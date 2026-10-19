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90年代經典腋下包回歸！宋雨琦、檀健次FENDI Croissant包時髦搭配

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI品牌形象大使宋雨琦演繹最新Croissant包。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋雨琦演繹最新Croissant包。圖／FENDI提供

FENDI創意總監Maria Grazia Chiuri於2027早春度假系列中，將品牌經典Croissant包重新演繹，致敬青春本質，也傳遞多元且充滿動感的時尚美學，勾起許多資深時尚迷的復古回憶。

Croissant包最早現身1999‑2000秋冬大秀，定位為傳奇Baguette®包款的延伸作品。延續Baguette一脈相承的設計基因，保留腋下夾背的瀟灑姿態，更增添幾分活潑俏皮的氛圍，讓使用者能夠依照當下的心情、場合切換穿搭樣貌：白天日常出門、夜晚赴約聚會都適合。極具識別度的半月弧形輪廓，本季以現代眼光重新演繹，搭配FF翻蓋開扣、側邊飾釦以及可調式背帶，揉合美觀與實用機能，為一款全天候都好搭的包款。

這次新版Croissant包在材質運用上相當大膽豐富，選擇十分多元。從華麗絢爛的亮片刺繡、飄逸流蘇點綴的動物紋款式，到帶有光澤感的裂紋皮革，還有粉絲最熟悉的FF Zucca緹花面料，各式風格一應俱全。無論喜愛低調簡約，或是想要大膽吸睛的造型，都能從系列之中找到適合自己的選擇，充分體現現代人追求自我風格的穿搭態度。

FENDI除了找來名媛Paris Hilton與代言人檀健次等人拍攝一系列風格化的拍立得影像，演繹Croissant包的千禧魅力，向來以鮮明率性的形象著稱的品牌形象大使宋雨琦，也背上Croissant包，演繹年輕世代不受拘束的潮流態度。另一位代言人唐嫣則走都會優雅路線，運用Croissant包襯托成熟知性氣息。兩種截然不同的演繹，也印證這款跨越世紀的包款，至今仍擁有歷久不衰的時尚生命力。

FENDI品牌形象大使宋雨琦演繹最新Croissant包。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋雨琦演繹最新Croissant包。圖／FENDI提供

經典的FENDI Croissant於本季回歸。圖／FENDI提供
經典的FENDI Croissant於本季回歸。圖／FENDI提供

FENDI代言人唐嫣演繹Croissant裂紋造型手提肩背包，65,200元。圖／FENDI提供
FENDI代言人唐嫣演繹Croissant裂紋造型手提肩背包，65,200元。圖／FENDI提供

FENDI品牌形象大使宋雨琦演繹最新Croissant包。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋雨琦演繹最新Croissant包。圖／FENDI提供

FENDI Croissant動物紋馬毛流蘇造型手提肩背包，11萬元。圖／FENDI提供
FENDI Croissant動物紋馬毛流蘇造型手提肩背包，11萬元。圖／FENDI提供

名媛Paris Hilton演繹演繹全新Croissant包。圖／FENDI提供
名媛Paris Hilton演繹演繹全新Croissant包。圖／FENDI提供

FENDI Croissant動物紋織物手提肩背包，59,200元。圖／FENDI提供
FENDI Croissant動物紋織物手提肩背包，59,200元。圖／FENDI提供

FENDI代言人檀健次演繹全新Croissant包。圖／FENDI提供
FENDI代言人檀健次演繹全新Croissant包。圖／FENDI提供

FENDI代言人唐嫣演繹Croissant裂紋造型手提肩背包，65,200元。圖／FENDI提供
FENDI代言人唐嫣演繹Croissant裂紋造型手提肩背包，65,200元。圖／FENDI提供

FENDI Croissant動物紋馬毛流蘇造型手提肩背包，11萬元。圖／FENDI提供
FENDI Croissant動物紋馬毛流蘇造型手提肩背包，11萬元。圖／FENDI提供

FENDI Croissant銀色裂紋造型手提肩背包，69,400元。圖／FENDI提供
FENDI Croissant銀色裂紋造型手提肩背包，69,400元。圖／FENDI提供

經典的FENDI Croissant於本季回歸。圖／FENDI提供
經典的FENDI Croissant於本季回歸。圖／FENDI提供

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