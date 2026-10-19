90年代經典腋下包回歸！宋雨琦、檀健次FENDI Croissant包時髦搭配

FENDI創意總監Maria Grazia Chiuri於2027早春度假系列中，將品牌經典Croissant包重新演繹，致敬青春本質，也傳遞多元且充滿動感的時尚美學，勾起許多資深時尚迷的復古回憶。

Croissant包最早現身1999‑2000秋冬大秀，定位為傳奇Baguette®包款的延伸作品。延續Baguette一脈相承的設計基因，保留腋下夾背的瀟灑姿態，更增添幾分活潑俏皮的氛圍，讓使用者能夠依照當下的心情、場合切換穿搭樣貌：白天日常出門、夜晚赴約聚會都適合。極具識別度的半月弧形輪廓，本季以現代眼光重新演繹，搭配FF翻蓋開扣、側邊飾釦以及可調式背帶，揉合美觀與實用機能，為一款全天候都好搭的包款。

這次新版Croissant包在材質運用上相當大膽豐富，選擇十分多元。從華麗絢爛的亮片刺繡、飄逸流蘇點綴的動物紋款式，到帶有光澤感的裂紋皮革，還有粉絲最熟悉的FF Zucca緹花面料，各式風格一應俱全。無論喜愛低調簡約，或是想要大膽吸睛的造型，都能從系列之中找到適合自己的選擇，充分體現現代人追求自我風格的穿搭態度。

FENDI除了找來名媛Paris Hilton與代言人檀健次等人拍攝一系列風格化的拍立得影像，演繹Croissant包的千禧魅力，向來以鮮明率性的形象著稱的品牌形象大使宋雨琦，也背上Croissant包，演繹年輕世代不受拘束的潮流態度。另一位代言人唐嫣則走都會優雅路線，運用Croissant包襯托成熟知性氣息。兩種截然不同的演繹，也印證這款跨越世紀的包款，至今仍擁有歷久不衰的時尚生命力。

FENDI品牌形象大使宋雨琦演繹最新Croissant包。圖／FENDI提供

經典的FENDI Croissant於本季回歸。圖／FENDI提供

FENDI代言人唐嫣演繹Croissant裂紋造型手提肩背包，65,200元。圖／FENDI提供

FENDI品牌形象大使宋雨琦演繹最新Croissant包。圖／FENDI提供

FENDI Croissant動物紋馬毛流蘇造型手提肩背包，11萬元。圖／FENDI提供

名媛Paris Hilton演繹演繹全新Croissant包。圖／FENDI提供

FENDI Croissant動物紋織物手提肩背包，59,200元。圖／FENDI提供

FENDI代言人檀健次演繹全新Croissant包。圖／FENDI提供

FENDI代言人唐嫣演繹Croissant裂紋造型手提肩背包，65,200元。圖／FENDI提供

FENDI Croissant動物紋馬毛流蘇造型手提肩背包，11萬元。圖／FENDI提供

FENDI Croissant銀色裂紋造型手提肩背包，69,400元。圖／FENDI提供