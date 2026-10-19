周年慶清潔家電推優惠！Roborock快閃店體驗送好禮 iRobot最低萬元有找

現代消費者對「解放雙手」的清潔需求已從單純的掃吸進化至深度洗拖與高溫滅菌，看準周年慶購機熱潮與台灣家庭對高效清潔的強烈需求，Roborock石頭科技於信義區打造快閃店，邀請民眾體驗蒸氣洗地機有機會將掃地機器人帶回家；而iRobot近日則是一口氣發表Roomba年度5大全新系列，滿足入門到旗艦的清潔需求。

Roborock石頭科技即日起至10月26日於台北統一時代百貨開設「生活時間銀行」快閃店，將旗艦掃地機、洗地機與洗衣機3大產品線搬進百貨情境空間。現場開放F25 Steam白蒸蒸與F25 Ultra Steam Gen 2臂蒸之帝實機體驗，透過180°C高溫蒸氣技術展現超強清潔力，旗艦款F25 Ultra Steam Gen 2更擁有90°C熱水模式，配合0mm全向貼邊設計，輕鬆瓦解頑固油膜與清潔死角。

快閃店首日更邀請資深「石頭粉」連晨翔化身一日店長。升格新手爸爸的他分享，洗地機成為育兒神隊友，「每天至少能省下1小時，多陪女兒和老婆。」活動期間現場除了祭出滿5,000元送500元、指定機型最高折5,900元等重磅優惠外，參與趣味闖關打卡還有機會抽中旗艦掃地機Saros 20等多項好禮。

iRobot近期也宣布推出Roomba年度5大系列齊發，由頂級旗艦Roomba Max 875 Combo領軍，首創60°C ThermaMist超音波熱霧技術，能先軟化乾硬頑垢，再透過面積提升44%的PowerSpin Max滾筒拖布加壓深刷；配合SealForce密閉強吸技術與DriLift防濕抬升技術，完美兼顧硬質地板與地毯清潔，建議售價45,880元。

其他包括入門款Roomba 115 Combo無基座版建議售價為9,880元、含AutoEmpty自動集塵基座版13,880元；高階與中階系列Plus 575 Combo、Plus 675 Combo及Max 775 Combo建議售價分別為22,880元、27,880元與40,880元。新品上市期間各大通路亦同步推出專屬優惠活動，總代理HDC來思比科技更提供的1年原廠保固與在地維護服務。

iRobot Roomba Max 875 Combo、Max 775 Combo、Plus 675 Combo、Plus 575 Combo與115 Combo全系列齊發，滿足入門到旗艦的清潔需求。圖／來思比科技提供

快閃店活動期間參與現場互動即有機會將旗鑑Saros 20掃拖機器人、洗地機新品F25 steam等大獎帶回家。圖／石頭科技提供