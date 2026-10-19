快訊

史達林恐嘆生不逢時！外媒：美國成俄羅斯盟友 川普3動機挺普亭打烏克蘭

Windows 11為何不刪掉古早味MS-DOS檔名？微軟工程師揭密：會有災難

狂砍5,862億元…外資上周大賣台股 這檔個股被當提款機

聽新聞
0:00 / 0:00

日常也能配戴的珠寶引進頂級製作技術！寶格麗TUBOGAS寬窄收縮自如

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Tubogas系列三色金頸鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列三色金頸鍊。圖／寶格麗提供

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）以工業美學為靈感的Tubogas系列，再以五款全新作品拓展經典設計的可能性，從黃金與鑽石構成的不對稱珠寶套組，到融合黃金、白金與玫瑰金的三色金項鍊，以及圓潤半環耳環，展現品牌將傳統金工轉化為當代珠寶語彙的創作新篇章。

Tubogas的設計靈感源自1920年代的輸氣管線，特色是金屬條帶彼此緊密交扣，形成無須焊接的螺旋結構。這項工藝自1940年代起便體現品牌的前衛精神，透過金屬的柔韌特性，讓珠寶兼具雕塑般的輪廓與靈活的佩戴感受。1970年代，Tubogas 進一步成為品牌鮮明的設計標誌，並持續延伸至項鍊、手環、戒指及腕表等作品。

本次新品最具工藝突破的，是以黃金與鑽石打造的項鍊、手環及耳環套組。設計靈感取自約1974年的Serpenti Tubogas腕表，以外擴的幾何線條呈現不對稱輪廓。為了讓金屬網紋逐漸收窄，工匠特別研發漸進式內部支撐結構，導入過去運用於頂級珠寶的複雜技術。作品末端以明亮式切割鑽石密鑲，透過金屬曲線、鑽石光澤與份量變化，突顯立體結構。

單圈手環採開放式設計，以不對稱圖騰環繞腕間；項鍊則須耗費逾17小時製作，並配備滑動式扣環，方便調整配戴長度。兩款作品在強調雕塑感的同時，仍保留Tubogas柔韌、貼合身形的特色。另一款三色金項鍊則以更簡潔的方式詮釋經典。工匠將黃金、白金與玫瑰金金屬條帶手工拉製，再交織成標誌性的平面網紋，讓三種金屬色澤在流暢線條中自然融合。新作延續系列既有手環的設計語彙，呈現不受性別與穿搭風格限制的現代感。全新黃金半環耳環以圓潤弧線呼應系列戒指，減少繁複裝飾，將焦點留給金屬本身的光澤與輪廓。

BVLGARI Tubogas系列黃金鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃金鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供

BVLGARI Tubogas系列黃金鑲鑽手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃金鑲鑽手環。圖／寶格麗提供

BVLGARI Tubogas系列黃金耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃金耳環。圖／寶格麗提供

BVLGARI Tubogas系列三色金頸鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列三色金頸鍊。圖／寶格麗提供

BVLGARI Tubogas系列黃金鑲鑽頸鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃金鑲鑽頸鍊。圖／寶格麗提供

BVLGARI Tubogas系列金屬條帶彼此緊密交扣，形成無須焊接的螺旋結構。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列金屬條帶彼此緊密交扣，形成無須焊接的螺旋結構。圖／寶格麗提供

BVLGARI Tubogas系列金屬條帶彼此緊密交扣，形成無須焊接的螺旋結構。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列金屬條帶彼此緊密交扣，形成無須焊接的螺旋結構。圖／寶格麗提供

BVLGARI Tubogas系列黃金鑲鑽手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃金鑲鑽手環。圖／寶格麗提供

寶格麗 珠寶 鑽石

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

從出發一路時髦到雪場！2026 LV Ski滑雪系列把滑雪小屋變成包包

韓劇男神戶外品牌大戰 朴寶劍、許楠儁示範秋冬山系型格穿搭

「小熊維尼 友你相繪」台中站登場！百年經典小熊維尼進駐 iFG遠雄廣場

亞伯樂「伯樂酩曲」三度進駐臺中爵士音樂節！巨型爵士雙鼓重磅登場，詮釋「越懂得，越值得」

相關新聞

周年慶清潔家電推優惠 Roborock快閃店體驗送好禮 iRobot最低萬元有找

現代消費者對「解放雙手」的清潔需求已從單純的掃吸進化至深度洗拖與高溫滅菌，看準周年慶購機熱潮與台灣家庭對高效清潔的強烈需求，Roborock石頭科技於信義區打造快閃店，邀請民眾體驗蒸氣洗地機有機會將掃地機器人帶回家；而iRobot近日則是一口氣發表Roomba年度5大全新系列，滿足入門到旗艦的清潔需求。

90年代經典腋下包回歸！宋雨琦、檀健次FENDI Croissant包時髦搭配

FENDI創意總監Maria Grazia Chiuri於2027早春度假系列中，將品牌經典Croissant包重新演繹，致敬青春本質，也傳遞多元且充滿動感的時尚美學，勾起許多資深時尚迷的復古回憶。

日常也能配戴的珠寶引進頂級製作技術！寶格麗TUBOGAS寬窄收縮自如

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）以工業美學為靈感的Tubogas系列，再以五款全新作品拓展經典設計的可能性，從黃金與鑽石構成的不對稱珠寶套組，到融合黃金、白金與玫瑰金的三色金項鍊，以及圓潤半環耳環，展現品牌將傳統金工轉化為當代珠寶語彙的創作新篇章。

韓劇男神戶外品牌大戰 朴寶劍、許楠儁示範秋冬山系型格穿搭

韓劇男神、女神紛紛拿下戶外品牌代言，代表人物包括朴寶劍為The North Face韓國代言人、金高銀拿下Snow Peak韓系服飾代言、高允貞接下National Geographic Apparel代言。而韓國氛圍感男星許楠儁（另譯許南俊）也為戶外品牌National Geographic Apparel詮釋秋冬形象，穿上羽絨外套呈現出另一種山系冷峻風格。

企鵝和北極熊好童趣！香奈兒2026 COCO NEIGE復古風高山度假美學

冬季滑雪穿搭不再只是機能服飾的延伸，如何在保暖、活動便利與時尚造型之間取得平衡，無疑是精品品牌最重視的一環。香奈兒2026 COCO NEIGE系列以高山度假為靈感，融合運動風格與山間雅致氣息，透過俐落輪廓、鮮明色彩與豐富材質，打造從滑雪場延伸至雪地小木屋的冬季衣櫥，展現香奈兒獨有的優雅與俏皮。

首月熱銷7000包！漢來五星水餃獨家進駐萬家福 28克超大顆包進整隻蝦

看準居家備餐需求與水餃的國民美食魅力，知名餐飲集團「漢來美食」推出全新「漢來五星水餃」系列，線上上市首月即創下狂銷逾7,000包的亮眼佳績。今日再宣布正式進駐「萬家福」全台量販通路，成為該系列目前實體量販的獨家銷售據點，實現「線上方便訂、線下隨時買」的全通路布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。