）小眾。

身而為人，人人平等是普世價值，但關於品味？RICHARD MILLE顯然只為極少數人服務。

全球限量50只的RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪，提供了情緒價值、更有無形的身份與社群認同。圖 / RICHARD MILLE提供

藍色款的RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪，集寶石鑲嵌、幾何美學與RICHARD MILLE自製機芯於一身。圖／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE擁有無數品牌好友、例如奧斯卡影后楊紫瓊便是品牌社群中的重要一員。圖／RICHARD MILLE提供

Valgine表廠內嚴格的多重測試，以確保RICHARD MILLE表款便在輕量化的前提下，依然具有高抗震、兼顧耐用的特點。圖 / RICHARD MILLE提供

RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪的零件出自知名雕刻師Olivier Kuhn之手，其工作室與Valgine工廠車程僅約10分鐘左右，展現在地隱形產業聚落樣貌。圖 / RICHARD MILLE提供

由1,400個零件構建的天文座鐘可顯示四季、真太陽時與時間等式、星座等複雜時間資訊。圖 / RICHARD MILLE提供

一座2007年發表的RICHARD MILLE天文座鐘，出自Robert Greubel與Stephen Forsey兩位大師之手，也是表廠的鎮廠之寶。圖 / RICHARD MILLE提供

Guenat S.A. Montres Valgine是位於汝拉山脈Les Breuleux的小型工廠，歷史可溯及1900年。

RICHARD MILLE今年並和品牌好友、自行車三冠王Tadej Pogačar以及單車品牌Colnago三方聯名發表了RM 64-01腕表，不僅具有高彩、輕量化抗震等特點，也是品牌首款自行車主題複雜表款。圖／RICHARD MILLE提供