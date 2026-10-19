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周年慶清潔家電推優惠！Roborock快閃店體驗送好禮 iRobot最低萬元有找

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Roborock石頭科技即日起至10月26日於台北統一時代百貨開設「生活時間銀行」快閃店。記者黃筱晴／攝影
Roborock石頭科技即日起至10月26日於台北統一時代百貨開設「生活時間銀行」快閃店。記者黃筱晴／攝影

現代消費者對「解放雙手」的清潔需求已從單純的掃吸進化至深度洗拖與高溫滅菌，看準周年慶購機熱潮與台灣家庭對高效清潔的強烈需求，Roborock石頭科技於信義區打造快閃店，邀請民眾體驗蒸氣洗地機有機會將掃地機器人帶回家；而iRobot近日則是一口氣發表Roomba年度5大全新系列，滿足入門到旗艦的清潔需求。

Roborock石頭科技即日起至10月26日於台北統一時代百貨開設「生活時間銀行」快閃店，將旗艦掃地機、洗地機與洗衣機3大產品線搬進百貨情境空間。現場開放F25 Steam白蒸蒸與F25 Ultra Steam Gen 2臂蒸之帝實機體驗，透過180°C高溫蒸氣技術展現超強清潔力，旗艦款F25 Ultra Steam Gen 2更擁有90°C熱水模式，配合0mm全向貼邊設計，輕鬆瓦解頑固油膜與清潔死角。

快閃店首日更邀請資深「石頭粉」連晨翔化身一日店長。升格新手爸爸的他分享，洗地機成為育兒神隊友，「每天至少能省下1小時，多陪女兒和老婆。」活動期間現場除了祭出滿5,000元送500元、指定機型最高折5,900元等重磅優惠外，參與趣味闖關打卡還有機會抽中旗艦掃地機Saros 20等多項好禮。

iRobot近期也宣布推出Roomba年度5大系列齊發，由頂級旗艦Roomba Max 875 Combo領軍，首創60°C ThermaMist超音波熱霧技術，能先軟化乾硬頑垢，再透過面積提升44%的PowerSpin Max滾筒拖布加壓深刷；配合SealForce密閉強吸技術與DriLift防濕抬升技術，完美兼顧硬質地板與地毯清潔，建議售價45,880元。

其他包括入門款Roomba 115 Combo無基座版建議售價為9,880元、含AutoEmpty自動集塵基座版13,880元；高階與中階系列Plus 575 Combo、Plus 675 Combo及Max 775 Combo建議售價分別為22,880元、27,880元與40,880元。新品上市期間各大通路亦同步推出專屬優惠活動，總代理HDC來思比科技更提供的1年原廠保固與在地維護服務。

iRobot Roomba Max 875 Combo、Max 775 Combo、Plus 675 Combo、Plus 575 Combo與115 Combo全系列齊發，滿足入門到旗艦的清潔需求。圖／來思比科技提供
iRobot Roomba Max 875 Combo、Max 775 Combo、Plus 675 Combo、Plus 575 Combo與115 Combo全系列齊發，滿足入門到旗艦的清潔需求。圖／來思比科技提供

快閃店活動期間參與現場互動即有機會將旗鑑Saros 20掃拖機器人、洗地機新品F25 steam等大獎帶回家。圖／石頭科技提供
快閃店活動期間參與現場互動即有機會將旗鑑Saros 20掃拖機器人、洗地機新品F25 steam等大獎帶回家。圖／石頭科技提供

資深「石頭粉」連晨翔化身一日店長，現場示範旗艦洗地機蒸氣瓦解頑固髒污的高效清潔力。圖／石頭科技提供
資深「石頭粉」連晨翔化身一日店長，現場示範旗艦洗地機蒸氣瓦解頑固髒污的高效清潔力。圖／石頭科技提供

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