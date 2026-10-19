日常也能配戴的珠寶引進頂級製作技術！寶格麗TUBOGAS寬窄收縮自如

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）以工業美學為靈感的Tubogas系列，再以五款全新作品拓展經典設計的可能性，從黃金與鑽石構成的不對稱珠寶套組，到融合黃金、白金與玫瑰金的三色金項鍊，以及圓潤半環耳環，展現品牌將傳統金工轉化為當代珠寶語彙的創作新篇章。

Tubogas的設計靈感源自1920年代的輸氣管線，特色是金屬條帶彼此緊密交扣，形成無須焊接的螺旋結構。這項工藝自1940年代起便體現品牌的前衛精神，透過金屬的柔韌特性，讓珠寶兼具雕塑般的輪廓與靈活的佩戴感受。1970年代，Tubogas 進一步成為品牌鮮明的設計標誌，並持續延伸至項鍊、手環、戒指及腕表等作品。

本次新品最具工藝突破的，是以黃金與鑽石打造的項鍊、手環及耳環套組。設計靈感取自約1974年的Serpenti Tubogas腕表，以外擴的幾何線條呈現不對稱輪廓。為了讓金屬網紋逐漸收窄，工匠特別研發漸進式內部支撐結構，導入過去運用於頂級珠寶的複雜技術。作品末端以明亮式切割鑽石密鑲，透過金屬曲線、鑽石光澤與份量變化，突顯立體結構。

單圈手環採開放式設計，以不對稱圖騰環繞腕間；項鍊則須耗費逾17小時製作，並配備滑動式扣環，方便調整配戴長度。兩款作品在強調雕塑感的同時，仍保留Tubogas柔韌、貼合身形的特色。另一款三色金項鍊則以更簡潔的方式詮釋經典。工匠將黃金、白金與玫瑰金金屬條帶手工拉製，再交織成標誌性的平面網紋，讓三種金屬色澤在流暢線條中自然融合。新作延續系列既有手環的設計語彙，呈現不受性別與穿搭風格限制的現代感。全新黃金半環耳環以圓潤弧線呼應系列戒指，減少繁複裝飾，將焦點留給金屬本身的光澤與輪廓。

BVLGARI Tubogas系列黃金鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供

BVLGARI Tubogas系列黃金鑲鑽手環。圖／寶格麗提供

BVLGARI Tubogas系列黃金耳環。圖／寶格麗提供

BVLGARI Tubogas系列三色金頸鍊。圖／寶格麗提供

BVLGARI Tubogas系列黃金鑲鑽頸鍊。圖／寶格麗提供

BVLGARI Tubogas系列金屬條帶彼此緊密交扣，形成無須焊接的螺旋結構。圖／寶格麗提供

BVLGARI Tubogas系列金屬條帶彼此緊密交扣，形成無須焊接的螺旋結構。圖／寶格麗提供