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台灣虎航2027桌曆林威助化身靈魂教練 滿滿熱血請假攻略也入列
台灣虎航邁入開航12周年，今天公布2027年限量桌曆，邀請日本年度品牌大使、前職棒球星林威助擔任主角，攜手機師、客艙組員、運務員及內勤人員入鏡，期望讓球迷與虎迷在翻閱的同時，能感受到滿滿的熱血與感動。
台灣虎航表示，新桌曆以「虎魂」為主題，呼應林威助「一球擊命」的職人精神，將棒球場上的專注與拚勁，連結每趟飛行任務的專業與安全。內頁結合棒球元素與航空意象，林威助與機師、客艙組員及台虎同仁組成陣容，有人揮棒、有人擺出捕手防守姿勢，也有團隊在花海及棒球記分板前展現活力，呈現不同月份的主題設計。
除了視覺設計，桌曆也加入實用功能，除設有「會議中」頁面，方便標示工作行程，還新增「2027年請假攻略」，協助民眾安排年度假期。環保方面，台虎採用大豆油墨印刷，紙張持續取得森林管理委員會（FSC）認證，將環保理念納入製作過程。
台灣虎航指出，2027年限量桌曆將於11月在台北南港展覽館舉行的ITF台灣國際旅展亮相。旅展期間，民眾只要在台灣虎航官網購票，並至旅展台虎攤位出示電子行程單紀錄，即可兌換桌曆，數量有限，送完為止。
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