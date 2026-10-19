吃得到現烤和牛、牛舌咖哩飯、章魚！「板前中山」全新套餐一人1680起

迎來時令變化，「板前中山」推出全新秋季菜單，透過部位選擇、分切技法、調味搭配的方式，呈現料理與日式燒肉的多樣性。其中全新設計的午間套餐，也能讓賓客一次品嚐到多種日本和牛部位與特色餐點，帶來味蕾上的滿足。

延續品牌的特色，板前中山本次菜單標榜以「重新做一次燒肉」的理念設計，希望讓每道料理擁有直覺又帶著驚喜的入口感受，以及留下腦海中的記憶點。其中價格最為親民的午間套餐，採15道式設計，其中先由「日和・秋葵・水雲」擔任開場，並運用日本和牛、澳洲和牛的不同部位，依照各自特色搭配個性調味，呈現出「日和・赤身肉・鹽昆布」、「日和・霜降肉・柚子胡椒」、「澳和・橫隔膜」等燒肉餐點。

除此之外，「紐約客．大蔥．佃煮香菇」運用生蛋黃增添紐約客部位的滑順口感；「牛舌・咖哩飯」帶來溫暖鹹香的咖哩滋味與軟嫩的咀嚼樂趣。套餐中並穿插有「雞頸肉芯・果醋」、「日和・茶碗蒸」、「柔煮章魚」、「櫛瓜」等海陸食材，每套1,680元。

針對晚間時段設計的套餐，則能夠品嚐到「生牛肉珠寶盒」、「澳和・厚切牛舌」、「日和・霜降肉・鹽昆布」、「日和貝身牛排・稻燻」等16款餐點，每套2,880元，另可加價升級「冰鮮干貝／柔煮章魚」，一次享受和牛與海鮮搭配的豪華感，每套3,480元。

日和・赤身肉・鹽昆布。記者陳睿中／攝影

日和・茶碗蒸。記者陳睿中／攝影

蕎麥脆粒・醬油・烤布蕾。記者陳睿中／攝影

柔煮章魚。記者陳睿中／攝影

紐約客・大蔥・佃煮香菇。記者陳睿中／攝影

日和・霜降肉・柚子胡椒。記者陳睿中／攝影

牛舌・咖哩飯。記者陳睿中／攝影

晚間套餐中的「日和貝身牛排．稻燻」，以稻燻增添和牛獨特風味。圖／板前中山提供

澳和・橫隔膜。記者陳睿中／攝影

晚間套餐 「和牛肉丁・有馬山椒・天使細麵」。圖／板前中山提供