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香港時髦「BIG JJ珍姐海鮮火鍋」 首度登台客座晶華

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
香港時髦「BIG JJ珍姐海鮮火鍋」首度登台客座晶華。記者黃淑惠／攝影
香港時髦「BIG JJ珍姐海鮮火鍋」首度登台客座晶華。記者黃淑惠／攝影

香港中環巷弄一路紅進置地廣場太子大廈、被港媒譽為「香港最難訂位火鍋店」之一的「BIG JJ珍姐海鮮火鍋」，今年秋天首度將招牌港式鍋宴搬進台北晶華酒店一樓晶華會。

10月19至25日限時七天，珍姐團隊將以最具代表性的港式火鍋、佐酒小食及餐酒文化，完整重現香港中環一位難求的熱鬧餐桌。活動主打「珍姐揪友闔家組」，每位1,980元，四位即可開鍋，活動期間加入「晶華會APP」並領取專屬折價券，平日預訂四位以上即享1,000元折抵優惠，親友同事餐敘不必飛香港，也能在霓虹燈、廣東歌與沸騰湯鍋交織的歡騰氛圍中，感受愈夜愈熱鬧的香港「打邊爐」文化。

珍姐海鮮火鍋於2020年在香港中環開業，以不拘一格、熱鬧直率的用餐氣氛迅速走紅，更憑藉「手切肥牛、新鮮靚料」在香港火鍋界遠近馳名。品牌從蘭桂坊附近的巷弄小店出發，逐漸成為香港火鍋迷爭相訂位的人氣名店。《Time Out》雜誌曾報導過其顧客大排長龍的盛況，《The Standard》亦將其列為香港最難預訂的火鍋餐廳之一，2025年更入選美國《Food & Wine》「Global Tastemakers」全球15間最佳國際餐廳。

香港 晶華 火鍋

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