台灣虎航2027桌曆林威助化身靈魂教練 滿滿熱血請假攻略也入列

現代消費者對「解放雙手」的清潔需求已從單純的掃吸進化至深度洗拖與高溫滅菌，看準周年慶購機熱潮與台灣家庭對高效清潔的強烈需求，Roborock石頭科技於信義區打造快閃店，邀請民眾體驗蒸氣洗地機有機會將掃地機器人帶回家；而iRobot近日則是一口氣發表Roomba年度5大全新系列，滿足入門到旗艦的清潔需求。

2026-10-19 16:52